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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
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Переправляв чоловіків за $5000: на Волині затримано організатора, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Оперативники Волинського прикордонного загону викрили спробу організації незаконного перетину державного кордону військовозобов’язаними чоловіками.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

На Волині викрили схему переправлення чоловіків за кордон

Днями у Ковельському районі правоохоронці затримали 33-річного мешканця Камінь-Каширського району, який віз двох "клієнтів" на Рівненщину. Там вони планували незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску.

За свої послуги організатор схеми мав отримати грошову винагороду у розмірі 5000 доларів США з кожного чоловіка.

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На Волині викрили схему переправлення чоловіків за кордон
На Волині викрили схему переправлення чоловіків за кордон
На Волині викрили схему переправлення чоловіків за кордон

Операцію провели спільно з працівниками Управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області, слідчими Ковельського районного управління поліції за процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури та за підтримки відділу кримінального аналізу ГОРВ Волинського прикордонного загону.

У межах кримінального провадження проведено санкціоновані обшуки. Організатора схеми затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6096) ухилянти (972)


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Ні, $5000 - це вже беспредел...
Демпінгу - ні!
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26.05.2025 17:35 Відповісти
о!

я тільки хотів подякувати журналістам Цензора, що тримають нас в курсі ринкових цін...
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26.05.2025 17:43 Відповісти
А що це за "мєлочь" рахують на останній картинці ? Виглядає наче це купюри номіналом в 20,10 і 1 грн. чи це я погано бачу. Ухилянт десь під церквою збирав гроші на втечу ?
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26.05.2025 17:56 Відповісти
ви, шановний, очевидь не мали справ з мусорами/сбу
вещьдоки мають дивну властивість - вони з часом випаровуються
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26.05.2025 18:13 Відповісти
А хто Портнова переправляв, в ДПСУ вже розібралися?
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26.05.2025 18:04 Відповісти
Та вот этот же
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26.05.2025 18:08 Відповісти
Херня это всё. За небольшие деньги адвокат, зевая, докажет что вся вина "подсудимого" в том что он вез двух мужчин с Ковеля на Ровенщину. Вот за это и будет отвечать. А всё остальное воспаленные бредни обвинения.
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26.05.2025 18:11 Відповісти
 
 