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"Спецпакет" за $13 500: во Львовской области задержан перевозчик уклонистов, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

В Трускавце правоохранители задержали 38-летнего мужчину, который организовал канал незаконной переправки граждан за пределы Украины.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленник искал клиентов через личные связи, обещая полный "сервис" - от трансфера по территории Украины до сопровождения за границу.

Стоимость "услуги" составляла $13 500. Незаконная переправка осуществлялась вне пунктов пропуска в приграничных районах Львовской и Закарпатской областей.

Организатора задержали во время передачи второй части денег - $800 - в окрестностях города Стрый. Ему избрали меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога.

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В Трускавце задержали мужчину, который организовал незаконную переправку украинцев за границу. Стоимость
В Трускавце задержали мужчину, который организовал незаконную переправку украинцев за границу. Стоимость

Канал ликвидировали сотрудники оперативно-розыскного отдела 7-го пограничного Карпатского отряда совместно со следователями отдела полиции №2 Дрогобычского района, миграционной полицией Львовщины и при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других участников противоправной схемы.

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Автор: 

Госпогранслужба (6538) уклонисты (902) Львовская область (2924)


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У Трускавці там курорт, нафтуся, уххх, звідки там ухилянти. Наврядчи там ТЦК лютує. Туристичний бізнес всетаки
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26.05.2025 15:33 Ответить
А як Андрюша Портнов кордон переходив? ДПСУ розкажи будь ласка.
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26.05.2025 15:33 Ответить
"Мав шістьох дітей:
сини: ...Михайло Портнов (2022 р. н.)
доньки: ...Варвара Портнова (2012 р. н.), Уляна Портнова (2014 р. н.) і Василіса Портнова (2019 р. н.)"
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26.05.2025 16:18 Ответить
Відпустять однозначно
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26.05.2025 15:38 Ответить
Какая, *****, застава!!! КОНЧЕННАЯ СТРАНА.
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26.05.2025 16:21 Ответить
 
 