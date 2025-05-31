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Новости Конфликт с ТЦК
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Большинство сообщений об инцидентах с ТЦК носят манипулятивный характер, - ОК "Північ". ИНФОГРАФИКА

Инциденты с ТЦК

Большинство сообщений об инцидентах с участием военнослужащих ТЦК и СП имеют манипулятивный характер и являются попыткой дискредитировать деятельность Центров.

Об этом рассказали в Оперативном командовании "Північ", передает Цензор.НЕТ.

"В рамках инициативы Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины продолжается обновление подходов к работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки с четко определенной целью - обеспечить прозрачность и открытость их деятельности для общества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение мая этого года в зонах ответственности подчиненных ТЦК и СП было зафиксировано распространение информации о 68 инцидентах с участием военнослужащих ТЦК и СП.

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ОК "Північ" про інциденти з ТЦК

"Большинство из этих сообщений имеют манипулятивный характер, что может свидетельствовать о целенаправленных попытках отдельных лиц дискредитировать законную деятельность ТЦК и СП и снизить уровень общественного доверия к процессу мобилизации в целом", - добавили в ОК.

Также отмечается, что контроль за действиями военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки продолжается непрерывно.

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В ОК "Північ" отметили, что вся информация о возможных нарушениях тщательно проверяется для своевременного реагирования и принятия соответствующих управленческих и дисциплинарных решений.

Автор: 

ТЦК (598) ОК Північ (7)


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Топ комментарии
+9
Усім українцям слід зрозуміти, що ТЦК не займаються терором просто так, бо немає що робити. Вони діють за розпорядженням «когось» і з мовчазної згоди влади, яка схвалила терор громадян. Вони мають зрозуміти, що зелена банда - головний винуватець усього, що сьогодні відбувається.
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31.05.2025 18:22
+8
Вірю. А те, що ваші підараси ТЦКшні вже усіх калік з сіл повигрібали, та лізуть через паркани у чужі будинки, що їх собаками доводиться виганяти, то все іпсо.
Ви, падлюки, найогидніша, набрехливіша, найсмердючіша влада за всю історію України! Ви вже у брехні навіть кацапів переплюнули, воістину "адіннарот"!
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31.05.2025 18:34
+6
Аякже. Або ІПСО, або сам винен бо "ухилянт".
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31.05.2025 18:19
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Аякже. Або ІПСО, або сам винен бо "ухилянт".
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31.05.2025 18:19 Ответить
Швидко вони підчистилися,і очікувано винуваті усі крім співучасників тцк,тобто вбитий 40 річний спортивний,тверезий сумчанин сам себе відгамселив а потім розбив черепа об бордюр???чи то іпсо його вбила??а житомирянин знаходячись в тцк сам втопив себее в річці біля якої він в загалі немав знаходитися??завдаюся питанням наскільки можно довіряти речнику так і структурі яку він представляє????
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31.05.2025 18:27 Ответить
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31.05.2025 18:31 Ответить
вмієш в фотошоп? красавчик. але скоро тебе ШІ замінить
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31.05.2025 18:53 Ответить
Ну ти себе впершу чергу пропонуй.
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31.05.2025 18:29 Ответить
Згоден! Роздувають все дрищі, ухилянти та русняві вибл..дки! Порушення бувають, як і у всьому.
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31.05.2025 18:23 Ответить
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31.05.2025 18:32 Ответить
Нічим не відрізняється від падалЬяковських *********.
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31.05.2025 18:40 Ответить
Це давно зрозуміло. Русня веде ІПСО з метою дезорганізації тилу і всього іншого...
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31.05.2025 18:23 Ответить
Русня тут ти, ботяра дрищава!
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31.05.2025 18:26 Ответить
В окопі! Пишу на відірваній нозі орка, твого братели! А про каструлю, то тільки кацапня гавкає! Вам не зрозуміти, що вільні люди, якщо немає касок, не скажуть, що не можуть протистояти бандитській владі, а вдягнуть каструлі і підуть у бій, як я це робив на Майдані, а ти у ***** смоктав і смокчеш!
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31.05.2025 18:50 Ответить
русня йди👉🖕
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31.05.2025 18:30 Ответить
цілком може бути...
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31.05.2025 18:28 Ответить
Чи було колись в історії воєн, щоб батьки одного з головокомандуючих є громадянами країни ворога і спокійно собі вирощують помідори в вазонах десь у верхніх ****** ************ губернії?
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31.05.2025 18:33 Ответить
🤔
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31.05.2025 18:46 Ответить
Та користується ОП для поширення ІПСО.
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31.05.2025 18:43 Ответить
Вчора в кацапів бачив новеньке відео, де типу в Харкові бусифікували інваліда на візку. Кацапи хвалилися що скоро по всім телеграм-каналам України буде, тільки закінчили зйомки.
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31.05.2025 18:30 Ответить
Поки в 22-23 роках були ми, добровольці - вас, мамкиних царапинок, все влаштовувало.
Як ми почали закінчуватися, міняти нас добровільно ви не бажаєте.
Значить, поміняєте не добровільно.
Бо війна.
Не десь там далеко на Донбасі, за териконами. Війна в Україні.
І війна прийде в дім до кожного, коли нас не стане.

