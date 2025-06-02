Викрито посадовця ТЦК на Івано-Франківщині, який фальсифікував дані про мобілізованих, - ДБР. ФОТОрепортаж
Працівники ДБР повідомили про підозру одному з начальників територіального центру комплектування в Івано-Франківській області, який вносив неправдиву інформацію до автоматизованої системи обліку з метою фіктивного підвищення показників мобілізації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Як зазначається, посадовець за допомогою свого криптографічного ключа несанкціоновано змінював відомості у картках військовозобов’язаних: оформлював їхнє нібито залучення до війська, знімав з обліку та видавав направлення до трьох різних військових частин. При цьому достеменно знав, що зазначені особи фактично не були мобілізовані.
За даними ДБР, правоохоронці вже встановили 17 осіб, яких фігурант незаконно "мобілізував". Усі вони перебували за місцем проживання, а військові частини, до яких їх начебто скерували, підтвердили відсутність таких мобілізованих у своїх лавах.
Слідство вважає, що дії посадовця були умисними та спрямованими на штучне покращення звітності щодо мобілізації.
Йому інкримінують несанкціоновану зміну інформації в автоматизованій системі особою з правом доступу, вчинену повторно (ч. 3 ст. 362 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.
Розслідування триває.
Перевіряється наявність подібних випадків в інших ТЦК.
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Або й не осудять)
всіх ДБРівців треба відправити на фронт за очорніння репутації ТЦК та зрив мобілізації!
Військовослужбовець ТЦК
Представник ЗСУ
Посадовець ТЦК
Продовжуйте не зупиняйтеся.
А відповідних змін до законодавства щодо посилення суворості покарання в Особливий Період та під час правового режиму Воєнного стану, привладні стефанчука+зеленського+шмигаля+РНБОУ, так і не вносять, саботують разом з держСекретарями ЦОВВ та Секретаріату КМУ!! Міністр КМУ, може це на прикладах довести, за час свого сидіння у кімнаті!