Переправляв чоловіків за $5000: на Волині затримано організатора, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Оперативники Волинського прикордонного загону викрили спробу організації незаконного перетину державного кордону військовозобов’язаними чоловіками.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Днями у Ковельському районі правоохоронці затримали 33-річного мешканця Камінь-Каширського району, який віз двох "клієнтів" на Рівненщину. Там вони планували незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску.

За свої послуги організатор схеми мав отримати грошову винагороду у розмірі 5000 доларів США з кожного чоловіка.

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Операцію провели спільно з працівниками Управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області, слідчими Ковельського районного управління поліції за процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури та за підтримки відділу кримінального аналізу ГОРВ Волинського прикордонного загону.

У межах кримінального провадження проведено санкціоновані обшуки. Організатора схеми затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

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