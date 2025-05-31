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Новини Конфлікт із ТЦК
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У травні 89% пов’язаних із ТЦК інцидентів не підтвердилися, - Сухопутні війська. ІНФОГРАФІКА

Інциденти з ТЦК у травні

У травні 89% усіх інцидентів, пов’язаних з ТЦК, не отримали підтвердження, водночас щодо 11% ухвалені рішення.

Про це повідомили у Сухопутних військах за результатами перевірок роботи ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Командування Сухопутних військ із травня починає публічно звітувати перед суспільством про роботу ТЦК та СП.

"Ми разом з Оперативними командуваннями Північ, Південь, Захід та Схід будемо систематизувати та оприлюднювати результати перевірок. Суспільство буде поінформоване про факти порушень, розслідування та покарання всіх, хто не дотримувався своїх посадових обов’язків, або порушив Закон", - йдеться в повідомленні.

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Звіт Сухопутних військ про роботу ТЦК у травні

Наголошується, що лише відкрита звітність і прозорість можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди, на яку ворог не шкодує, ані грошей, ані зусиль.

За даними Сухопутних військ, у травні 89% усіх інцидентів (233 випадки), пов’язаних з ТЦК, виявилися непідтвердженими – це фейки, перебільшення, інформаційні маніпуляції або цілеспрямовані вкиди в межах ворожих ІПСО.

Лише 11% (30 інцидентів) мали під собою реальні підстави та були перевірені з винесенням рішень, зокрема:

  • 4 особи відсторонено від виконання обов’язків;
  • 2 особи звільнено з посад;
  • 11 притягнуто до дисциплінарної відповідальності;
  • 27 службових розслідувань тривають.

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Як зауважується, за окремими інцидентами може проводитися декілька розслідувань.

"Командування Сухопутних військ вимагає від своїх підлеглих суворо дотримуватися Законів України, та всебічно сприятиме, щоб кожен порушник отримав справедливе покарання, водночас, ми закликаємо громадян та медіа перевіряти джерела інформації, щоб не стати частиною кампанії РФ з дискредитації мобілізаційного процесу в Україні", - додали в Сухопутних військах.

Раніше в ОК "Північ" заявили, що більшість повідомлень щодо інцидентів за участю військовослужбовців ТЦК та СП мають маніпулятивний характер і є спробою дискредитувати діяльність Центрів.

Автор: 

ТЦК та СП (645) Сухопутні війська ЗСУ (6)


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Топ коментарі
+15
Я правильно понял - 89% случаев инцидентов связанных с ТЦК которые расследовали ТЦК - не подтвердились?
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31.05.2025 22:15
+14
інформаційні висери з кожним днем все потужніші - схоже ситуація дійсно підходить до критичної межі
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31.05.2025 22:19
+12
Маніпуляція.89 % порушили Конституцію України.Людолови.
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31.05.2025 22:22
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Я правильно понял - 89% случаев инцидентов связанных с ТЦК которые расследовали ТЦК - не подтвердились?
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31.05.2025 22:15 Відповісти
підчистилися...однобічна перевірка зацікавленою стороною,це взагалі арбсурд та цинізм
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31.05.2025 22:18 Відповісти
ви не вірите Генералу Драпатому ?

.
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31.05.2025 22:19 Відповісти
віру треба шукати в храмі. багато вже повірили генералу залужному, але підла ВЛК списала його за один день в інваліди, а дипломатичне відомство підло бусифікувало залужного в посольство в Лондоні. Благо, бездоганна англійська мова залужного вразила англійське суспільство
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31.05.2025 22:47 Відповісти
В процесі розслідування головне не вийти на самих себе. Класика!
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31.05.2025 22:19 Відповісти
👍🤣🤣🤣анекдот дня
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31.05.2025 22:16 Відповісти
Мі так усталі ат вайни,
Ат ТЦК, ат мови і ат віри
І хочєтца нам проста снять штани
І ракам встретіть прібліжєньє міра...
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31.05.2025 22:17 Відповісти
Пропонуєте воювати проти русні під командуванням русні? Це конкурс на премію Дарвіна?
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31.05.2025 23:08 Відповісти
інформаційні висери з кожним днем все потужніші - схоже ситуація дійсно підходить до критичної межі
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31.05.2025 22:19 Відповісти
Рафік ні в чьом нє віноват
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31.05.2025 22:21 Відповісти
Маніпуляція.89 % порушили Конституцію України.Людолови.
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31.05.2025 22:22 Відповісти
Та-а-а-аК!!!!!!!!!!!!! Особливо 65- статтю!
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31.05.2025 22:24 Відповісти
для початку, ухилянти та дезертири НЕ люди, а потвори, які не захищають своїх дітей

саме так ! потвори ! бо навіть тварини захищають своїх дітей

.
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31.05.2025 22:50 Відповісти
Ну сейчас, судя панике министерства образования и науки, детей и люди и не люди пытаются вывозить в Польшу. Так что так себе аргумент.
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31.05.2025 23:15 Відповісти
Таких як Ви точно ніхто захищати не буде.
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31.05.2025 23:55 Відповісти
Кому 60+ і до 70 років приготовитись.Зрада вже закон готує потужний.Призовуть на 2 лінію оборони.
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31.05.2025 22:24 Відповісти
Я вже готовий.Давно пропоную,в першу чергу зачистити інформпростір від тобіподібного лайна.
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31.05.2025 22:44 Відповісти
Для жінок теж сюрпиз є.Від 18 і до 60 треба стати на облік ТЦК і пройти ВЛК .Зачислять в резерв ЗСУ.
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31.05.2025 22:26 Відповісти
А для тебе сюрпризу немає-просто йди ***** !
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31.05.2025 22:42 Відповісти
А діти від 3 і до 10 років?
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31.05.2025 22:46 Відповісти
якщо в ухилянтів повідпадали яйці, то доедеться таки воювати українським жінкам

може вони краще захистять своїх дітей ?

