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Новости Конфликт с ТЦК
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В мае 89% связанных с ТЦК инцидентов не подтвердились, - Сухопутные войска. ИНФОГРАФИКА

Инциденты с ТЦК в мае

В мае 89% всех инцидентов, связанных с ТЦК, не получили подтверждения, в то же время по 11% приняты решения.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках по результатам проверок работы ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Командование Сухопутных войск с мая начинает публично отчитываться перед обществом о работе ТЦК и СП.

"Мы вместе с Оперативными командованиями "Північ", "Південь", "Захід" и "Схід" будем систематизировать и обнародовать результаты проверок. Общество будет проинформировано о фактах нарушений, расследовании и наказании всех, кто не придерживался своих должностных обязанностей, или нарушил Закон", - говорится в сообщении.

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Отчет Сухопутных войск о работе ТЦК в мае

Отмечается, что только открытая отчетность и прозрачность могут противостоять огромному ресурсу российской пропаганды, на которую враг не жалеет ни денег, ни усилий.

По данным Сухопутных войск, в мае 89% всех инцидентов (233 случая), связанных с ТЦК, оказались неподтвержденными - это фейки, преувеличения, информационные манипуляции или целенаправленные вбросы в рамках вражеских ИПСО.

Лишь 11% (30 инцидентов) имели под собой реальные основания и были проверены с вынесением решений, в частности:

  • 4 человека отстранены от исполнения обязанностей;
  • 2 человека уволены с должностей;
  • 11 привлечены к дисциплинарной ответственности;
  • 27 служебных расследований продолжаются.

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Как отмечается, по отдельным инцидентам может проводиться несколько расследований.

"Командование Сухопутных войск требует от своих подчиненных строго соблюдать Законы Украины и всесторонне способствовать, чтобы каждый нарушитель получил справедливое наказание. В то же время, мы призываем граждан и медиа проверять источники информации, чтобы не стать частью кампании РФ по дискредитации мобилизационного процесса в Украине", - добавили в Сухопутных войсках.

Ранее в ОК "Північ" заявили, что большинство сообщений об инцидентах с участием военнослужащих ТЦК и СП имеют манипулятивный характер и являются попыткой дискредитировать деятельность Центров.

Автор: 

ТЦК (598) Сухопутные войска ВСУ (6)


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Топ комментарии
+15
Я правильно понял - 89% случаев инцидентов связанных с ТЦК которые расследовали ТЦК - не подтвердились?
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31.05.2025 22:15
+14
інформаційні висери з кожним днем все потужніші - схоже ситуація дійсно підходить до критичної межі
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31.05.2025 22:19
+12
Маніпуляція.89 % порушили Конституцію України.Людолови.
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31.05.2025 22:22
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Я правильно понял - 89% случаев инцидентов связанных с ТЦК которые расследовали ТЦК - не подтвердились?
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31.05.2025 22:15 Ответить
підчистилися...однобічна перевірка зацікавленою стороною,це взагалі арбсурд та цинізм
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31.05.2025 22:18 Ответить
ви не вірите Генералу Драпатому ?

.
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31.05.2025 22:19 Ответить
віру треба шукати в храмі. багато вже повірили генералу залужному, але підла ВЛК списала його за один день в інваліди, а дипломатичне відомство підло бусифікувало залужного в посольство в Лондоні. Благо, бездоганна англійська мова залужного вразила англійське суспільство
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31.05.2025 22:47 Ответить
В процесі розслідування головне не вийти на самих себе. Класика!
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31.05.2025 22:19 Ответить
👍🤣🤣🤣анекдот дня
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31.05.2025 22:16 Ответить
Мі так усталі ат вайни,
Ат ТЦК, ат мови і ат віри
І хочєтца нам проста снять штани
І ракам встретіть прібліжєньє міра...
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31.05.2025 22:17 Ответить
Пропонуєте воювати проти русні під командуванням русні? Це конкурс на премію Дарвіна?
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31.05.2025 23:08 Ответить
інформаційні висери з кожним днем все потужніші - схоже ситуація дійсно підходить до критичної межі
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31.05.2025 22:19 Ответить
Цікаво на що вони розраховують? Інтернет пам'ятає все, відео люди зберігають в телефонах і розраховувати, що терміни давності по кримінальних злочинах вчинених тецекашниками спливуть до кінця війни марно, бо вони від 5 до 10 років в залежності від тяжкості злочину, а судячи з розвитку подій терпіти випендроси ***** стільки часу ніхто не буде, навіть Тампон.
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01.06.2025 00:43 Ответить
Рафік ні в чьом нє віноват
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31.05.2025 22:21 Ответить
Маніпуляція.89 % порушили Конституцію України.Людолови.
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31.05.2025 22:22 Ответить
Та-а-а-аК!!!!!!!!!!!!! Особливо 65- статтю!
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31.05.2025 22:24 Ответить
для початку, ухилянти та дезертири НЕ люди, а потвори, які не захищають своїх дітей

саме так ! потвори ! бо навіть тварини захищають своїх дітей

.
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31.05.2025 22:50 Ответить
Ну сейчас, судя панике министерства образования и науки, детей и люди и не люди пытаются вывозить в Польшу. Так что так себе аргумент.
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31.05.2025 23:15 Ответить
Таких як Ви точно ніхто захищати не буде.
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31.05.2025 23:55 Ответить
Кому 60+ і до 70 років приготовитись.Зрада вже закон готує потужний.Призовуть на 2 лінію оборони.
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31.05.2025 22:24 Ответить
Я вже готовий.Давно пропоную,в першу чергу зачистити інформпростір від тобіподібного лайна.
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31.05.2025 22:44 Ответить
Для жінок теж сюрпиз є.Від 18 і до 60 треба стати на облік ТЦК і пройти ВЛК .Зачислять в резерв ЗСУ.
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31.05.2025 22:26 Ответить
А для тебе сюрпризу немає-просто йди ***** !
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31.05.2025 22:42 Ответить
А діти від 3 і до 10 років?
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31.05.2025 22:46 Ответить
якщо в ухилянтів повідпадали яйці, то доедеться таки воювати українським жінкам

може вони краще захистять своїх дітей ?