Так що, кожний, хто гонить на дії ТЦК - апріорі ворог та зрадник.
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31.05.2025 18:32 Ответить
Скільки не змінюй нік нейми, але свої тупими фразочками постійно палишся. Щоб тебе поміняти, для початку ти сам повинен піти туди. Бо на роботі у падалЬяка, я і за гроші тебе міняти не буду.
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31.05.2025 18:37 Ответить
Приїжджай в Лиман. Зустрінемо тебе в Славіку. Навіть окрему хату виділимо.
І ми можемо напряму мобілізовувати, без тих ваших ТЦК.
В Краматорський ТЦК твої документи й без тебе завеземо.
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31.05.2025 18:44 Ответить
Скинь свій номер телефону. Ватсап, вайбер.
Не будь шаболдою.
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31.05.2025 18:48 Ответить
0800500442
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31.05.2025 18:52 Ответить
Респект!👍
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31.05.2025 18:51 Ответить
Вірю. А те, що ваші підараси ТЦКшні вже усіх калік з сіл повигрібали, та лізуть через паркани у чужі будинки, що їх собаками доводиться виганяти, то все іпсо.
Ви, падлюки, найогидніша, набрехливіша, найсмердючіша влада за всю історію України! Ви вже у брехні навіть кацапів переплюнули, воістину "адіннарот"!
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31.05.2025 18:34 Ответить
Треба закривати цю діяльність ТЦК.
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31.05.2025 18:39 Ответить
Ну вот и подтверждение, почему следует максимально выносить на всеобщее обозрение этот беспредел. Тогда подтверждённых случаев станет гораздо больше, ибо их будет сложнее скрывать.
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31.05.2025 18:40 Ответить
зараз вам с малюнками розкажуть як ви помиляєтесь і то фсьо іпсо на святе тцк,хоча мене особисто взимку четверо бугаїв з закритими мордами прямо на вулиці серед дня методом кулаків та стропил проводили оповіщення,зробили мені щеплення на все життя
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31.05.2025 18:51 Ответить
Какой такой "манипулятивный характер" если у чувака пол черепа нема после "посещения" ТЦК ?
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31.05.2025 18:44 Ответить
сам винен,чого ж він так не акуратно,ноги,руки,епілепсія....
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31.05.2025 18:52 Ответить
Повністю підтримую наше військово-політичне керівництво!!! Всі ж знають, що для наших героїв з ТЦК честь та гідність українського громадянина - найвища життєва цінність, а суворе дотримання норм законодавства під час проведення мобілізаційних заходів в державі є основним моральним імперативом! Гуртуймося навколо нашого Президента і всі на фронт до переможного кінця!
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31.05.2025 18:45 Ответить
 
 