.
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31.05.2025 22:52 Відповісти
Посилання можно ?
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31.05.2025 23:20 Відповісти
дійсність кацапського іпсо про ТЦК не відповідає реальності
пічаль !

чекаємо на масовие самогубство кацапських ботів\

.
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31.05.2025 22:27 Відповісти
Вже ствтрений такий сайт , де кожного дня викладаються відео з заворушеннями під час "бусифікації" , щось накшталт Черкас чи Кам'янця - дня не минає , аби не відбулося декілька подібних випадків ... тільки в ЗМІ , про них , не розповідає .
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31.05.2025 22:50 Відповісти
Вчора в кацапів бачив новеньке відео, де типу в Харкові бусифікували інваліда на візку. Кацапи хвалилися що скоро по всім телеграм-каналам України буде, тільки закінчили зйомки.
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31.05.2025 22:53 Відповісти
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31.05.2025 22:51 Відповісти
Зебіли призовного віку висловлюють солідарність порохоботам
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31.05.2025 23:03 Відповісти
Яке зворушливе єднання ...
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01.06.2025 00:28 Відповісти
Невже є таки мешканці України, яки за три з половиною років не зрозуміли , що таке державна установа, що таке створена законом установа, що таке закон, що таке постанова кабінеету міністрів, що таке Конституція, що таке посвідчення державного зразку, що таке поліція, що таке тцк...
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31.05.2025 23:13 Відповісти
Якщо б зрозуміли то членограя у владі давно вже не було б .....
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01.06.2025 00:21 Відповісти
ТЦК як дискредетувавша себе організація повинна бути розпущена, а беспосередньо самі ТЦКшники повинні будуть залучені до війська! Кремлівська провокація всередині України не пройде!
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31.05.2025 23:14 Відповісти
Bardzo dobrze powiedziane! Teraz idź spać, toalety same się nie umyją.
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31.05.2025 23:18 Відповісти
Якщо тобі щось не подобається то можеш іти ***** пісюн газірований!
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31.05.2025 23:20 Відповісти
Я думав, тобі буде приємно почути мову країни, в котрій ти живеш. А ти грубити відразу... Невихований якийсь.
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31.05.2025 23:21 Відповісти
Spierdalaj bydlaku jeden, jak coś Ci się nie podoba!
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31.05.2025 23:23 Відповісти
Іdź spać, toalety same się nie umyją.
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31.05.2025 23:34 Відповісти
Cwelu jebany, jestem obywatelem Polski i nie myję żadnych tualetów w porónnaniu do ciebiu chuju pierdolony
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31.05.2025 23:39 Відповісти
Ну, по перше, гомосексуаліст тут не я. А по друге- якщо ти громадянин Польщі, як ти заявляєш, то не лізь до України. Наші, українців, справи тебе не стосуються.
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31.05.2025 23:42 Відповісти
Переконаний, що це брехня !
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31.05.2025 23:17 Відповісти
Чого це у вас та у Сухопутних Військ ЦИФРИ НЕ СПІВПАДАЮТЬ?!!
Навіть БРЕХАТИ в унісон не навчилися!
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31.05.2025 23:20 Відповісти
Циферки не співпадають:
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31.05.2025 23:23 Відповісти
Що ж ви так? А ОПешні телеграм помийки так старались!
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31.05.2025 23:54 Відповісти
Противоречивые чувства.
С одной стороны я сам ухилянт и свалю как только откроют границы.
С другой стороны как же задолбала эта антиТЦК истерия.
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31.05.2025 23:56 Відповісти
На жаль влада бреше як дихає. А дихає вона постійно. 89% нібито непідтверджених випадків інцидентів за участью ТЦК- це та ж сама історія як і з майже таким же відсотком підтримки і довіри до зеленського в Украіні...А та величезна кількість відео з різних куточківУкраіни про те що витворяє ТЦК - це вмявляється фейки, перебільшення, інформаційні маніпуляції і цілеспрямовані вкиди в межах ворожих ІПСО. Ви це курво серьезно? Та сам Голлівуд би зі своіми потужностями мабуть не спромігся б назнімати таку кількість відео ! Ви дійсно приймаєте усіх людей за ідіотів?
Сітуацію з мобілізаційним процессом треба змінювати. Але влада стала в позу страуса і робить вигляд, що нічого не помічає і заспокоює суспільство своіми ,,липовими" відсотками брехні....
Кому цікаво, і це тільки маленькі єпізоди з того що коіться......
https://www.facebook.com/100024846503735/videos/978393407743580
https://www.facebook.com/share/v/165CSjFXWZ/
https://www.facebook.com/reel/617167321201768
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01.06.2025 00:16 Відповісти
 
 