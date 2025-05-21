РУС
Военнослужащий ТЦК ударил учителя в Харькове: ему объявлено подозрение в хулиганстве, - Нацполиция

В Харькове военнослужащему ТЦК и СП объявили подозрение за избиение местного жителя во время проверки документов.

Об этом сообщила полиция Харьковской области

Правоохранители установили, что конфликт возник 11 мая между военным и местным жителем - учителем истории. Во время словесной перепалки военный ТЦК ударил мужчину. Пострадавший обратился в полицию с заявлением о совершении преступления.

По результатам досудебного расследования военнослужащему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Эта статья предусматривает до пяти лет ограничения свободы.

В полиции подчеркнули, что и в дальнейшем будут реагировать на сигналы общества о возможных нарушениях прав граждан в рамках действующего законодательства.

Напомним, в сети опубликована видеозапись, на которой военнослужащий ТЦК в Харькове дважды бьет мужчину в штатском во время проведения мероприятий оповещения.

После мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пострадавший - учитель, имевший официальную отсрочку от мобилизации.

+29
не може людина при виконанні службових обовязків бути просто **** Ганом.там друга стаття і набагато серьйозніша.от якби цивільний переїпав тцкашника по голові - то був би просто ****ган.
21.05.2025 15:04
+21
йому оголошено підозру в ***********

Пальцем не забудьте насваритися!
21.05.2025 15:02
+18
смішні?
це чиста ст.426-1 КК України! якщо він звісно дійсно військовослужбовець
...лядський цирк!
21.05.2025 15:04
21.05.2025 15:02
Мужчина напал на военнослужащего ТЦК в Луцке: расследуют покушение на убийство
21.05.2025 16:35
вести спрау має дбр, а не поліція
шапіто...
шапіто...
21.05.2025 15:05
Тут робота на ворога, дискредитація ЗСУ і мобілізації. (як говорив мені ротний- Вы льете воду на мельницу мирового имперализма тов. ст. сержант!!)
21.05.2025 15:05
Ха ха. Дуже смішно.
21.05.2025 15:06
В ***********🤦А це не перевищення повноважень,це не зневага до прав людини та людської гідності? Це ***********? *********** це коли вікно розбив,а фізичне побиття людини це дещо інший злочин ні?
21.05.2025 15:06
Реформа ТЦК під назвою "Підняти рейтинг Зеленскому".
21.05.2025 15:07
Это же хулиганство! Получите 15-ть суток!
21.05.2025 15:08
так незрозуміло - вчитель з історії вже не провокатор ?

І як можна спровокувати бити людину якщо ти військослужбовець якій повинен захищяти ?
21.05.2025 15:09
От у мене всі друзі ухилянти. Навряд чи я можу попасти в таку історію
21.05.2025 15:13
Не треба ля-ля.Не зустрічав ще жодного справжнього фронтовика,який би поводився зверхньо,нахабно.Т Яим більше що більшість нормальних українців підтримують хлопців морально і матеріально.
Я сам автоелектрик,правда,давно вже 70++,але інколи допомагаю хлопцям.Завжди дякують,пропонують плату,яку я не беру ніколи.
Так що не треба нас лякати.Аби лише поверталися.
21.05.2025 15:30
Почитай коментарі. Тут є кілька, які розказують, що воювали. Цивільних українців вони ненавидять більше, ніж кацапи.
21.05.2025 16:33
Ну в першу чергу вони повинні накидатися на поліцаїв які дійсно не воювали, але побояться.
21.05.2025 15:31
Нацполіція покриває злочинця.
21.05.2025 15:13
Це чмо ходе і надалі зі своїми друзями,як ні в чому не бувало,в інеті вже нові відео є про цей шмат лайна.
21.05.2025 15:15
Уявляю собі

"Ти што дурак, нє мог етаму лаху вваліть там гдє камєр нєт? Ступай і прінєсі мнє абяснітєльную, толька сматрі штоби купюри ровниє билі"

А взагалі шо за дискримінація? Вчитель не вчитель - якшо можна пи...дити, то всіх на рівних правах.
21.05.2025 15:18
Фуфло.
21.05.2025 15:18
Напевно прийняли до уваги тяжкі поранення, отримані військовослужбовцем ТЦК на фронті...
21.05.2025 15:22
Особливо з урахуванням того що крім тцк він не "служив" ніде.
21.05.2025 15:27
Так, пораненя були в дупу, і отримв він їх не на фронті, а в кущах під час ЛГБТ збіговиська.
21.05.2025 15:43
Зелена влада перетворила Україну на параша2.0.
21.05.2025 15:24
Діяння, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, -

караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.
21.05.2025 15:28
це все хірня. Як вам новина?
https://www.pravda.com.ua/news/2025/05/20/7513235/ Перша штурмова мотоциклетна рота з'явилася у ЗСУ і показала, як готувалася
А ще ржали з кацапів Що там, коли віслючків побачим в строю?
21.05.2025 15:31
Все відносно, важливо бачити те що потрібно бачити)
21.05.2025 15:37
21.05.2025 15:38
Те саме було із так званими "мангалами" (решітками) на техніку, коли вс і"ржали" - а тепер ми вже навіть на бредлі ставимо бо це безпека, а не гарна картинка як дехто бачив!
21.05.2025 16:23
Siatka antydronowa nad blokiem wyrzutni rakiet WR-40 Langusta / 1 Mazurska Brygada Artylerii
21.05.2025 16:44
Хто стоїть на шухєрє, має отримувати те ж. Це група осіб, за попередньою змовою. А ще знущання над населенням в зоні бойових дій, до яких ще відноситься місто
21.05.2025 15:51
кляті ухилянти записують свої ІПСО на телефони. Кожному б по печінці в темному закутку
21.05.2025 15:58
Налякали їжака голою дупою
21.05.2025 16:33
А тим , що стояли поруч ?
21.05.2025 17:06
підуть свідками. щоправда скажуть у суді, шо ніц не бачили та не чули, ніхто претензій не висловлював
ну не групову ж їм давати!
ну не групову ж їм давати!
21.05.2025 17:13
Стоп, шо? Ви гоните? Там кримінальна стаття, яка нах кваліфікація… зато чуваку, який боронив своє село На сумщині і виготовляв зброю - рік умовно. Уродська держава
21.05.2025 18:01
 
 