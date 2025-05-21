Военнослужащий ТЦК ударил учителя в Харькове: ему объявлено подозрение в хулиганстве, - Нацполиция

В Харькове военнослужащему ТЦК и СП объявили подозрение за избиение местного жителя во время проверки документов.

Об этом сообщила полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Правоохранители установили, что конфликт возник 11 мая между военным и местным жителем - учителем истории. Во время словесной перепалки военный ТЦК ударил мужчину. Пострадавший обратился в полицию с заявлением о совершении преступления.

По результатам досудебного расследования военнослужащему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Эта статья предусматривает до пяти лет ограничения свободы.

В полиции подчеркнули, что и в дальнейшем будут реагировать на сигналы общества о возможных нарушениях прав граждан в рамках действующего законодательства.

Напомним, в сети опубликована видеозапись, на которой военнослужащий ТЦК в Харькове дважды бьет мужчину в штатском во время проведения мероприятий оповещения.

После мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пострадавший - учитель, имевший официальную отсрочку от мобилизации.

