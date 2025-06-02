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Військового ТЦК, який вдарив вчителя у Харкові під час перевірки документів, перевели у бойову бригаду

Побиття ТЦК вчителя у Харкові

У Харкові військовослужбовця РТЦК та СП, який вдарив вчителя під час перевірки документів 11 травня, перевели до бойової бригади.

Про це повідомила речниця облцентру комплектування Олена Родіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. 

Вона зазначила, що нині бригада, у яку потрапив військовий ТЦК, воює на одному з напрямків фронту. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Командування Сухопутних військ розробило правила поведінки для військовослужбовців ТЦК при здійсненні заходів мобілізації, - речник Саранцев

Нагадаємо, у мережі опублікований відеозапис, на якому військовослужбовець ТЦК у Харкові двічі б'є чоловіка у цивільному під час проведення заходів оповіщення.

Після мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що постраждалий - вчитель, що мав офіційну відстрочку від мобілізації.

Згодом військовослужбовцю ТЦК та СП оголосили підозру за побиття місцевого мешканця під час перевірки документів.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця РТЦК та СП у Харкові, який вдарив вчителя під час перевірки документів 11 травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У травні 89% пов’язаних із ТЦК інцидентів не підтвердилися, - Сухопутні війська. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

побиття (951) Харків (5672) ТЦК та СП (647)


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Топ коментарі
+14
Навіть якщо це правда...
То, перевели НЕ за те, що бив, а за те, що СПАЛИВСЯ!
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02.06.2025 21:26 Відповісти
+8
Ким перевели кухарем??? Чи писарем при штабі? Від зеленої плісняви правди нема!
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02.06.2025 21:22 Відповісти
+7
На закарпатський фронт. Ужгородський напрям.
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02.06.2025 21:24 Відповісти
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Ким перевели кухарем??? Чи писарем при штабі? Від зеленої плісняви правди нема!
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02.06.2025 21:22 Відповісти
На закарпатський фронт. Ужгородський напрям.
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02.06.2025 21:24 Відповісти
Ці посади вже давно зайняті 😉
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02.06.2025 21:30 Відповісти
Ви щось маєте проти кухарів на фронті??? Може самі туди поїдете і приготуєте хлопцям????
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02.06.2025 21:37 Відповісти
Де ти прочитав що я проти кухарів?
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02.06.2025 21:42 Відповісти
Ти багато бачив кухарів на фронті ?
Максимум - при штабах
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02.06.2025 21:47 Відповісти
Знаходження в бойовій бригаді-- це тепер такий спосіб покарання, як виявляється....
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02.06.2025 21:40 Відповісти
А ті, хто й так в бойовій бригаді, то їх за що?
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02.06.2025 21:24 Відповісти
От власне! Хлопці воюють за честь і совість. І до них оте? А воно трохи повоює, або й ні, але отримає УБД і буде прикривати свої наступні зальоти статусом... Мій досвід підказує, що таке залишається таким назавжди. Тут судити було потрібно спочатку і вирок винести. А вже потім, можливо, у бойову частину відправити. До тих, котрі з тюрми на фронт попросилися.
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02.06.2025 22:15 Відповісти
Ухилянтам цього недостатньо!
Недостатньо навіть буде якщо загине.
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02.06.2025 21:25 Відповісти
Тобто ти, неухилянт апеннінський, зараз визнаєш що переведення у бойовий підрозділ ЗСУ це покарання?
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02.06.2025 21:29 Відповісти
Вибачай, французький.
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02.06.2025 21:31 Відповісти
Як забажаєте, аби тільки вам догодити.
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02.06.2025 22:07 Відповісти
Ну ти й дешевка.
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02.06.2025 22:17 Відповісти
Вам би більше сподобалося покарання у вигляді 10 років за ґратами?
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02.06.2025 22:20 Відповісти
Для цього утирка вистачило б і п'яти років. Там би його швидко навчили належним манерам. Все, огидно з тобою вести дискусію. Бувай, дешевка.
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02.06.2025 22:23 Відповісти
Пшов нах, французький фанат ТЦК.
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02.06.2025 22:24 Відповісти
Покарання, має бути за порушення, щоб не стати, як оті московити-орки!
Хоть би не забули, привладні із зеленським, за покарання отих порновських висерів, що розсілися по гілках влади!!
Бо тоді, їх усіх, зачищати будемо, без розбору!! І тих, які потікали з посад за кордон, намародеривши грошенят!!
Слава Україні!
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02.06.2025 21:25 Відповісти
Навіть якщо це правда...
То, перевели НЕ за те, що бив, а за те, що СПАЛИВСЯ!
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02.06.2025 21:26 Відповісти
Хто служив знає - в армії це головний принцип ...
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02.06.2025 21:45 Відповісти
А що там суд? Який вирок виніс за бандитизм групою осіб.
Чи ето другое?
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02.06.2025 21:33 Відповісти
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02.06.2025 21:36 Відповісти
Типу захист України - це покарання?
Там що зовсім подуріли?
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02.06.2025 21:43 Відповісти
на фронт это наказание?
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02.06.2025 21:44 Відповісти
А шо ні? Виж не на фронті чомусь,як і я.
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02.06.2025 22:12 Відповісти
З таких як цей херой, який спалився завдяки резонансу, можна цілу штурмову армію створити. Такі бійці свинособак будуть вбивати лише кулаками.
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02.06.2025 21:46 Відповісти
Угу - якщо , звісно , свинособаки будуть без зброї ...
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02.06.2025 21:48 Відповісти
І якщо на одного беззбройного свинособаку мінімум п'ять ТЦКунів.
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02.06.2025 21:58 Відповісти
Так і працює. Спочатку ТЦКунські речники писали що воно воювало, поранене, і переведене із фронту до тцк.
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02.06.2025 21:50 Відповісти
Харків'янам не можна , про це , забувати !
1- де інші учасники нападу - їх там 4 було
2- переведення в бригаду це не покарання
3- найголовніше - переведено КИМ , на яку посаду ?
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02.06.2025 21:56 Відповісти
Досьє для кацапів готуєш?
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02.06.2025 22:24 Відповісти
А нащо він потрібен, в тій бойовій бригаді? Чи хочете сказати він там за розум візьметься.
Якщо був в тилу мудаком, то і там буде. Тим паче антимайдановець, плюс на срашку не раз їздив. Ще щось наведе мля
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02.06.2025 21:57 Відповісти
А куда "учителя" дели, тоже перевели в боевую бригаду? ) Правильно, нужно было не быковать а просто показать документы.. )
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02.06.2025 22:00 Відповісти
Звідки перевели? Зі школи? Клоун ти дешевий.
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02.06.2025 22:06 Відповісти
Ещё раз: его тоже надо перевести в боевую бригаду, не нужно было быковать а просто показать документы, что здесь непонятного? )
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02.06.2025 22:10 Відповісти
Кацап завали вафельницу...
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02.06.2025 22:11 Відповісти
Сам ты касааб, защищаешь хулиганов..
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02.06.2025 22:14 Відповісти
Мало шо кацап+ тормоз и *******!!! Это учитель есть хулиган ты серьезно?!
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02.06.2025 22:18 Відповісти
От нащо ти зараз бикуєш? Твої документи пред'яви. Тебе також треба перевести в бойову бригаду!
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02.06.2025 22:13 Відповісти
Верим, верим.
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02.06.2025 22:11 Відповісти
Так він же "поранений і списаний за станом здоров'я учасник бойових дій", яким чином його можна перевести у бойову бригаду?
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02.06.2025 22:16 Відповісти
Дивний спосіб покарання…
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02.06.2025 22:24 Відповісти
 
 