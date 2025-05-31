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Новини Конфлікт із ТЦК
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Більшість повідомлень щодо інцидентів із ТЦК мають маніпулятивний характер, - ОК "Північ". ІНФОГРАФІКА

Інциденти з ТЦК

Більшість повідомлень щодо інцидентів за участю військовослужбовців ТЦК та СП мають маніпулятивний характер і є спробою дискредитувати діяльність Центрів.

Про це розповіли в Оперативному командуванні "Північ", передає Цензор.НЕТ.

"У межах ініціативи Командування Сухопутних військ Збройних Сил України триває оновлення підходів до роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з чітко визначеною метою - забезпечити прозорість і відкритість їхньої діяльності для суспільства", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом травня цього року в зонах відповідальності підпорядкованих ТЦК та СП було зафіксовано поширення інформації про 68 інцидентів за участю військовослужбовців ТЦК та СП.

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ОК "Північ" про інциденти з ТЦК

"Більшість із цих повідомлень мають маніпулятивний характер, що може свідчити про цілеспрямовані спроби окремих осіб дискредитувати законну діяльність ТЦК та СП і знизити рівень суспільної довіри до процесу мобілізації загалом", - додали в ОК.

Також зауважується, що контроль за діями військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки триває безперервно.

Читайте: Мережею поширили фейк, що військові з бойових частин "відловлюють" військовослужбовців ТЦК: Харківський ОТЦК спростував

В ОК "Північ" наголосили, що вся інформація про можливі порушення ретельно перевіряється для своєчасного реагування та ухвалення відповідних управлінських і дисциплінарних рішень.

Автор: 

ТЦК та СП (645) ОК Північ (6)


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Топ коментарі
+18
Вірю. А те, що ваші підараси ТЦКшні вже усіх калік з сіл повигрібали, та лізуть через паркани у чужі будинки, що їх собаками доводиться виганяти, то все іпсо.
Ви, падлюки, найогидніша, набрехливіша, найсмердючіша влада за всю історію України! Ви вже у брехні навіть кацапів переплюнули, воістину "адіннарот"!
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31.05.2025 18:34
+13
Аякже. Або ІПСО, або сам винен бо "ухилянт".
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31.05.2025 18:19
+13
Скільки не змінюй нік нейми, але свої тупими фразочками постійно палишся. Щоб тебе поміняти, для початку ти сам повинен піти туди. Бо на роботі у падалЬяка, я і за гроші тебе міняти не буду.
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31.05.2025 18:37
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Аякже. Або ІПСО, або сам винен бо "ухилянт".
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31.05.2025 18:19 Відповісти
Швидко вони підчистилися,і очікувано винуваті усі крім співучасників тцк,тобто вбитий 40 річний спортивний,тверезий сумчанин сам себе відгамселив а потім розбив черепа об бордюр???чи то іпсо його вбила??а житомирянин знаходячись в тцк сам втопив себее в річці біля якої він в загалі немав знаходитися??завдаюся питанням наскільки можно довіряти речнику так і структурі яку він представляє????
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31.05.2025 18:27 Відповісти
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31.05.2025 18:31 Відповісти
Ну ти себе впершу чергу пропонуй.
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31.05.2025 18:29 Відповісти
Згоден! Роздувають все дрищі, ухилянти та русняві вибл..дки! Порушення бувають, як і у всьому.
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31.05.2025 18:23 Відповісти
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31.05.2025 18:32 Відповісти
Нічим не відрізняється від падалЬяковських *********.
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31.05.2025 18:40 Відповісти
Новей ничего нету? А то одни и те же персонажи этот скрин уже затаскали до дыр.
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31.05.2025 19:17 Відповісти
Це давно зрозуміло. Русня веде ІПСО з метою дезорганізації тилу і всього іншого...
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31.05.2025 18:23 Відповісти
Русня тут ти, ботяра дрищава!
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31.05.2025 18:26 Відповісти
В окопі! Пишу на відірваній нозі орка, твого братели! А про каструлю, то тільки кацапня гавкає! Вам не зрозуміти, що вільні люди, якщо немає касок, не скажуть, що не можуть протистояти бандитській владі, а вдягнуть каструлі і підуть у бій, як я це робив на Майдані, а ти у ***** смоктав і смокчеш!
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31.05.2025 18:50 Відповісти
русня йди👉🖕
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31.05.2025 18:30 Відповісти
цілком може бути...
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31.05.2025 18:28 Відповісти
Чи було колись в історії воєн, щоб батьки одного з головокомандуючих є громадянами країни ворога і спокійно собі вирощують помідори в вазонах десь у верхніх ****** ************ губернії?
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31.05.2025 18:33 Відповісти
🤔
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31.05.2025 18:46 Відповісти
Та користується ОП для поширення ІПСО.
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31.05.2025 18:43 Відповісти
Вчора в кацапів бачив новеньке відео, де типу в Харкові бусифікували інваліда на візку. Кацапи хвалилися що скоро по всім телеграм-каналам України буде, тільки закінчили зйомки.
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31.05.2025 18:30 Відповісти
Декорации улицы наверное на "мосфильме" сняли? Хотя не, на компе дорисовали.
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31.05.2025 19:19 Відповісти
Саме так. Так майстерно, до найменших дрібниць, виготовляти декорації українських міст і сіл, та так професійно грати тцкунів, бусифікованих та інших українців, як це роблять на мосфільмі, не вміють, навіть, в Голівуді.
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31.05.2025 19:19 Відповісти
Поки в 22-23 роках були ми, добровольці - вас, мамкиних царапинок, все влаштовувало.
Як ми почали закінчуватися, міняти нас добровільно ви не бажаєте.
Значить, поміняєте не добровільно.
Бо війна.
Не десь там далеко на Донбасі, за териконами. Війна в Україні.
І війна прийде в дім до кожного, коли нас не стане.

