Судитимуть військовослужбовця ТЦК, який вдарив вчителя у Харкові під час перевірки документів, - прокуратура
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця РТЦК та СП у Харкові, який вдарив вчителя під час перевірки документів 11 травня.
Про це повідомили у Харківській спецпрокуратурі у сфері оборони Східного регіону, інформує Цензор.НЕТ.
Досудовим розслідуванням встановлено, що інцидент стався у місті Харкові під час роботи мобільної групи з оповіщення військовозобов’язаних, коли обвинувачений перебував при виконанні службових обов’язків, під час перевірки документів вступив у словесний конфлікт із цивільною особою.
"Надалі, бажаючи продемонструвати власну значимість та діючи безпідставно, з хуліганських спонукань і з проявом особливої зухвалості, умисно наніс потерпілому тілесні ушкодження", - зазначили у спецпрокуратурі.
Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 296 КК України.
Нагадаємо, у мережі опублікований відеозапис, на якому військовослужбовець ТЦК у Харкові двічі б'є чоловіка у цивільному під час проведення заходів оповіщення.
Після мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що постраждалий - вчитель, що мав офіційну відстрочку від мобілізації.
Згодом військовослужбовцю ТЦК та СП оголосили підозру за побиття місцевого мешканця під час перевірки документів.
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Новина на ФБ Нацпола про те, що його повідомили про підозру була вчора (21.05) об 13:52, ну, нехай повідомили його в 13:00 (щоб легше рахувати) то
13:00 22.05.2025 пройшло 24 години
13:00 23.05.2025 пройде 48 годин
13:00 24.05.2025 (суббота) пройде 72 години, треба завершити досудове або закрити провадження. Тому так моторно все і роблять
Стаття 296. ***********
1. ***********, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, -
карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до п'яти років, або обмеженням волі на той самий строк.
це за фактом
якщо він дійсно військовослужбовець та був на службі
отакі пироги
прокурори вже визначилися - ********* та штраф, кіна не буде, суд на тяжчу статтю не має законних підстав перейти, лише тоді закрити справу
се ля ві
ч2. Ті самі дії, вчинені групою осіб, -караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
цікаво...
певно був у відпустці після нуля та випадково доїпався до випадкового перехожого
циркачі... на дроті...
Значит, проблема у "учителя" была, и проблема серьёзная, раз вывела из себя работника ТЦК..
Да, по закону военного времени, если перед ТЦК-шником/ ВСУ-шником какая-то тыловая крыса будет выпендриваться и не показывать свои документы - то она уже заслуживает хороший удар в челюсть, нефиг выпендриваться, война идёт, что тут непонятного? )
"До речі вчителі мають бронь."
Если бы он просто показал свои документы - то никаких проблем не было бы..