В мае 89% связанных с ТЦК инцидентов не подтвердились, - Сухопутные войска. ИНФОГРАФИКА

В мае 89% всех инцидентов, связанных с ТЦК, не получили подтверждения, в то же время по 11% приняты решения.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках по результатам проверок работы ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Командование Сухопутных войск с мая начинает публично отчитываться перед обществом о работе ТЦК и СП.

"Мы вместе с Оперативными командованиями "Північ", "Південь", "Захід" и "Схід" будем систематизировать и обнародовать результаты проверок. Общество будет проинформировано о фактах нарушений, расследовании и наказании всех, кто не придерживался своих должностных обязанностей, или нарушил Закон", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что только открытая отчетность и прозрачность могут противостоять огромному ресурсу российской пропаганды, на которую враг не жалеет ни денег, ни усилий.

По данным Сухопутных войск, в мае 89% всех инцидентов (233 случая), связанных с ТЦК, оказались неподтвержденными - это фейки, преувеличения, информационные манипуляции или целенаправленные вбросы в рамках вражеских ИПСО.

Лишь 11% (30 инцидентов) имели под собой реальные основания и были проверены с вынесением решений, в частности:

4 человека отстранены от исполнения обязанностей;

2 человека уволены с должностей;

11 привлечены к дисциплинарной ответственности;

27 служебных расследований продолжаются.

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Как отмечается, по отдельным инцидентам может проводиться несколько расследований.

"Командование Сухопутных войск требует от своих подчиненных строго соблюдать Законы Украины и всесторонне способствовать, чтобы каждый нарушитель получил справедливое наказание. В то же время, мы призываем граждан и медиа проверять источники информации, чтобы не стать частью кампании РФ по дискредитации мобилизационного процесса в Украине", - добавили в Сухопутных войсках.

Ранее в ОК "Північ" заявили, что большинство сообщений об инцидентах с участием военнослужащих ТЦК и СП имеют манипулятивный характер и являются попыткой дискредитировать деятельность Центров.