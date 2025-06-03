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Новости Фото Незаконные действия ТЦК
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Военные ТЦК принудительно мобилизовали мужчину в Ривненской области, им сообщили о подозрении, - ГБР. ФОТОрепортаж

Офицеру и двум военнослужащим Дубенского районного ТЦК и СП сообщено о подозрении по факту принудительной мобилизации военнообязанного мужчины.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что его силой удерживали, а двое чиновников еще и избили.

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"21 февраля 2025 года во время проведения мобилизационных мероприятий в селе Иванне Дубенского района работники ТЦК и СП заметили мужчину на велосипеде. Они применили к нему слезоточивый газ и насильно затянули в служебный автомобиль.

В момент инцидента потерпевший имел при себе сигнальный пистолет, из которого произвел выстрел в воздух, чтобы позвать на помощь. За это двое военнослужащих решили "наказать" его и нанесли многочисленные удары в разные части туловища и головы, когда он уже лежал на земле. В результате этого мужчина получил легкие телесные повреждения.

Под физическим давлением он сообщил свои анкетные данные и был насильно доставлен в ТЦК. При этом еще в 2019 году его признали непригодным к военной службе в мирное время. Военно-врачебная комиссия эти данные во внимание не приняла, поэтому сейчас мужчина мобилизован в одну из воинских частей Ривненской области", - говорится в сообщении.

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Так, офицеру и двум военнослужащим сообщено о подозрении по: ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 УК Украины - незаконное лишение свободы человека, сопровождавшееся причинением физических страданий, совершенное группой лиц без предварительного сговора; двое из них также подозреваются по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 УК Украины - пытки, совершенные группой лиц без предварительного сговора, с целью принудить потерпевшего к действиям, противоречащим его воле, или наказать за действия, совершенные им.

Им грозит до 6 лет лишения свободы.

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Работники ТЦК принудительно мобилизовали мужчину в Ровенской области
Работники ТЦК принудительно мобилизовали мужчину в Ровенской области

Автор: 

ГБР (3040) ТЦК (604) Ровенская область (1244) Дубенский район (2) Иванное (1)


