Разоблачен чиновник ТЦК в Ивано-Франковской области, который фальсифицировал данные о мобилизованных, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ
Работники ГБР сообщили о подозрении одному из начальников территориального центра комплектования в Ивано-Франковской области, который вносил ложную информацию в автоматизированную систему учета с целью фиктивного повышения показателей мобилизации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как отмечается, чиновник с помощью своего криптографического ключа несанкционированно менял сведения в карточках военнообязанных: оформлял их якобы привлечение в армию, снимал с учета и выдавал направление в три разные воинские части. При этом точно знал, что указанные лица фактически не были мобилизованы.
По данным ГБР, правоохранители уже установили 17 человек, которых фигурант незаконно "мобилизовал". Все они находились по месту жительства, а воинские части, в которые их якобы направили, подтвердили отсутствие таких мобилизованных в своих рядах.
Следствие считает, что действия чиновника были умышленными и направленными на искусственное улучшение отчетности по мобилизации.
Ему инкриминируют несанкционированное изменение информации в автоматизированной системе лицом с правом доступа, совершенное повторно (ч. 3 ст. 362 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.
Расследование продолжается.
Проверяется наличие подобных случаев в других ТЦК.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Або й не осудять)
всіх ДБРівців треба відправити на фронт за очорніння репутації ТЦК та зрив мобілізації!
Військовослужбовець ТЦК
Представник ЗСУ
Посадовець ТЦК
Продовжуйте не зупиняйтеся.
А відповідних змін до законодавства щодо посилення суворості покарання в Особливий Період та під час правового режиму Воєнного стану, привладні стефанчука+зеленського+шмигаля+РНБОУ, так і не вносять, саботують разом з держСекретарями ЦОВВ та Секретаріату КМУ!! Міністр КМУ, може це на прикладах довести, за час свого сидіння у кімнаті!