Військового ТЦК, який вдарив вчителя у Харкові під час перевірки документів, перевели у бойову бригаду

У Харкові військовослужбовця РТЦК та СП, який вдарив вчителя під час перевірки документів 11 травня, перевели до бойової бригади.

Про це повідомила речниця облцентру комплектування Олена Родіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Вона зазначила, що нині бригада, у яку потрапив військовий ТЦК, воює на одному з напрямків фронту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Командування Сухопутних військ розробило правила поведінки для військовослужбовців ТЦК при здійсненні заходів мобілізації, - речник Саранцев

Нагадаємо, у мережі опублікований відеозапис, на якому військовослужбовець ТЦК у Харкові двічі б'є чоловіка у цивільному під час проведення заходів оповіщення.

Після мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що постраждалий - вчитель, що мав офіційну відстрочку від мобілізації.

Згодом військовослужбовцю ТЦК та СП оголосили підозру за побиття місцевого мешканця під час перевірки документів.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця РТЦК та СП у Харкові, який вдарив вчителя під час перевірки документів 11 травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У травні 89% пов’язаних із ТЦК інцидентів не підтвердилися, - Сухопутні війська. ІНФОГРАФІКА