Більшість повідомлень щодо інцидентів із ТЦК мають маніпулятивний характер, - ОК "Північ". ІНФОГРАФІКА
Більшість повідомлень щодо інцидентів за участю військовослужбовців ТЦК та СП мають маніпулятивний характер і є спробою дискредитувати діяльність Центрів.
Про це розповіли в Оперативному командуванні "Північ", передає Цензор.НЕТ.
"У межах ініціативи Командування Сухопутних військ Збройних Сил України триває оновлення підходів до роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з чітко визначеною метою - забезпечити прозорість і відкритість їхньої діяльності для суспільства", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що протягом травня цього року в зонах відповідальності підпорядкованих ТЦК та СП було зафіксовано поширення інформації про 68 інцидентів за участю військовослужбовців ТЦК та СП.
"Більшість із цих повідомлень мають маніпулятивний характер, що може свідчити про цілеспрямовані спроби окремих осіб дискредитувати законну діяльність ТЦК та СП і знизити рівень суспільної довіри до процесу мобілізації загалом", - додали в ОК.
Також зауважується, що контроль за діями військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки триває безперервно.
В ОК "Північ" наголосили, що вся інформація про можливі порушення ретельно перевіряється для своєчасного реагування та ухвалення відповідних управлінських і дисциплінарних рішень.
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Як ми почали закінчуватися, міняти нас добровільно ви не бажаєте.
Значить, поміняєте не добровільно.
Бо війна.
Не десь там далеко на Донбасі, за териконами. Війна в Україні.
І війна прийде в дім до кожного, коли нас не стане.
Так що, кожний, хто гонить на дії ТЦК - апріорі ворог та зрадник.
І ми можемо напряму мобілізовувати, без тих ваших ТЦК.
В Краматорський ТЦК твої документи й без тебе завеземо.
Не будь шаболдою.
Ви, падлюки, найогидніша, набрехливіша, найсмердючіша влада за всю історію України! Ви вже у брехні навіть кацапів переплюнули, воістину "адіннарот"!
Бо зараз ти б ходив по квартирі і розповідав дітям що тебе мобілізували.
1. Розслідування і докази. Всі відео ретельно розслідуються. Публічно. Виявляються всі фігуранти. Публічно. Винні посадові особи, несуть кримінальне покарання. Не звільнення/відсторонення/догану, а кримінальне покарання. Винні цивільні - на вибір покарання або 0.
2. Посадова особа (тцкашник, командир) несе відповідальність перед родичами та суспільством за кожну дію по відношенню до громадянина. "Шлях" громадянина посекундно повинен бути зафільмований камерами спостереження / бодікамерами. Немає на записах хоч секунди - кримінальна відповідпльність посадової особи, компенсація громадянину.
Але державним діячам порядок, ефективність і справедливість не впали, від слова зовсім. Бо не вкрадеш і не заробиш на відмазуванні.
А загалом:
Совка намає. Обов'язку "отдать долг родінє" не існує, це маячня. Горомадянин потрібен державі, а не держава громадянину. Тому ніякого примусу бути не може. Держава повинна вмовити громадянина ризикнути своїм життям заради неї і створити такі умови, щоб громадянин розцінював цей ризик як прийнятний.