Военнослужащий ТЦК ударил учителя в Харькове: ему объявлено подозрение в хулиганстве, - Нацполиция
В Харькове военнослужащему ТЦК и СП объявили подозрение за избиение местного жителя во время проверки документов.
Об этом сообщила полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.
Правоохранители установили, что конфликт возник 11 мая между военным и местным жителем - учителем истории. Во время словесной перепалки военный ТЦК ударил мужчину. Пострадавший обратился в полицию с заявлением о совершении преступления.
По результатам досудебного расследования военнослужащему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Эта статья предусматривает до пяти лет ограничения свободы.
В полиции подчеркнули, что и в дальнейшем будут реагировать на сигналы общества о возможных нарушениях прав граждан в рамках действующего законодательства.
Напомним, в сети опубликована видеозапись, на которой военнослужащий ТЦК в Харькове дважды бьет мужчину в штатском во время проведения мероприятий оповещения.
После мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пострадавший - учитель, имевший официальную отсрочку от мобилизации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пальцем не забудьте насваритися!
це чиста ст.426-1 КК України! якщо він звісно дійсно військовослужбовець
...лядський цирк!
шапіто...
І як можна спровокувати бити людину якщо ти військослужбовець якій повинен захищяти ?
Я сам автоелектрик,правда,давно вже 70++,але інколи допомагаю хлопцям.Завжди дякують,пропонують плату,яку я не беру ніколи.
Так що не треба нас лякати.Аби лише поверталися.
"Ти што дурак, нє мог етаму лаху вваліть там гдє камєр нєт? Ступай і прінєсі мнє абяснітєльную, толька сматрі штоби купюри ровниє билі"
А взагалі шо за дискримінація? Вчитель не вчитель - якшо можна пи...дити, то всіх на рівних правах.
караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/05/20/7513235/ Перша штурмова мотоциклетна рота з'явилася у ЗСУ і показала, як готувалася
А ще ржали з кацапів Що там, коли віслючків побачим в строю?
ну не групову ж їм давати!