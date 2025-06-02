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Военного ТЦК, который ударил учителя в Харькове во время проверки документов, перевели в боевую бригаду

Избиение ТЦК учителя в Харькове

В Харькове военнослужащего РТЦК и СП, который ударил учителя во время проверки документов 11 мая, перевели в боевую бригаду.

Об этом сообщила пресс-секретарь облцентра комплектования Елена Родина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Она отметила, что сейчас бригада, в которую попал военный ТЦК, воюет на одном из направлений фронта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Командование Сухопутных войск разработало правила поведения для военнослужащих ТЦК при осуществлении мероприятий мобилизации, - спикер Саранцев

Напомним, в сети опубликована видеозапись, на которой военнослужащий ТЦК в Харькове дважды бьет мужчину в штатском во время проведения мероприятий оповещения.

После мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пострадавший - учитель, имевший официальную отсрочку от мобилизации.

Впоследствии военнослужащему ТЦК и СП объявили подозрение за избиение местного жителя во время проверки документов.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего РТЦК и СП в Харькове, который ударил учителя во время проверки документов 11 мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мае 89% связанных с ТЦК инцидентов не подтвердились, - Сухопутные войска. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

избиение (9814) Харьков (7555) ТЦК (600)


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Топ комментарии
+20
Навіть якщо це правда...
То, перевели НЕ за те, що бив, а за те, що СПАЛИВСЯ!
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02.06.2025 21:26 Ответить
+12
Ким перевели кухарем??? Чи писарем при штабі? Від зеленої плісняви правди нема!
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02.06.2025 21:22 Ответить
+11
На закарпатський фронт. Ужгородський напрям.
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02.06.2025 21:24 Ответить
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Ким перевели кухарем??? Чи писарем при штабі? Від зеленої плісняви правди нема!
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02.06.2025 21:22 Ответить
На закарпатський фронт. Ужгородський напрям.
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02.06.2025 21:24 Ответить
Ці посади вже давно зайняті 😉
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02.06.2025 21:30 Ответить
Ви щось маєте проти кухарів на фронті??? Може самі туди поїдете і приготуєте хлопцям????
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02.06.2025 21:37 Ответить
Де ти прочитав що я проти кухарів?
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02.06.2025 21:42 Ответить
Ти багато бачив кухарів на фронті ?
Максимум - при штабах
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02.06.2025 21:47 Ответить
Знаходження в бойовій бригаді-- це тепер такий спосіб покарання, як виявляється....
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02.06.2025 21:40 Ответить
А ті, хто й так в бойовій бригаді, то їх за що?
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02.06.2025 21:24 Ответить
От власне! Хлопці воюють за честь і совість. І до них оте? А воно трохи повоює, або й ні, але отримає УБД і буде прикривати свої наступні зальоти статусом... Мій досвід підказує, що таке залишається таким назавжди. Тут судити було потрібно спочатку і вирок винести. А вже потім, можливо, у бойову частину відправити. До тих, котрі з тюрми на фронт попросилися.
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02.06.2025 22:15 Ответить
Ухилянтам цього недостатньо!
Недостатньо навіть буде якщо загине.
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02.06.2025 21:25 Ответить
Тобто ти, неухилянт апеннінський, зараз визнаєш що переведення у бойовий підрозділ ЗСУ це покарання?
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02.06.2025 21:29 Ответить
Вибачай, французький.
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02.06.2025 21:31 Ответить
Як забажаєте, аби тільки вам догодити.
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02.06.2025 22:07 Ответить
Ну ти й дешевка.
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02.06.2025 22:17 Ответить
Вам би більше сподобалося покарання у вигляді 10 років за ґратами?
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02.06.2025 22:20 Ответить
Для цього утирка вистачило б і п'яти років. Там би його швидко навчили належним манерам. Все, огидно з тобою вести дискусію. Бувай, дешевка.
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02.06.2025 22:23 Ответить
Все для фронту! Все для перемоги!