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Топ комментарии
+10
Люди у "формі " які застосовують фізичне насилля до людини тим самим порушуючи закон України автоматично перестають бути віййськовими і переходять в статус "кримінальних злочинців".
Совкове бидло, яке легітимізує та заохочує незаконне насилля над цивільними під псевдопатріотичними гаслами є московськими провокаторами та латентними сраліністами
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03.06.2025 12:24 Ответить
+7
В статті описано типовий алгоритм ******** бусифікації, так зараз мобілізують всіх.
"Загрожує 6 років позбавлення волі" - а по факту хтось переведеться у "бойову бригаду" (інше тецека), хтось отримає штраф 850 грн і 2 роки умовно.
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03.06.2025 12:24 Ответить
+5
Сердешний, це сигнальний пістолет. Але ти мабуть пісатєль, а не чітатєль.
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03.06.2025 12:21 Ответить
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03.06.2025 12:16 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣і що ви зробите??усне зауваження з похлопуванням плеча??
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03.06.2025 12:18 Ответить
Тєло яке витягує зброю до військових, має бути ліквідовано в той самий момент. З портновським ДБР яке працює на кацапів з моменту створення все зрозуміло давно.
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03.06.2025 12:17 Ответить
Сердешний, це сигнальний пістолет. Але ти мабуть пісатєль, а не чітатєль.
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03.06.2025 12:21 Ответить
Та хоч і іграшковий.Я б валив на місці.
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03.06.2025 12:24 Ответить
Чув про право на самозахист?
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03.06.2025 12:26 Ответить
Чув про війну, та навіть і бачив. У мене до вас, маминих сцикуняток, жодного жалю.
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03.06.2025 12:30 Ответить
У нас верховенство права! Бо інакше це росія тоді КАКАЯ РАЗНІЦА!
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03.06.2025 12:32 Ответить
У мене особисто війна, на мою країну напали. А у тебе може бути верховенство права, може бути енурез чи й профузна діарея- мені байдуже. Війна. Розумієш що значить це слово?
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03.06.2025 12:38 Ответить
Ушльопок, прочитай уважно оцю статтю:
Військового ТЦК, який вдарив вчителя у Харкові під час перевірки документів, перевели у бойову бригаду
Тобто, служба в бойовій бригаді - це в Україні покарання. То з якого пуйла звичайний цивільний громадянин повинен бути відправленим на фронт, тобто, покараним, ні за що?
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03.06.2025 12:45 Ответить
Поводься культурно, американцю. Чи ти сєпарок з окупованих територій, за пайку хліба та чекушку скломию перед кацапами вислужуєшся?
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03.06.2025 12:47 Ответить
Вилізло тцкунське падло. Прийде і твоя черга, ублюдок.
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03.06.2025 12:39 Ответить
Що, вирахуєш мене по ІР і передаси дані ФСБ?
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03.06.2025 12:40 Ответить
Особисто розтрощу рило і викину нах з маршрутки. Як і будь-кого іншого, хто тільки розкриє свій смердючий рот.
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03.06.2025 12:47 Ответить
здійснив постріл у повітря, щоб покликати на допомогу Джерело: https://censor.net/ua/p3555836
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03.06.2025 12:27 Ответить
Ага, валив. Ну тут хто перший, можуть і тебе завалить.
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03.06.2025 12:29 Ответить
Хто? Мамине сцикунятко, котре обдристалося, щойно побачило людину в пікселі?
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03.06.2025 12:44 Ответить
Головне валити, а перед тим відгамлесити. Ну якщо задача стоїть розвалити будь яку мобілізацію і спровокувати акти громадянської непокори, то саме так і потрібно діяти.
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03.06.2025 12:36 Ответить
Це вже мала встановлювати поліція і патологоанатом
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03.06.2025 12:25 Ответить
Напад групою осіб міг і завалити!
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03.06.2025 12:29 Ответить
Патологоанатом мав ще й сигнальну пукавку з прямої кишки трупа витягати.
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03.06.2025 12:46 Ответить
Люди у "формі " які застосовують фізичне насилля до людини тим самим порушуючи закон України автоматично перестають бути віййськовими і переходять в статус "кримінальних злочинців".
Совкове бидло, яке легітимізує та заохочує незаконне насилля над цивільними під псевдопатріотичними гаслами є московськими провокаторами та латентними сраліністами
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03.06.2025 12:24 Ответить
не флуди..про зброю мови нема, як і про цукерки, пиріжки чи чоловічий член..нічого з цього ніхто не застосовував
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03.06.2025 12:25 Ответить
Людина має право на самозахист!
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03.06.2025 12:25 Ответить
Ото соціально підтримали чоловіка.
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03.06.2025 12:18 Ответить
Та ну. 6 років позбавлення волі? Система пішла проти себе? Це більше схоже на фейк, ніж на правду.
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03.06.2025 12:20 Ответить
Скоріше за все система почала зачищати простих виконавців. І це просто чудово!
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03.06.2025 12:23 Ответить
повідомлено про підозру.... жабо-гадюкінг...до суду справа не дійде, а як дійде розвалиться
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03.06.2025 12:26 Ответить
ДБР - татарівське-кацапське багно
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03.06.2025 12:21 Ответить
Невже і в ДБР почали себе проявляти кацапські консерви, які організували чергову ІПСО проти наших героїв з ТЦК???
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03.06.2025 12:22 Ответить
В статті описано типовий алгоритм ******** бусифікації, так зараз мобілізують всіх.
"Загрожує 6 років позбавлення волі" - а по факту хтось переведеться у "бойову бригаду" (інше тецека), хтось отримає штраф 850 грн і 2 роки умовно.
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03.06.2025 12:24 Ответить
Дякую тобі, що з США так переймаєшся проблемами мобілізації в Україні.
Я там Трамп, не кашляє?
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03.06.2025 12:29 Ответить
Любить стріляти?- Ну, тепер настріляється.
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03.06.2025 12:26 Ответить
Не можу повірити, що працівник ТЦК може підняти руку на громадянина України, який своїми податками його кормить. Однозначно - вороже ІПСО!!!
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03.06.2025 12:27 Ответить
.
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03.06.2025 12:31 Ответить
А тим хто віддає накази на такі методи мобілізації нічого не буде? Жирні полковники з генералами совкодрочерами будуть і далі жирувати в тилу та косити бабло?
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03.06.2025 12:28 Ответить
Так вони ж виконували злочинний наказ начальства. Нехай "здають контору". До речі завдяки нашому "великорозумному" Верховному суду незаконно мобілізований так і залишиться служити. Фініта ля комедія.
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03.06.2025 12:30 Ответить
А мобілізацвя це і є примус до військової служби під час війни. Добровільно йти до армії можео завжди.
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03.06.2025 12:31 Ответить
Багато хто аргументує тим що вони народжені не для війни, є такі що прямо кажуть- ;Я не дурак туди йти, хай дураки воюють, а мені й тут харашо;.
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03.06.2025 12:36 Ответить
Мабуть не простий велосипедист, а як мінімум якийсь ексмєнт або чийсь кумсватбрат, тому й не пришили злісному уклоністу замах на життя трійці толерантних до далі нікуди, поранено-контужених військовослужбовців. Корпоративна етика правоПохоронців - все пох, але монолітно стоїмо на захисті своїх колег - не здаємо, відмазуємо і караємо за них нещадно.
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03.06.2025 12:37 Ответить
Просто після подій в Кам'янці ситуація перестала бути контрольованою - система змушена реагувати .
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03.06.2025 12:40 Ответить
При цьому ще у 2019 році його визнали непридатним до військової служби в мирний час. Джерело: https://censor.net/ua/p3555836
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03.06.2025 12:39 Ответить
Сподівпюсь за насильство проти громадян почнуть карати жорстко. Інакше напруга рване врадієвкою, а нам лише цього невистачало. Спаст нас Боже проти внутрішніх протистоянь🙏
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03.06.2025 12:39 Ответить
Якщо б влада діяла саме тааим чином - закон - це закон, а не туалетний папір і за його порушення відповідають всі, то напруги щодо мобілвзації було б значно менше, а мобілізованих - більше. І суспільство точно було б більш згуртоване.
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03.06.2025 12:40 Ответить
Є закон згідно якого ухилянтам мають виписувати штрафи, за несплату штрафу виконавча служба має блокувати банківські рахунки, конфісковувати майно.
Є закон, який має анулювати ухилянтам водійські права, уразі водіння без прав поліція повинна арештовувати транспортний засіб.
Чому ніде нема застосування цих норм, які по суті автоматично мають діяти з літа минулого року. Не став на облік в резерв +, не зявився за повісткою, штраф блокування рахунків, анулювання водійських прав.
А ні, роблять облави на дорозі, на підприємствах, одних за хабарі відпускають, інших хто не може відкупитись насильно везуть на полігони.
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03.06.2025 12:41 Ответить
Вле незаконно мобілізованого , додому , все одно не повернуть ...?
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03.06.2025 12:42 Ответить
 
 