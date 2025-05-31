Большинство сообщений об инцидентах с ТЦК носят манипулятивный характер, - ОК "Північ". ИНФОГРАФИКА
Большинство сообщений об инцидентах с участием военнослужащих ТЦК и СП имеют манипулятивный характер и являются попыткой дискредитировать деятельность Центров.
Об этом рассказали в Оперативном командовании "Північ", передает Цензор.НЕТ.
"В рамках инициативы Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины продолжается обновление подходов к работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки с четко определенной целью - обеспечить прозрачность и открытость их деятельности для общества", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение мая этого года в зонах ответственности подчиненных ТЦК и СП было зафиксировано распространение информации о 68 инцидентах с участием военнослужащих ТЦК и СП.
"Большинство из этих сообщений имеют манипулятивный характер, что может свидетельствовать о целенаправленных попытках отдельных лиц дискредитировать законную деятельность ТЦК и СП и снизить уровень общественного доверия к процессу мобилизации в целом", - добавили в ОК.
Также отмечается, что контроль за действиями военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки продолжается непрерывно.
В ОК "Північ" отметили, что вся информация о возможных нарушениях тщательно проверяется для своевременного реагирования и принятия соответствующих управленческих и дисциплинарных решений.
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Як ми почали закінчуватися, міняти нас добровільно ви не бажаєте.
Значить, поміняєте не добровільно.
Бо війна.
Не десь там далеко на Донбасі, за териконами. Війна в Україні.
І війна прийде в дім до кожного, коли нас не стане.
Так що, кожний, хто гонить на дії ТЦК - апріорі ворог та зрадник.
І ми можемо напряму мобілізовувати, без тих ваших ТЦК.
В Краматорський ТЦК твої документи й без тебе завеземо.
Не будь шаболдою.
Ви, падлюки, найогидніша, набрехливіша, найсмердючіша влада за всю історію України! Ви вже у брехні навіть кацапів переплюнули, воістину "адіннарот"!