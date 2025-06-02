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Викрито посадовця ТЦК на Івано-Франківщині, який фальсифікував дані про мобілізованих, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР повідомили про підозру одному з начальників територіального центру комплектування в Івано-Франківській області, який вносив неправдиву інформацію до автоматизованої системи обліку з метою фіктивного підвищення показників мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, посадовець за допомогою свого криптографічного ключа несанкціоновано змінював відомості у картках військовозобов’язаних: оформлював їхнє нібито залучення до війська, знімав з обліку та видавав направлення до трьох різних військових частин. При цьому достеменно знав, що зазначені особи фактично не були мобілізовані.

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махінатор з ТЦК
махінатор з ТЦК
махінатор з ТЦК
махінатор з ТЦК

За даними ДБР, правоохоронці вже встановили 17 осіб, яких фігурант незаконно "мобілізував". Усі вони перебували за місцем проживання, а військові частини, до яких їх начебто скерували, підтвердили відсутність таких мобілізованих у своїх лавах.

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Слідство вважає, що дії посадовця були умисними та спрямованими на штучне покращення звітності щодо мобілізації.

Йому інкримінують несанкціоновану зміну інформації в автоматизованій системі особою з правом доступу, вчинену повторно (ч. 3 ст. 362 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.

Розслідування триває.

Перевіряється наявність подібних випадків в інших ТЦК.

Автор: 

махінації (420) мобілізація (3111) Івано-Франківська область (956) ДБР (3547) ТЦК та СП (647)


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Топ коментарі
+8
Як викрито, то посадовець.
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02.06.2025 10:16
+6
А он "тяжелораненый" или нет? Странно, что не уточнили...
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02.06.2025 10:20
+5
ДБРяче ІПСО

всіх ДБРівців треба відправити на фронт за очорніння репутації ТЦК та зрив мобілізації!
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02.06.2025 10:22
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Який розумний хлопчина))
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02.06.2025 10:16 Відповісти
Настав час міняти закон, і такі дії прирівнювати, як допомога ворогу!
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02.06.2025 10:16 Відповісти
Як викрито, то посадовець.
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02.06.2025 10:16 Відповісти
Зараз його дії рішуче осудить найбільш активна частина форумної аудиторії - люди, принципово непоступливі та тверді в питаннях забезпечення мобілізаційних процесів.

Або й не осудять)
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02.06.2025 10:19 Відповісти
Володько, через таких , як ці корупціонери, маємо хаос, купа військових гине, фронт сипеться бо немає кому захищати Батьківщину, хоча в наявності купа народу! Закон має бути один для всіх , а так в нас одні хитровимахані!
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02.06.2025 10:51 Відповісти
А он "тяжелораненый" или нет? Странно, что не уточнили...
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02.06.2025 10:20 Відповісти
В процесі слідства розберуться. Якшо зуміє зібрати достатньо доказів своєї важкопораненості для слідчих - буде важкопоранений, а як ні, то просто тихенько перейде на службу в ТЦК іншої області.
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02.06.2025 10:25 Відповісти
не розумів, що творить
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02.06.2025 10:25 Відповісти
ДБРяче ІПСО

всіх ДБРівців треба відправити на фронт за очорніння репутації ТЦК та зрив мобілізації!
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02.06.2025 10:22 Відповісти
Перешкоджають законній діяльності тцк!
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02.06.2025 10:24 Відповісти
Необхідно відрізати голови його родині.
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02.06.2025 10:22 Відповісти
Точно "посадовець"? А перевірте його на наявність посвідчення УБД, не полінуйтеся.
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02.06.2025 10:26 Відповісти
Працівник ТЦК
Військовослужбовець ТЦК
Представник ЗСУ
Посадовець ТЦК

Продовжуйте не зупиняйтеся.
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02.06.2025 10:27 Відповісти
От кинули б у нього паперовим стаканчиком, тоді був би військовослужбовцем
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02.06.2025 10:57 Відповісти
копайте далі, підозрюю, що не один такий він, а деякі й "мертві душі" читали та загони "ходячих мерців" вже організували... Хоча, завдяки мудрому 73% наріту, підОПитними та винищеними, тепер стають усі.
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02.06.2025 10:29 Відповісти
ось чому державну функцію ТЦК не виконують жінки???Чому в часі війни ,порядок на вулицях,в громадських місцях .патрулювання доріг,вокзалів . і т.д і т .п не виконують жінки...???
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02.06.2025 10:34 Відповісти
Такий же злодій, в Україні, як і московський окупант!
А відповідних змін до законодавства щодо посилення суворості покарання в Особливий Період та під час правового режиму Воєнного стану, привладні стефанчука+зеленського+шмигаля+РНБОУ, так і не вносять, саботують разом з держСекретарями ЦОВВ та Секретаріату КМУ!! Міністр КМУ, може це на прикладах довести, за час свого сидіння у кімнаті!
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02.06.2025 11:17 Відповісти
 
 