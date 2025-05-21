Військовослужбовець ТЦК вдарив вчителя у Харкові: йому оголошено підозру в хуліганстві, - Нацполіція
У Харкові військовослужбовцю ТЦК та СП оголосили підозру за побиття місцевого мешканця під час перевірки документів.
Про це повідомила поліція Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.
Правоохоронці встановили, що конфлікт виник 11 травня між військовим та місцевим жителем - учителем історії. Під час словесної суперечки військовий ТЦК вдарив чоловіка. Постраждалий звернувся до поліції із заявою про вчинення злочину.
За результатами досудового розслідування військовослужбовцю повідомили про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Ця стаття передбачає до п’яти років обмеження волі.
У поліції підкреслили, що й надалі реагуватимуть на сигнали суспільства про можливі порушення прав громадян у межах чинного законодавства.
Нагадаємо, у мережі опублікований відеозапис, на якому військовослужбовець ТЦК у Харкові двічі б'є чоловіка у цивільному під час проведення заходів оповіщення.
Після мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що постараждалий - вчитель, що мав офіційну відстрочку від мобілізації.
Пальцем не забудьте насваритися!
це чиста ст.426-1 КК України! якщо він звісно дійсно військовослужбовець
...лядський цирк!
шапіто...
І як можна спровокувати бити людину якщо ти військослужбовець якій повинен захищяти ?
Я сам автоелектрик,правда,давно вже 70++,але інколи допомагаю хлопцям.Завжди дякують,пропонують плату,яку я не беру ніколи.
Так що не треба нас лякати.Аби лише поверталися.
"Ти што дурак, нє мог етаму лаху вваліть там гдє камєр нєт? Ступай і прінєсі мнє абяснітєльную, толька сматрі штоби купюри ровниє билі"
А взагалі шо за дискримінація? Вчитель не вчитель - якшо можна пи...дити, то всіх на рівних правах.
караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.
А ще ржали з кацапів Що там, коли віслючків побачим в строю?
ну не групову ж їм давати!