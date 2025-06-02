Военного ТЦК, который ударил учителя в Харькове во время проверки документов, перевели в боевую бригаду
В Харькове военнослужащего РТЦК и СП, который ударил учителя во время проверки документов 11 мая, перевели в боевую бригаду.
Об этом сообщила пресс-секретарь облцентра комплектования Елена Родина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Она отметила, что сейчас бригада, в которую попал военный ТЦК, воюет на одном из направлений фронта.
Напомним, в сети опубликована видеозапись, на которой военнослужащий ТЦК в Харькове дважды бьет мужчину в штатском во время проведения мероприятий оповещения.
После мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пострадавший - учитель, имевший официальную отсрочку от мобилизации.
Впоследствии военнослужащему ТЦК и СП объявили подозрение за избиение местного жителя во время проверки документов.
Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего РТЦК и СП в Харькове, который ударил учителя во время проверки документов 11 мая.
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Максимум - при штабах
Недостатньо навіть буде якщо загине.
Хоть би не забули, привладні із зеленським, за покарання отих порновських висерів, що розсілися по гілках влади!!
Бо тоді, їх усіх, зачищати будемо, без розбору!! І тих, які потікали з посад за кордон, намародеривши грошенят!!
Слава Україні!
То, перевели НЕ за те, що бив, а за те, що СПАЛИВСЯ!
Чи ето другое?
Там що зовсім подуріли?
1- де інші учасники нападу - їх там 4 було
2- переведення в бригаду це не покарання
3- найголовніше - переведено КИМ , на яку посаду ?
Якщо був в тилу мудаком, то і там буде. Тим паче антимайдановець, плюс на срашку не раз їздив. Ще щось наведе мля