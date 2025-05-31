Більшість повідомлень щодо інцидентів із ТЦК мають маніпулятивний характер, - ОК "Північ". ІНФОГРАФІКА

Більшість повідомлень щодо інцидентів за участю військовослужбовців ТЦК та СП мають маніпулятивний характер і є спробою дискредитувати діяльність Центрів.

Про це розповіли в Оперативному командуванні "Північ", передає Цензор.НЕТ.

"У межах ініціативи Командування Сухопутних військ Збройних Сил України триває оновлення підходів до роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з чітко визначеною метою - забезпечити прозорість і відкритість їхньої діяльності для суспільства", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом травня цього року в зонах відповідальності підпорядкованих ТЦК та СП було зафіксовано поширення інформації про 68 інцидентів за участю військовослужбовців ТЦК та СП.

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"Більшість із цих повідомлень мають маніпулятивний характер, що може свідчити про цілеспрямовані спроби окремих осіб дискредитувати законну діяльність ТЦК та СП і знизити рівень суспільної довіри до процесу мобілізації загалом", - додали в ОК.

Також зауважується, що контроль за діями військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки триває безперервно.

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В ОК "Північ" наголосили, що вся інформація про можливі порушення ретельно перевіряється для своєчасного реагування та ухвалення відповідних управлінських і дисциплінарних рішень.