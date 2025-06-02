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Разоблачен чиновник ТЦК в Ивано-Франковской области, который фальсифицировал данные о мобилизованных, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Работники ГБР сообщили о подозрении одному из начальников территориального центра комплектования в Ивано-Франковской области, который вносил ложную информацию в автоматизированную систему учета с целью фиктивного повышения показателей мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, чиновник с помощью своего криптографического ключа несанкционированно менял сведения в карточках военнообязанных: оформлял их якобы привлечение в армию, снимал с учета и выдавал направление в три разные воинские части. При этом точно знал, что указанные лица фактически не были мобилизованы.

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махинатор из ТЦК
махинатор из ТЦК
махинатор из ТЦК
махинатор из ТЦК

По данным ГБР, правоохранители уже установили 17 человек, которых фигурант незаконно "мобилизовал". Все они находились по месту жительства, а воинские части, в которые их якобы направили, подтвердили отсутствие таких мобилизованных в своих рядах.

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Следствие считает, что действия чиновника были умышленными и направленными на искусственное улучшение отчетности по мобилизации.

Ему инкриминируют несанкционированное изменение информации в автоматизированной системе лицом с правом доступа, совершенное повторно (ч. 3 ст. 362 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

Проверяется наличие подобных случаев в других ТЦК.

Автор: 

махинации (585) мобилизация (2807) Ивано-Франковская область (926) ГБР (3038) ТЦК (600)


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Топ комментарии
+8
Як викрито, то посадовець.
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02.06.2025 10:16
+6
А он "тяжелораненый" или нет? Странно, что не уточнили...
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02.06.2025 10:20
+5
ДБРяче ІПСО

всіх ДБРівців треба відправити на фронт за очорніння репутації ТЦК та зрив мобілізації!
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02.06.2025 10:22
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Правила форума Совет форумчан
Який розумний хлопчина))
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02.06.2025 10:16 Ответить
Настав час міняти закон, і такі дії прирівнювати, як допомога ворогу!
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02.06.2025 10:16 Ответить
Як викрито, то посадовець.
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02.06.2025 10:16 Ответить
Зараз його дії рішуче осудить найбільш активна частина форумної аудиторії - люди, принципово непоступливі та тверді в питаннях забезпечення мобілізаційних процесів.

Або й не осудять)
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02.06.2025 10:19 Ответить
Володько, через таких , як ці корупціонери, маємо хаос, купа військових гине, фронт сипеться бо немає кому захищати Батьківщину, хоча в наявності купа народу! Закон має бути один для всіх , а так в нас одні хитровимахані!
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02.06.2025 10:51 Ответить
А он "тяжелораненый" или нет? Странно, что не уточнили...
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02.06.2025 10:20 Ответить
В процесі слідства розберуться. Якшо зуміє зібрати достатньо доказів своєї важкопораненості для слідчих - буде важкопоранений, а як ні, то просто тихенько перейде на службу в ТЦК іншої області.
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02.06.2025 10:25 Ответить
не розумів, що творить
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02.06.2025 10:25 Ответить
ДБРяче ІПСО

всіх ДБРівців треба відправити на фронт за очорніння репутації ТЦК та зрив мобілізації!
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02.06.2025 10:22 Ответить
Перешкоджають законній діяльності тцк!
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02.06.2025 10:24 Ответить
Необхідно відрізати голови його родині.
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02.06.2025 10:22 Ответить
Точно "посадовець"? А перевірте його на наявність посвідчення УБД, не полінуйтеся.
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02.06.2025 10:26 Ответить
Працівник ТЦК
Військовослужбовець ТЦК
Представник ЗСУ
Посадовець ТЦК

Продовжуйте не зупиняйтеся.
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02.06.2025 10:27 Ответить
От кинули б у нього паперовим стаканчиком, тоді був би військовослужбовцем
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02.06.2025 10:57 Ответить
копайте далі, підозрюю, що не один такий він, а деякі й "мертві душі" читали та загони "ходячих мерців" вже організували... Хоча, завдяки мудрому 73% наріту, підОПитними та винищеними, тепер стають усі.
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02.06.2025 10:29 Ответить
ось чому державну функцію ТЦК не виконують жінки???Чому в часі війни ,порядок на вулицях,в громадських місцях .патрулювання доріг,вокзалів . і т.д і т .п не виконують жінки...???
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02.06.2025 10:34 Ответить
Такий же злодій, в Україні, як і московський окупант!
А відповідних змін до законодавства щодо посилення суворості покарання в Особливий Період та під час правового режиму Воєнного стану, привладні стефанчука+зеленського+шмигаля+РНБОУ, так і не вносять, саботують разом з держСекретарями ЦОВВ та Секретаріату КМУ!! Міністр КМУ, може це на прикладах довести, за час свого сидіння у кімнаті!
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02.06.2025 11:17 Ответить
 
 