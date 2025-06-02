Військового ТЦК, який вдарив вчителя у Харкові під час перевірки документів, перевели у бойову бригаду
У Харкові військовослужбовця РТЦК та СП, який вдарив вчителя під час перевірки документів 11 травня, перевели до бойової бригади.
Про це повідомила речниця облцентру комплектування Олена Родіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Вона зазначила, що нині бригада, у яку потрапив військовий ТЦК, воює на одному з напрямків фронту.
Нагадаємо, у мережі опублікований відеозапис, на якому військовослужбовець ТЦК у Харкові двічі б'є чоловіка у цивільному під час проведення заходів оповіщення.
Після мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що постраждалий - вчитель, що мав офіційну відстрочку від мобілізації.
Згодом військовослужбовцю ТЦК та СП оголосили підозру за побиття місцевого мешканця під час перевірки документів.
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця РТЦК та СП у Харкові, який вдарив вчителя під час перевірки документів 11 травня.
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Максимум - при штабах
Недостатньо навіть буде якщо загине.
Хоть би не забули, привладні із зеленським, за покарання отих порновських висерів, що розсілися по гілках влади!!
Бо тоді, їх усіх, зачищати будемо, без розбору!! І тих, які потікали з посад за кордон, намародеривши грошенят!!
Слава Україні!
То, перевели НЕ за те, що бив, а за те, що СПАЛИВСЯ!
Чи ето другое?
Там що зовсім подуріли?
1- де інші учасники нападу - їх там 4 було
2- переведення в бригаду це не покарання
3- найголовніше - переведено КИМ , на яку посаду ?
Якщо був в тилу мудаком, то і там буде. Тим паче антимайдановець, плюс на срашку не раз їздив. Ще щось наведе мля