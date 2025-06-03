Военные ТЦК принудительно мобилизовали мужчину в Ривненской области, им сообщили о подозрении, - ГБР. ФОТОрепортаж
Офицеру и двум военнослужащим Дубенского районного ТЦК и СП сообщено о подозрении по факту принудительной мобилизации военнообязанного мужчины.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что его силой удерживали, а двое чиновников еще и избили.
"21 февраля 2025 года во время проведения мобилизационных мероприятий в селе Иванне Дубенского района работники ТЦК и СП заметили мужчину на велосипеде. Они применили к нему слезоточивый газ и насильно затянули в служебный автомобиль.
В момент инцидента потерпевший имел при себе сигнальный пистолет, из которого произвел выстрел в воздух, чтобы позвать на помощь. За это двое военнослужащих решили "наказать" его и нанесли многочисленные удары в разные части туловища и головы, когда он уже лежал на земле. В результате этого мужчина получил легкие телесные повреждения.
Под физическим давлением он сообщил свои анкетные данные и был насильно доставлен в ТЦК. При этом еще в 2019 году его признали непригодным к военной службе в мирное время. Военно-врачебная комиссия эти данные во внимание не приняла, поэтому сейчас мужчина мобилизован в одну из воинских частей Ривненской области", - говорится в сообщении.
Так, офицеру и двум военнослужащим сообщено о подозрении по: ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 УК Украины - незаконное лишение свободы человека, сопровождавшееся причинением физических страданий, совершенное группой лиц без предварительного сговора; двое из них также подозреваются по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 УК Украины - пытки, совершенные группой лиц без предварительного сговора, с целью принудить потерпевшего к действиям, противоречащим его воле, или наказать за действия, совершенные им.
Им грозит до 6 лет лишения свободы.
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