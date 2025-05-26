Переправляв чоловіків за $5000: на Волині затримано організатора, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Оперативники Волинського прикордонного загону викрили спробу організації незаконного перетину державного кордону військовозобов’язаними чоловіками.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Днями у Ковельському районі правоохоронці затримали 33-річного мешканця Камінь-Каширського району, який віз двох "клієнтів" на Рівненщину. Там вони планували незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску.
За свої послуги організатор схеми мав отримати грошову винагороду у розмірі 5000 доларів США з кожного чоловіка.
Операцію провели спільно з працівниками Управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області, слідчими Ковельського районного управління поліції за процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури та за підтримки відділу кримінального аналізу ГОРВ Волинського прикордонного загону.
У межах кримінального провадження проведено санкціоновані обшуки. Організатора схеми затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.
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я тільки хотів подякувати журналістам Цензора, що тримають нас в курсі ринкових цін...
вещьдоки мають дивну властивість - вони з часом випаровуються