Так що, кожний, хто гонить на дії ТЦК - апріорі ворог та зрадник.
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31.05.2025 18:32 Відповісти
Скільки не змінюй нік нейми, але свої тупими фразочками постійно палишся. Щоб тебе поміняти, для початку ти сам повинен піти туди. Бо на роботі у падалЬяка, я і за гроші тебе міняти не буду.
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31.05.2025 18:37 Відповісти
Приїжджай в Лиман. Зустрінемо тебе в Славіку. Навіть окрему хату виділимо.
І ми можемо напряму мобілізовувати, без тих ваших ТЦК.
В Краматорський ТЦК твої документи й без тебе завеземо.
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31.05.2025 18:44 Відповісти
Скинь свій номер телефону. Ватсап, вайбер.
Не будь шаболдою.
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31.05.2025 18:48 Відповісти
0800500442
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31.05.2025 18:52 Відповісти
То пенс-байкар.
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31.05.2025 19:21 Відповісти
Респект!👍
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31.05.2025 18:51 Відповісти
Хлопчику, а з якого переляку тебе хтось має міняти? Вибрав собі роботу - тепер працюй. Інші ж вас не просять міняти на своїх роботах.
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31.05.2025 19:20 Відповісти
Вірю. А те, що ваші підараси ТЦКшні вже усіх калік з сіл повигрібали, та лізуть через паркани у чужі будинки, що їх собаками доводиться виганяти, то все іпсо.
Ви, падлюки, найогидніша, набрехливіша, найсмердючіша влада за всю історію України! Ви вже у брехні навіть кацапів переплюнули, воістину "адіннарот"!
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31.05.2025 18:34 Відповісти
Не хвилюйся. Прийде кацапський военком- і твій коханий аж зі штанів вистрибуватиме, так рватиметься в кацапську армію.
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31.05.2025 19:01 Відповісти
Треба закривати цю діяльність ТЦК.
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31.05.2025 18:39 Відповісти
Ну вот и подтверждение, почему следует максимально выносить на всеобщее обозрение этот беспредел. Тогда подтверждённых случаев станет гораздо больше, ибо их будет сложнее скрывать.
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31.05.2025 18:40 Відповісти
зараз вам с малюнками розкажуть як ви помиляєтесь і то фсьо іпсо на святе тцк,хоча мене особисто взимку четверо бугаїв з закритими мордами прямо на вулиці серед дня методом кулаків та стропил проводили оповіщення,зробили мені щеплення на все життя
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31.05.2025 18:51 Відповісти
Добре хоч вибір не пропонували- мобілізуємо, або штани знімаєш і нахиляєшся...
Бо зараз ти б ходив по квартирі і розповідав дітям що тебе мобілізували.
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31.05.2025 19:00 Відповісти
Вот чего у всех защитников ТЦК постоянный нарратив про снятые штаны, неприродный секс и прочее??? У вас у всех какая-то нереализованная групповая фантазия. Вам бы всем встретится и её реализовать. p.s Это, вообще-то, у кацапов в почёте. Ну там понятно, сборная латентных геев.
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31.05.2025 19:24 Відповісти
