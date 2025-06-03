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Новини Фото Протиправні дії ТЦК
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Військові ТЦК примусово мобілізували чоловіка на Рівненщині, їм повідомили про підозру, - ДБР. ФОТОрепортаж

Офіцеру та двом військовослужбовцям Дубенського районного ТЦК та СП повідомлено про підозру за фактом примусової мобілізації військовозобов’язаного чоловіка.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що його силоміць утримували, а двоє посадовців ще й побили.

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"21 лютого 2025 року під час проведення мобілізаційних заходів у селі Іваннє Дубенського району працівники ТЦК та СП помітили чоловіка на велосипеді. Вони застосували до нього сльозогінний газ та насильно затягнули до службового автомобіля.

У момент інциденту потерпілий мав при собі сигнальний пістолет, з якого здійснив постріл у повітря, щоб покликати на допомогу. За це двоє військовослужбовців вирішили "покарати" його й завдали численних ударів у різні частини тулуба та голови, коли він уже лежав на землі. Внаслідок цього чоловік отримав легкі тілесні ушкодження.

Під фізичним тиском він повідомив свої анкетні дані та був насильно доставлений до ТЦК. При цьому ще у 2019 році його визнали непридатним до військової служби в мирний час. Військово-лікарська комісія ці дані до уваги не взяла, тож наразі чоловік мобілізований до однієї з військових частин Рівненської області", - йдеться в повідомленні.

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Так, офіцеру та двом військовослужбовцям повідомлено про підозру за: ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 КК України — незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань, вчинене групою осіб без попередньої змови; двоє з них також підозрюються за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 КК України — катування, вчинене групою осіб без попередньої змови, з метою примусити потерпілого до дій, що суперечать його волі, або покарати за дії, вчинені ним.

Їм загрожує до 6 років позбавлення волі.

Читайте: Військового ТЦК, який вдарив вчителя у Харкові під час перевірки документів, перевели у бойову бригаду

Працівники ТЦК примусово мобілізували чоловіка на Рівненщині
Працівники ТЦК примусово мобілізували чоловіка на Рівненщині

Автор: 

ДБР (3549) ТЦК та СП (651) Рівненська область (1187) Дубенський район (2) Іваннє (1)


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Топ коментарі
+25
Люди у "формі " які застосовують фізичне насилля до людини тим самим порушуючи закон України автоматично перестають бути віййськовими і переходять в статус "кримінальних злочинців".
Совкове бидло, яке легітимізує та заохочує незаконне насилля над цивільними під псевдопатріотичними гаслами є московськими провокаторами та латентними сраліністами
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03.06.2025 12:24 Відповісти
+13
В статті описано типовий алгоритм ******** бусифікації, так зараз мобілізують всіх.
"Загрожує 6 років позбавлення волі" - а по факту хтось переведеться у "бойову бригаду" (інше тецека), хтось отримає штраф 850 грн і 2 роки умовно.
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03.06.2025 12:24 Відповісти
+12
Сердешний, це сигнальний пістолет. Але ти мабуть пісатєль, а не чітатєль.
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03.06.2025 12:21 Відповісти
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Близнюки браття. Одне убд на двох.
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03.06.2025 13:34 Відповісти
Стовідсоткові близнюки. Як партія і лєнін...
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03.06.2025 13:36 Відповісти
Їх тут кілька таких. Видають себе за військовослужбовців ЗСУ і за завданням фсб своїми антиукраїнськими та антинародними висерами роблять все, щоб цивільні українці зненавиділи військових.
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03.06.2025 13:24 Відповісти
Не перекладай своїх гріхів на інших, донбасянине.
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03.06.2025 13:26 Відповісти
до речі це ти так і робиш. тобі видно військовослужбовці ЗСУ невнюх зе малоросе
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03.06.2025 13:47 Відповісти
Так заголовок клікбейтний, а то, що у самій статті про інше-то таке..
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03.06.2025 13:27 Відповісти
Мабуть не простий велосипедист, а як мінімум якийсь ексмєнт або чийсь кумсватбрат, тому й не пришили злісному уклоністу замах на життя трійці толерантних до далі нікуди, поранено-контужених військовослужбовців. Корпоративна етика правоПохоронців - все пох, але монолітно стоїмо на захисті своїх колег - не здаємо, відмазуємо і караємо за них нещадно.
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03.06.2025 12:37 Відповісти
Просто після подій в Кам'янці ситуація перестала бути контрольованою - система змушена реагувати .
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03.06.2025 12:40 Відповісти
мусора забули Врадієвку
я можу напомнити бажаючим
мусора не люди
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03.06.2025 13:15 Відповісти
І тцкуни теж.
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03.06.2025 13:25 Відповісти
При цьому ще у 2019 році його визнали непридатним до військової служби в мирний час. Джерело: https://censor.net/ua/p3555836
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03.06.2025 12:39 Відповісти
Сподівпюсь за насильство проти громадян почнуть карати жорстко. Інакше напруга рване врадієвкою, а нам лише цього невистачало. Спаст нас Боже проти внутрішніх протистоянь🙏
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03.06.2025 12:39 Відповісти
Якщо б влада діяла саме тааим чином - закон - це закон, а не туалетний папір і за його порушення відповідають всі, то напруги щодо мобілвзації було б значно менше, а мобілізованих - більше. І суспільство точно було б більш згуртоване.
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03.06.2025 12:40 Відповісти
Є закон згідно якого ухилянтам мають виписувати штрафи, за несплату штрафу виконавча служба має блокувати банківські рахунки, конфісковувати майно.
Є закон, який має анулювати ухилянтам водійські права, уразі водіння без прав поліція повинна арештовувати транспортний засіб.
Чому ніде нема застосування цих норм, які по суті автоматично мають діяти з літа минулого року. Не став на облік в резерв +, не зявився за повісткою, штраф блокування рахунків, анулювання водійських прав.
А ні, роблять облави на дорозі, на підприємствах, одних за хабарі відпускають, інших хто не може відкупитись насильно везуть на полігони.
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03.06.2025 12:41 Відповісти
Згідно закону - "ухилянтом" людину може визнати лише суд. А все інше -це інформаційний понос від чиновників всіх мастей та медіаповій .
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03.06.2025 12:50 Відповісти
А що таке "резерв +"? Про нього теж є закон?
Тут я бачу закон, а тут не бачу - ось так це працює.
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03.06.2025 13:07 Відповісти
Вле незаконно мобілізованого , додому , все одно не повернуть ...?
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03.06.2025 12:42 Відповісти
Це ж не насіров.
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03.06.2025 12:50 Відповісти
Звідти вже виходу, на жаль, нема.
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03.06.2025 13:32 Відповісти
Еще год назад писал ТЦКашникам, "будете крайними". Не верили!
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03.06.2025 12:50 Відповісти
Помітив цікаву річ. Щойно тема про мобілізацію- тут же з'являються, мов по команді, Комік Прикольний , Олександр САТ РАМ #601301 , Обліковий Запис #597212 , vitaliymkua , Стицько, .Підлога Маккартні, NNN, tanix pristavka...
І тільки в темах про злочини кацапів їх ніколи не чутно й не видно.