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02.06.2025 22:48 Ответить
Пшов нах, французький фанат ТЦК.
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02.06.2025 22:24 Ответить
Покарання, має бути за порушення, щоб не стати, як оті московити-орки!
Хоть би не забули, привладні із зеленським, за покарання отих порновських висерів, що розсілися по гілках влади!!
Бо тоді, їх усіх, зачищати будемо, без розбору!! І тих, які потікали з посад за кордон, намародеривши грошенят!!
Слава Україні!
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02.06.2025 21:25 Ответить
Навіть якщо це правда...
То, перевели НЕ за те, що бив, а за те, що СПАЛИВСЯ!
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02.06.2025 21:26 Ответить
Хто служив знає - в армії це головний принцип ...
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02.06.2025 21:45 Ответить
А що там суд? Який вирок виніс за бандитизм групою осіб.
Чи ето другое?
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02.06.2025 21:33 Ответить
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02.06.2025 21:36 Ответить
Типу захист України - це покарання?
Там що зовсім подуріли?
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02.06.2025 21:43 Ответить
на фронт это наказание?
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02.06.2025 21:44 Ответить
А шо ні? Виж не на фронті чомусь,як і я.
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02.06.2025 22:12 Ответить
З таких як цей херой, який спалився завдяки резонансу, можна цілу штурмову армію створити. Такі бійці свинособак будуть вбивати лише кулаками.
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02.06.2025 21:46 Ответить
Угу - якщо , звісно , свинособаки будуть без зброї ...
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02.06.2025 21:48 Ответить
І якщо на одного беззбройного свинособаку мінімум п'ять ТЦКунів.
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02.06.2025 21:58 Ответить
Так і працює. Спочатку ТЦКунські речники писали що воно воювало, поранене, і переведене із фронту до тцк.
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02.06.2025 21:50 Ответить
Харків'янам не можна , про це , забувати !
1- де інші учасники нападу - їх там 4 було
2- переведення в бригаду це не покарання
3- найголовніше - переведено КИМ , на яку посаду ?
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02.06.2025 21:56 Ответить
Досьє для кацапів готуєш?
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02.06.2025 22:24 Ответить
А нащо він потрібен, в тій бойовій бригаді? Чи хочете сказати він там за розум візьметься.
Якщо був в тилу мудаком, то і там буде. Тим паче антимайдановець, плюс на срашку не раз їздив. Ще щось наведе мля
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02.06.2025 21:57 Ответить
А куда "учителя" дели, тоже перевели в боевую бригаду? ) Правильно, нужно было не быковать а просто показать документы.. )
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02.06.2025 22:00 Ответить
Звідки перевели? Зі школи? Клоун ти дешевий.
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02.06.2025 22:06 Ответить
Ещё раз: его тоже надо перевести в боевую бригаду, не нужно было быковать а просто показать документы, что здесь непонятного? )
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02.06.2025 22:10 Ответить
Кацап завали вафельницу...
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02.06.2025 22:11 Ответить
Сам ты касааб, защищаешь хулиганов..
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02.06.2025 22:14 Ответить
Мало шо кацап+ тормоз и *******!!! Это учитель есть хулиган ты серьезно?!
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02.06.2025 22:18 Ответить
От нащо ти зараз бикуєш? Твої документи пред'яви. Тебе також треба перевести в бойову бригаду!
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02.06.2025 22:13 Ответить
О, черговий ТЦКашний підсос із узурпативними замашками.
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02.06.2025 22:26 Ответить
Верим, верим.
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02.06.2025 22:11 Ответить
Так він же "поранений і списаний за станом здоров'я учасник бойових дій", яким чином його можна перевести у бойову бригаду?
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02.06.2025 22:16 Ответить
Та вони вже самі заплутались у своїй брехні. То вони бойові охфіцери, то не створені для фронту цивільні. Як хамлеони кур*а.
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02.06.2025 22:28 Ответить
Просто не тільки Конституція на паузі, а й Розклад хвороб теж. Взагалі все на паузі - гуляй рука балдєй пісюн.
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02.06.2025 22:42 Ответить
Дивний спосіб покарання…
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02.06.2025 22:24 Ответить
 
 