Какой такой "манипулятивный характер" если у чувака пол черепа нема после "посещения" ТЦК ?
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31.05.2025 18:44 Відповісти
сам винен,чого ж він так не акуратно,ноги,руки,епілепсія....
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31.05.2025 18:52 Відповісти
Повністю підтримую наше військово-політичне керівництво!!! Всі ж знають, що для наших героїв з ТЦК честь та гідність українського громадянина - найвища життєва цінність, а суворе дотримання норм законодавства під час проведення мобілізаційних заходів в державі є основним моральним імперативом! Гуртуймося навколо нашого Президента і всі на фронт до переможного кінця!
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31.05.2025 18:45 Відповісти
Та ясен пень. И вообще, это переодетые кацапы.
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31.05.2025 18:54 Відповісти
Высшая каста неприкосновенна,а стадо должно знать свое место не имеет право жаловаться.
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31.05.2025 18:55 Відповісти
Ясно. Треба просто не знімати відео на телефон, коли тцкашники когось гамселять і в бусик впихують. Ну щоб не було маніпуляцій. )
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31.05.2025 18:59 Відповісти
Ти що! Знімай! і за кадром можеш ще волати ;Пукін ввєді вайска!; Натужливо так волай, наче народжуєш.
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31.05.2025 19:08 Відповісти
Давно в тцк промишляєш?
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31.05.2025 19:22 Відповісти
Такими повідомленнями зеленська банда й далі продовжує нагнітати недовіру до ЗСУ. І це умисно робиться
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31.05.2025 18:59 Відповісти
Вміло єрмаківщина вбила клин між суспільством і ЗСУ, використовуючи тцк
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31.05.2025 19:06 Відповісти
Безсистемні розмови. Як сторонників так в противників мобілізації. Проблема вирішується дуже просто:
1. Розслідування і докази. Всі відео ретельно розслідуються. Публічно. Виявляються всі фігуранти. Публічно. Винні посадові особи, несуть кримінальне покарання. Не звільнення/відсторонення/догану, а кримінальне покарання. Винні цивільні - на вибір покарання або 0.
2. Посадова особа (тцкашник, командир) несе відповідальність перед родичами та суспільством за кожну дію по відношенню до громадянина. "Шлях" громадянина посекундно повинен бути зафільмований камерами спостереження / бодікамерами. Немає на записах хоч секунди - кримінальна відповідпльність посадової особи, компенсація громадянину.
Але державним діячам порядок, ефективність і справедливість не впали, від слова зовсім. Бо не вкрадеш і не заробиш на відмазуванні.
А загалом:
Совка намає. Обов'язку "отдать долг родінє" не існує, це маячня. Горомадянин потрібен державі, а не держава громадянину. Тому ніякого примусу бути не може. Держава повинна вмовити громадянина ризикнути своїм життям заради неї і створити такі умови, щоб громадянин розцінював цей ризик як прийнятний.
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31.05.2025 19:06 Відповісти
Більшість повідомлень щодо інцидентів із ТЦК мають маніпулятивний характер
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31.05.2025 19:23 Відповісти
 
 