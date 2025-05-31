У травні 89% пов’язаних із ТЦК інцидентів не підтвердилися, - Сухопутні війська. ІНФОГРАФІКА

У травні 89% усіх інцидентів, пов’язаних з ТЦК, не отримали підтвердження, водночас щодо 11% ухвалені рішення.

Про це повідомили у Сухопутних військах за результатами перевірок роботи ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Командування Сухопутних військ із травня починає публічно звітувати перед суспільством про роботу ТЦК та СП.

"Ми разом з Оперативними командуваннями Північ, Південь, Захід та Схід будемо систематизувати та оприлюднювати результати перевірок. Суспільство буде поінформоване про факти порушень, розслідування та покарання всіх, хто не дотримувався своїх посадових обов’язків, або порушив Закон", - йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що лише відкрита звітність і прозорість можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди, на яку ворог не шкодує, ані грошей, ані зусиль.

За даними Сухопутних військ, у травні 89% усіх інцидентів (233 випадки), пов’язаних з ТЦК, виявилися непідтвердженими – це фейки, перебільшення, інформаційні маніпуляції або цілеспрямовані вкиди в межах ворожих ІПСО.

Лише 11% (30 інцидентів) мали під собою реальні підстави та були перевірені з винесенням рішень, зокрема:

4 особи відсторонено від виконання обов’язків;

2 особи звільнено з посад;

11 притягнуто до дисциплінарної відповідальності;

27 службових розслідувань тривають.

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Як зауважується, за окремими інцидентами може проводитися декілька розслідувань.

"Командування Сухопутних військ вимагає від своїх підлеглих суворо дотримуватися Законів України, та всебічно сприятиме, щоб кожен порушник отримав справедливе покарання, водночас, ми закликаємо громадян та медіа перевіряти джерела інформації, щоб не стати частиною кампанії РФ з дискредитації мобілізаційного процесу в Україні", - додали в Сухопутних військах.

Раніше в ОК "Північ" заявили, що більшість повідомлень щодо інцидентів за участю військовослужбовців ТЦК та СП мають маніпулятивний характер і є спробою дискредитувати діяльність Центрів.