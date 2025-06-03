Військові ТЦК примусово мобілізували чоловіка на Рівненщині, їм повідомили про підозру, - ДБР. ФОТОрепортаж

Офіцеру та двом військовослужбовцям Дубенського районного ТЦК та СП повідомлено про підозру за фактом примусової мобілізації військовозобов’язаного чоловіка.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що його силоміць утримували, а двоє посадовців ще й побили.

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"21 лютого 2025 року під час проведення мобілізаційних заходів у селі Іваннє Дубенського району працівники ТЦК та СП помітили чоловіка на велосипеді. Вони застосували до нього сльозогінний газ та насильно затягнули до службового автомобіля.

У момент інциденту потерпілий мав при собі сигнальний пістолет, з якого здійснив постріл у повітря, щоб покликати на допомогу. За це двоє військовослужбовців вирішили "покарати" його й завдали численних ударів у різні частини тулуба та голови, коли він уже лежав на землі. Внаслідок цього чоловік отримав легкі тілесні ушкодження.

Під фізичним тиском він повідомив свої анкетні дані та був насильно доставлений до ТЦК. При цьому ще у 2019 році його визнали непридатним до військової служби в мирний час. Військово-лікарська комісія ці дані до уваги не взяла, тож наразі чоловік мобілізований до однієї з військових частин Рівненської області", - йдеться в повідомленні.

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Так, офіцеру та двом військовослужбовцям повідомлено про підозру за: ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 КК України — незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань, вчинене групою осіб без попередньої змови; двоє з них також підозрюються за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 КК України — катування, вчинене групою осіб без попередньої змови, з метою примусити потерпілого до дій, що суперечать його волі, або покарати за дії, вчинені ним.

Їм загрожує до 6 років позбавлення волі.

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