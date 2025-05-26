"Спецпакет" за $13 500: во Львовской области задержан перевозчик уклонистов, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО
В Трускавце правоохранители задержали 38-летнего мужчину, который организовал канал незаконной переправки граждан за пределы Украины.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, злоумышленник искал клиентов через личные связи, обещая полный "сервис" - от трансфера по территории Украины до сопровождения за границу.
Стоимость "услуги" составляла $13 500. Незаконная переправка осуществлялась вне пунктов пропуска в приграничных районах Львовской и Закарпатской областей.
Организатора задержали во время передачи второй части денег - $800 - в окрестностях города Стрый. Ему избрали меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога.
Канал ликвидировали сотрудники оперативно-розыскного отдела 7-го пограничного Карпатского отряда совместно со следователями отдела полиции №2 Дрогобычского района, миграционной полицией Львовщины и при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры.
Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других участников противоправной схемы.
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