Ми так усталі ат вайни,
Ат ТЦК, ат мови і ат віри
І хочєтца нам проста снять штани
І ракам встретіть прібліжєньє міра...
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03.06.2025 13:07 Відповісти
Так з кацапами все зрозуміло: вороги і є вороги, що там ще коментувати? А чому такі, як ти, відразу кидаються виправдовувати тцкунів, садистів-україноненависників? Бо самі ними ж і є.
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03.06.2025 13:15 Відповісти
він мусор 💯
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03.06.2025 13:17 Відповісти
Слабке виправдання. А ну, зайди в наступну тему і напиши комент. Пиши, кацапи- тварюки, ненавиджу їх. Справжні фашисти, місце ***** в Гаазі, він уже Гітлера переплюнув, а Кадиров зоофіл і трахає овець.
Чекаю.
https://censor.net/ua/photonews/3555847/udar-rf-po-sumschyni-3-chervnya-2025-roku-zagynuv-cholovik
Чи забоїшся, раптом куратор з ФСБ побачить?
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03.06.2025 13:21 Відповісти
Ще Вадимир Каракай #398922 завжди з'являється
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03.06.2025 13:18 Відповісти
Та не кажіть, засрав всю тему своєю "боротьбою".
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03.06.2025 13:26 Відповісти
Стісняюсь спрасіть: а што, єслі нє хочєш, то можно нє служить? А так можно било?
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03.06.2025 13:16 Відповісти
Ну, маминим жоржинкам так і хотілося б.
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03.06.2025 13:24 Відповісти
А чому ні? Хтось по-приколу 4 рази від повістки відкосив, хтось прикрившись картатою ковдрою. А інші що, гірші?
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03.06.2025 13:38 Відповісти
Заголовок не відповідає суті написаного..
Що означає "примусова мобілізація"?
ДБР відкрило спрпву не про " примусову мобілізацію", а про побитття.
Але написати про "примусову мобілізацію", більше комментів буде..
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03.06.2025 13:19 Відповісти
А перейти на першоджерело, та почитати там заголовок релігія не дозволяє?

https://dbr.gov.ua/news/na-rivnenshhini-dbr-povidomilo-pro-pidozru-pracivnikam-tck-ta-sp-yaki-primusovo-mobilizuvali-cholovika-zastosuvavshi-silu
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03.06.2025 13:50 Відповісти
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