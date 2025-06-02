Разоблачен чиновник ТЦК в Ивано-Франковской области, который фальсифицировал данные о мобилизованных, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Работники ГБР сообщили о подозрении одному из начальников территориального центра комплектования в Ивано-Франковской области, который вносил ложную информацию в автоматизированную систему учета с целью фиктивного повышения показателей мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, чиновник с помощью своего криптографического ключа несанкционированно менял сведения в карточках военнообязанных: оформлял их якобы привлечение в армию, снимал с учета и выдавал направление в три разные воинские части. При этом точно знал, что указанные лица фактически не были мобилизованы.

Также читайте: Большинство сообщений об инцидентах с ТЦК носят манипулятивный характер, - ОК "Север". ИНФОГРАФИКА









По данным ГБР, правоохранители уже установили 17 человек, которых фигурант незаконно "мобилизовал". Все они находились по месту жительства, а воинские части, в которые их якобы направили, подтвердили отсутствие таких мобилизованных в своих рядах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мае 89% связанных с ТЦК инцидентов не подтвердились, - Сухопутные войска. ИНФОГРАФИКА

Следствие считает, что действия чиновника были умышленными и направленными на искусственное улучшение отчетности по мобилизации.

Ему инкриминируют несанкционированное изменение информации в автоматизированной системе лицом с правом доступа, совершенное повторно (ч. 3 ст. 362 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

Проверяется наличие подобных случаев в других ТЦК.