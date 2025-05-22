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Судитимуть військовослужбовця ТЦК, який вдарив вчителя у Харкові під час перевірки документів, - прокуратура

У Харкові військового ТЦК судитимуть за побиття вчителя

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця РТЦК та СП у Харкові, який вдарив вчителя під час перевірки документів 11 травня.

Про це повідомили у Харківській спецпрокуратурі у сфері оборони Східного регіону, інформує Цензор.НЕТ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що інцидент стався у місті Харкові під час роботи мобільної групи з оповіщення військовозобов’язаних, коли обвинувачений перебував при виконанні службових обов’язків, під час перевірки документів вступив у словесний конфлікт із цивільною особою.

"Надалі, бажаючи продемонструвати власну значимість та діючи безпідставно, з хуліганських спонукань і з проявом особливої зухвалості, умисно наніс потерпілому тілесні ушкодження", - зазначили у спецпрокуратурі.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 296 КК України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовець ТЦК вдарив вчителя у Харкові: йому оголошено підозру в хуліганстві, - Нацполіція

Нагадаємо, у мережі опублікований відеозапис, на якому військовослужбовець ТЦК у Харкові двічі б'є чоловіка у цивільному під час проведення заходів оповіщення.

Після мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що постраждалий - вчитель, що мав офіційну відстрочку від мобілізації.

Згодом військовослужбовцю ТЦК та СП оголосили підозру за побиття місцевого мешканця під час перевірки документів.

Також читайте: Побили ветерана війни - військовослужбовця ТЦК: на Львівщині затримано вісьмох чоловіків

Автор: 

суд (11729) Харків (5662) ТЦК та СП (622)


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Топ коментарі
+20
за ст.426-1 КК України - перевищення військовою службовою особою влади чи провноважень - певно у прокуратурі не чули та не знають
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22.05.2025 16:39
+20
тобто якби тцкашнік тебе побив, то все було б нормально. вірно?
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22.05.2025 16:44
+19
А тепер увага - їх там було декілька , АЛЕ - ч1. карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до п'яти років, або обмеженням волі на той самий строк.
ч2. Ті самі дії, вчинені групою осіб, -караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
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22.05.2025 16:37
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Швидко , не пройшло і 3 роки! А що сталося, що винен ТЦКашник, а не вчитель, який його провокував? Рейтинги?
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22.05.2025 16:36 Відповісти
Тому що ч. 1 ст. 296 це проступок, а не злочин. По строкам там 72 години після повідомлення про підозру треба завершити досудове розслідування і направити обвинувальний акт в суд.
Новина на ФБ Нацпола про те, що його повідомили про підозру була вчора (21.05) об 13:52, ну, нехай повідомили його в 13:00 (щоб легше рахувати) то
13:00 22.05.2025 пройшло 24 години
13:00 23.05.2025 пройде 48 годин
13:00 24.05.2025 (суббота) пройде 72 години, треба завершити досудове або закрити провадження. Тому так моторно все і роблять
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22.05.2025 17:12 Відповісти
Зіпсував учителя, чому тепер такий учитель учитеме, доведеться вчителя відправляти на фронт…
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22.05.2025 16:36 Відповісти
по якій статті?
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22.05.2025 16:36 Відповісти
нагуглив. ч. 1 ст. 296 КК України

