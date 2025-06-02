Военного ТЦК, который ударил учителя в Харькове во время проверки документов, перевели в боевую бригаду

В Харькове военнослужащего РТЦК и СП, который ударил учителя во время проверки документов 11 мая, перевели в боевую бригаду.

Об этом сообщила пресс-секретарь облцентра комплектования Елена Родина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Она отметила, что сейчас бригада, в которую попал военный ТЦК, воюет на одном из направлений фронта.

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Напомним, в сети опубликована видеозапись, на которой военнослужащий ТЦК в Харькове дважды бьет мужчину в штатском во время проведения мероприятий оповещения.

После мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пострадавший - учитель, имевший официальную отсрочку от мобилизации.

Впоследствии военнослужащему ТЦК и СП объявили подозрение за избиение местного жителя во время проверки документов.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего РТЦК и СП в Харькове, который ударил учителя во время проверки документов 11 мая.

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