.
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31.05.2025 22:52 Ответить
Посилання можно ?
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31.05.2025 23:20 Ответить
дійсність кацапського іпсо про ТЦК не відповідає реальності
пічаль !

чекаємо на масовие самогубство кацапських ботів\

.
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31.05.2025 22:27 Ответить
Вже ствтрений такий сайт , де кожного дня викладаються відео з заворушеннями під час "бусифікації" , щось накшталт Черкас чи Кам'янця - дня не минає , аби не відбулося декілька подібних випадків ... тільки в ЗМІ , про них , не розповідає .
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31.05.2025 22:50 Ответить
Вчора в кацапів бачив новеньке відео, де типу в Харкові бусифікували інваліда на візку. Кацапи хвалилися що скоро по всім телеграм-каналам України буде, тільки закінчили зйомки.
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31.05.2025 22:53 Ответить
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31.05.2025 22:51 Ответить
Зебіли призовного віку висловлюють солідарність порохоботам
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31.05.2025 23:03 Ответить
Яке зворушливе єднання ...
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01.06.2025 00:28 Ответить
Невже є таки мешканці України, яки за три з половиною років не зрозуміли , що таке державна установа, що таке створена законом установа, що таке закон, що таке постанова кабінеету міністрів, що таке Конституція, що таке посвідчення державного зразку, що таке поліція, що таке тцк...
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31.05.2025 23:13 Ответить
Якщо б зрозуміли то членограя у владі давно вже не було б .....
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01.06.2025 00:21 Ответить
ТЦК як дискредетувавша себе організація повинна бути розпущена, а беспосередньо самі ТЦКшники повинні будуть залучені до війська! Кремлівська провокація всередині України не пройде!
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31.05.2025 23:14 Ответить
Bardzo dobrze powiedziane! Teraz idź spać, toalety same się nie umyją.
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31.05.2025 23:18 Ответить
Якщо тобі щось не подобається то можеш іти ***** пісюн газірований!
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31.05.2025 23:20 Ответить
Я думав, тобі буде приємно почути мову країни, в котрій ти живеш. А ти грубити відразу... Невихований якийсь.
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31.05.2025 23:21 Ответить
Spierdalaj bydlaku jeden, jak coś Ci się nie podoba!
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31.05.2025 23:23 Ответить
Іdź spać, toalety same się nie umyją.
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31.05.2025 23:34 Ответить
Cwelu jebany, jestem obywatelem Polski i nie myję żadnych tualetów w porónnaniu do ciebiu chuju pierdolony
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31.05.2025 23:39 Ответить
Ну, по перше, гомосексуаліст тут не я. А по друге- якщо ти громадянин Польщі, як ти заявляєш, то не лізь до України. Наші, українців, справи тебе не стосуються.
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31.05.2025 23:42 Ответить
Переконаний, що це брехня !
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31.05.2025 23:17 Ответить
Чого це у вас та у Сухопутних Військ ЦИФРИ НЕ СПІВПАДАЮТЬ?!!
Навіть БРЕХАТИ в унісон не навчилися!
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31.05.2025 23:20 Ответить
Циферки не співпадають:
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31.05.2025 23:23 Ответить
Що ж ви так? А ОПешні телеграм помийки так старались!
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31.05.2025 23:54 Ответить
Противоречивые чувства.
С одной стороны я сам ухилянт и свалю как только откроют границы.
С другой стороны как же задолбала эта антиТЦК истерия.
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31.05.2025 23:56 Ответить
На жаль влада бреше як дихає. А дихає вона постійно. 89% нібито непідтверджених випадків інцидентів за участью ТЦК- це та ж сама історія як і з майже таким же відсотком підтримки і довіри до зеленського в Украіні...А та величезна кількість відео з різних куточківУкраіни про те що витворяє ТЦК - це вмявляється фейки, перебільшення, інформаційні маніпуляції і цілеспрямовані вкиди в межах ворожих ІПСО. Ви це курво серьезно? Та сам Голлівуд би зі своіми потужностями мабуть не спромігся б назнімати таку кількість відео ! Ви дійсно приймаєте усіх людей за ідіотів?
Сітуацію з мобілізаційним процессом треба змінювати. Але влада стала в позу страуса і робить вигляд, що нічого не помічає і заспокоює суспільство своіми ,,липовими" відсотками брехні....
Кому цікаво, і це тільки маленькі єпізоди з того що коіться......
https://www.facebook.com/100024846503735/videos/978393407743580
https://www.facebook.com/share/v/165CSjFXWZ/
https://www.facebook.com/reel/617167321201768
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01.06.2025 00:16 Ответить
Звісно, що все, що стосується ТЦК - брехня та ІПСО. Люди ж сліпі і нічого не бачать.
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01.06.2025 00:43 Ответить
 
 