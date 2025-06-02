Викрито посадовця ТЦК на Івано-Франківщині, який фальсифікував дані про мобілізованих, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР повідомили про підозру одному з начальників територіального центру комплектування в Івано-Франківській області, який вносив неправдиву інформацію до автоматизованої системи обліку з метою фіктивного підвищення показників мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, посадовець за допомогою свого криптографічного ключа несанкціоновано змінював відомості у картках військовозобов’язаних: оформлював їхнє нібито залучення до війська, знімав з обліку та видавав направлення до трьох різних військових частин. При цьому достеменно знав, що зазначені особи фактично не були мобілізовані.

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За даними ДБР, правоохоронці вже встановили 17 осіб, яких фігурант незаконно "мобілізував". Усі вони перебували за місцем проживання, а військові частини, до яких їх начебто скерували, підтвердили відсутність таких мобілізованих у своїх лавах.

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Слідство вважає, що дії посадовця були умисними та спрямованими на штучне покращення звітності щодо мобілізації.

Йому інкримінують несанкціоновану зміну інформації в автоматизованій системі особою з правом доступу, вчинену повторно (ч. 3 ст. 362 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.

Розслідування триває.

Перевіряється наявність подібних випадків в інших ТЦК.