В мае 89% связанных с ТЦК инцидентов не подтвердились, - Сухопутные войска. ИНФОГРАФИКА
В мае 89% всех инцидентов, связанных с ТЦК, не получили подтверждения, в то же время по 11% приняты решения.
Об этом сообщили в Сухопутных войсках по результатам проверок работы ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Командование Сухопутных войск с мая начинает публично отчитываться перед обществом о работе ТЦК и СП.
"Мы вместе с Оперативными командованиями "Північ", "Південь", "Захід" и "Схід" будем систематизировать и обнародовать результаты проверок. Общество будет проинформировано о фактах нарушений, расследовании и наказании всех, кто не придерживался своих должностных обязанностей, или нарушил Закон", - говорится в сообщении.
Отмечается, что только открытая отчетность и прозрачность могут противостоять огромному ресурсу российской пропаганды, на которую враг не жалеет ни денег, ни усилий.
По данным Сухопутных войск, в мае 89% всех инцидентов (233 случая), связанных с ТЦК, оказались неподтвержденными - это фейки, преувеличения, информационные манипуляции или целенаправленные вбросы в рамках вражеских ИПСО.
Лишь 11% (30 инцидентов) имели под собой реальные основания и были проверены с вынесением решений, в частности:
- 4 человека отстранены от исполнения обязанностей;
- 2 человека уволены с должностей;
- 11 привлечены к дисциплинарной ответственности;
- 27 служебных расследований продолжаются.
Как отмечается, по отдельным инцидентам может проводиться несколько расследований.
"Командование Сухопутных войск требует от своих подчиненных строго соблюдать Законы Украины и всесторонне способствовать, чтобы каждый нарушитель получил справедливое наказание. В то же время, мы призываем граждан и медиа проверять источники информации, чтобы не стать частью кампании РФ по дискредитации мобилизационного процесса в Украине", - добавили в Сухопутных войсках.
Ранее в ОК "Північ" заявили, что большинство сообщений об инцидентах с участием военнослужащих ТЦК и СП имеют манипулятивный характер и являются попыткой дискредитировать деятельность Центров.
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Ат ТЦК, ат мови і ат віри
І хочєтца нам проста снять штани
І ракам встретіть прібліжєньє міра...
саме так ! потвори ! бо навіть тварини захищають своїх дітей
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може вони краще захистять своїх дітей ?
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пічаль !
чекаємо на масовие самогубство кацапських ботів\
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Навіть БРЕХАТИ в унісон не навчилися!
С одной стороны я сам ухилянт и свалю как только откроют границы.
С другой стороны как же задолбала эта антиТЦК истерия.
Сітуацію з мобілізаційним процессом треба змінювати. Але влада стала в позу страуса і робить вигляд, що нічого не помічає і заспокоює суспільство своіми ,,липовими" відсотками брехні....
Кому цікаво, і це тільки маленькі єпізоди з того що коіться......
https://www.facebook.com/100024846503735/videos/978393407743580
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https://www.facebook.com/reel/617167321201768