Військовослужбовець ТЦК вдарив вчителя у Харкові: йому оголошено підозру в хуліганстві, - Нацполіція

працівник ТЦК вдарив цивільного

У Харкові військовослужбовцю ТЦК та СП оголосили підозру за побиття місцевого мешканця під час перевірки документів.

Про це повідомила поліція Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

Правоохоронці встановили, що конфлікт виник 11 травня між військовим та місцевим жителем - учителем історії. Під час словесної суперечки військовий ТЦК вдарив чоловіка. Постраждалий звернувся до поліції із заявою про вчинення злочину.

За результатами досудового розслідування військовослужбовцю повідомили про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Ця стаття передбачає до п’яти років обмеження волі.

У поліції підкреслили, що й надалі реагуватимуть на сигнали суспільства про можливі порушення прав громадян у межах чинного законодавства.

Нагадаємо, у мережі опублікований відеозапис, на якому військовослужбовець ТЦК у Харкові двічі б'є чоловіка у цивільному під час проведення заходів оповіщення.

Після мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що постараждалий - вчитель, що мав офіційну відстрочку від мобілізації.

Топ коментарі
+29
не може людина при виконанні службових обовязків бути просто **** Ганом.там друга стаття і набагато серьйозніша.от якби цивільний переїпав тцкашника по голові - то був би просто ****ган.
показати весь коментар
21.05.2025 15:04 Відповісти
+21
йому оголошено підозру в ***********

Пальцем не забудьте насваритися!
показати весь коментар
21.05.2025 15:02 Відповісти
+18
смішні?
це чиста ст.426-1 КК України! якщо він звісно дійсно військовослужбовець
...лядський цирк!
показати весь коментар
21.05.2025 15:04 Відповісти
вести спрау має дбр, а не поліція
шапіто...
показати весь коментар
21.05.2025 15:05 Відповісти
Тут робота на ворога, дискредитація ЗСУ і мобілізації. (як говорив мені ротний- Вы льете воду на мельницу мирового имперализма тов. ст. сержант!!)
показати весь коментар
21.05.2025 15:05 Відповісти
Ха ха. Дуже смішно.
показати весь коментар
21.05.2025 15:06 Відповісти
В ***********🤦А це не перевищення повноважень,це не зневага до прав людини та людської гідності? Це ***********? *********** це коли вікно розбив,а фізичне побиття людини це дещо інший злочин ні?
показати весь коментар
21.05.2025 15:06 Відповісти
Реформа ТЦК під назвою "Підняти рейтинг Зеленскому".
показати весь коментар
21.05.2025 15:07 Відповісти
Это же хулиганство! Получите 15-ть суток!
показати весь коментар
21.05.2025 15:08 Відповісти
так незрозуміло - вчитель з історії вже не провокатор ?

І як можна спровокувати бити людину якщо ти військослужбовець якій повинен захищяти ?
показати весь коментар
21.05.2025 15:09 Відповісти
От у мене всі друзі ухилянти. Навряд чи я можу попасти в таку історію
показати весь коментар
21.05.2025 15:13 Відповісти
Не треба ля-ля.Не зустрічав ще жодного справжнього фронтовика,який би поводився зверхньо,нахабно.Т Яим більше що більшість нормальних українців підтримують хлопців морально і матеріально.
Я сам автоелектрик,правда,давно вже 70++,але інколи допомагаю хлопцям.Завжди дякують,пропонують плату,яку я не беру ніколи.
Так що не треба нас лякати.Аби лише поверталися.
показати весь коментар
21.05.2025 15:30 Відповісти
Почитай коментарі. Тут є кілька, які розказують, що воювали. Цивільних українців вони ненавидять більше, ніж кацапи.
показати весь коментар
21.05.2025 16:33 Відповісти
Ну в першу чергу вони повинні накидатися на поліцаїв які дійсно не воювали, але побояться.
показати весь коментар
21.05.2025 15:31 Відповісти
Нацполіція покриває злочинця.
показати весь коментар
21.05.2025 15:13 Відповісти
Це чмо ходе і надалі зі своїми друзями,як ні в чому не бувало,в інеті вже нові відео є про цей шмат лайна.
показати весь коментар
21.05.2025 15:15 Відповісти
Уявляю собі

"Ти што дурак, нє мог етаму лаху вваліть там гдє камєр нєт? Ступай і прінєсі мнє абяснітєльную, толька сматрі штоби купюри ровниє билі"

А взагалі шо за дискримінація? Вчитель не вчитель - якшо можна пи...дити, то всіх на рівних правах.
показати весь коментар
21.05.2025 15:18 Відповісти
Фуфло.
показати весь коментар
21.05.2025 15:18 Відповісти
Напевно прийняли до уваги тяжкі поранення, отримані військовослужбовцем ТЦК на фронті...
показати весь коментар
21.05.2025 15:22 Відповісти
Особливо з урахуванням того що крім тцк він не "служив" ніде.
показати весь коментар
21.05.2025 15:27 Відповісти
Так, пораненя були в дупу, і отримв він їх не на фронті, а в кущах під час ЛГБТ збіговиська.
показати весь коментар
21.05.2025 15:43 Відповісти
Зелена влада перетворила Україну на параша2.0.
показати весь коментар
21.05.2025 15:24 Відповісти
Діяння, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, -

караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.
показати весь коментар
21.05.2025 15:28 Відповісти
це все хірня. Як вам новина?
https://www.pravda.com.ua/news/2025/05/20/7513235/ Перша штурмова мотоциклетна рота з'явилася у ЗСУ і показала, як готувалася
А ще ржали з кацапів Що там, коли віслючків побачим в строю?
показати весь коментар
21.05.2025 15:31 Відповісти
Все відносно, важливо бачити те що потрібно бачити)
показати весь коментар
21.05.2025 15:37 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2025 15:38 Відповісти
Те саме було із так званими "мангалами" (решітками) на техніку, коли вс і"ржали" - а тепер ми вже навіть на бредлі ставимо бо це безпека, а не гарна картинка як дехто бачив!
показати весь коментар
21.05.2025 16:23 Відповісти
Siatka antydronowa nad blokiem wyrzutni rakiet WR-40 Langusta / 1 Mazurska Brygada Artylerii
показати весь коментар
21.05.2025 16:44 Відповісти
Хто стоїть на шухєрє, має отримувати те ж. Це група осіб, за попередньою змовою. А ще знущання над населенням в зоні бойових дій, до яких ще відноситься місто
показати весь коментар
21.05.2025 15:51 Відповісти
кляті ухилянти записують свої ІПСО на телефони. Кожному б по печінці в темному закутку
показати весь коментар
21.05.2025 15:58 Відповісти
Налякали їжака голою дупою
показати весь коментар
21.05.2025 16:33 Відповісти
А тим , що стояли поруч ?
показати весь коментар
21.05.2025 17:06 Відповісти
підуть свідками. щоправда скажуть у суді, шо ніц не бачили та не чули, ніхто претензій не висловлював
ну не групову ж їм давати!
показати весь коментар
21.05.2025 17:13 Відповісти
Стоп, шо? Ви гоните? Там кримінальна стаття, яка нах кваліфікація… зато чуваку, який боронив своє село На сумщині і виготовляв зброю - рік умовно. Уродська держава
показати весь коментар
21.05.2025 18:01 Відповісти
 
 