Стаття 296. ***********

1. ***********, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, -

карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до п'яти років, або обмеженням волі на той самий строк.
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22.05.2025 16:38 Відповісти
ст.426-1 КК України
це за фактом
якщо він дійсно військовослужбовець та був на службі
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22.05.2025 16:40 Відповісти
він дійсно працівник тцк, не воював ні секунди. ну прокурор інвалід вирішив що це *********.
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22.05.2025 16:43 Відповісти
або 365-та, тим більше, що тецекун був не один, там теж до 5 років.
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23.05.2025 01:06 Відповісти
якщо військовослужбовець (як нас переконують), то ст.426-1 КК, бо це спеціальна норма по відношенню до загальної для службових осіб ст.365 КК
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23.05.2025 09:59 Відповісти
Це вже нехай прокурори і суд визначаться військовослужбовці в ТЦК чи державні службовці, бо чи вони працівники, чи військові навіть офіційні представники цієї структури не тямлять.
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23.05.2025 14:32 Відповісти
ось тут цікаво: якщо військовослужбовець та на службі, то за умов воєнного стану санкція від 8 до 12 років тюрми, а якщо не військовий, то санкція - до 5 років тюрми, а от за інкримінованою йому прокурорами ********** - лише штраф.
отакі пироги
прокурори вже визначилися - ********* та штраф, кіна не буде, суд на тяжчу статтю не має законних підстав перейти, лише тоді закрити справу
се ля ві
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23.05.2025 15:04 Відповісти
Так, прокурори відмазують злочинця та ще й з смердючим антиукраїнським шлейфом.
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23.05.2025 15:33 Відповісти
А тепер увага - їх там було декілька , АЛЕ - ч1. карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до п'яти років, або обмеженням волі на той самий строк.
ч2. Ті самі дії, вчинені групою осіб, -караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
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22.05.2025 16:37 Відповісти
військовослужбовець-*******
цікаво...
певно був у відпустці після нуля та випадково доїпався до випадкового перехожого
циркачі... на дроті...
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22.05.2025 16:38 Відповісти
за ст.426-1 КК України - перевищення військовою службовою особою влади чи провноважень - певно у прокуратурі не чули та не знають
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22.05.2025 16:39 Відповісти
Так наголошують,що це був вчитель,немов тцкшник увірвався до нього на урок і там його побив чи прям вчитель це якась каста недоторканих,а не такі самі громадяни як інші
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22.05.2025 16:38 Відповісти
тобто якби тцкашнік тебе побив, то все було б нормально. вірно?
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22.05.2025 16:44 Відповісти
Сидоренко, ти точно українець, бо докорінно не правильно зрозумів? Я мав на увазі що бити не мають нікого, а в цьому випадку,його вдарили не зате що він вчитель,а напевно, за щось сказане в бік тцкшника,хоч це і не є виправданням
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22.05.2025 16:55 Відповісти
все я правильно зрозумів, тому й написав тобі, що якщо б тебе побили, то все норм було б.
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22.05.2025 17:09 Відповісти
ти кидаєш лайно на вентилятор і не розумієш це, ще й дорікаєш що Сидоренко чогось не розуміє
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22.05.2025 21:32 Відповісти
Мова йде про те, що у нього з документами було все в порядку і він мав відстрочку. А щоб не запитували, хто він такий, що в нього відстрочка, роз'яснюють, що він вчитель.
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22.05.2025 16:49 Відповісти
цирк,пожурять,погрозять пальцем,та занесуть догану???щоб невдоволений плебс відчепися.
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22.05.2025 16:42 Відповісти
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22.05.2025 16:44 Відповісти
Останні патріотизмом свої дії не прикривали.
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22.05.2025 16:59 Відповісти
І не прикидались інвалідами, непридатними до служби на фронті.
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22.05.2025 19:47 Відповісти
Зондеркоманда СС у Львові розміщувалась на вул.Замкненій в приміщенні школи №З4.За час війни вивезла з гетто і розстріляла нижче Янівського цвинтару на Тунельній близько ста тисяч людей (в основному євреїв),а на кар"єрі Лисинецького лісу близько ста п"ятидесяти тисяч.Спочатку спалювала і закопувала в загальних могилах,а під кінець війни відкопувала,розмелювала кістки в кісткодробильній машині і там же в лісі висипала.Тепер тобі атлічія понятниє?
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22.05.2025 17:20 Відповісти
Якщо він посадова особа то це не ***********(дрібне),а якщо не посадова - то це розбійний напад з використанням символів,та повноважень держави Україна.Подивимось на все це,а потім кажіть за обов'язок захисту держави,бо це тіло ніхто не піде захищати.Це і є екзамен на падло.
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22.05.2025 16:48 Відповісти
щось не бачу такої оперативності відносно підарів-ухилянтів, які завдавали тілесних ушкоджень ТЦК, збивали їх авто і таке інше. Хоч один реально присів на нари?
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22.05.2025 16:48 Відповісти
Вася, так ти ж сам ухилянт.
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22.05.2025 16:52 Відповісти
Не надо ля-ля! Практически все кто нападал на ТЦКашников получили наказание в том числе и длительные сроки. А вот ни один ТЦКашник не сел в тюрьму за похищения людей. За пытки и УБИЙСТВА
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22.05.2025 16:59 Відповісти
Не військовий ніразу!!Прокацапське антимайдановське лайно.На це закривають очі,оскільки виникає питання,як таке потрапило в ТЦК?
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22.05.2025 16:49 Відповісти
За гроші .
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22.05.2025 17:34 Відповісти
Це ви так про епоху ваньки грізного? Чого не зробиш, аби проти ТЦК.
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22.05.2025 16:59 Відповісти
Если бы "учитель" не быковал а нормально показал свои документы - то с ним никаких проблем не было бы. Сам виноват, называется - нарвался. А в ТЦК надо брать бывших ВСУ-шников, они хорошо знают что такое защищать свою Родину и много раз рисковали ради этого своей жизнью, и с такими быкующими "учителями" у них разговор был бы короткий и никто никуда не пошёл бы жаловаться - военное положение..
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22.05.2025 17:41 Відповісти
Нормальні хлопці з ЗСУ ніколи не підуть в ТЦК. Скоріше нададуть ТЦКашникам, що присилали негідних на фронт.
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22.05.2025 18:10 Відповісти
Пойдут - пойдут, только они хорошо знают что значит защишать свою Родину от фашистских тварей рискуя жизнью, и у них на этих тыловых крыс имеются свои мысли и мнения..
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22.05.2025 18:35 Відповісти
Ось ТЦКуни спочатку теж саме казали, а зараз язики свої в жопи позасовували. У тебе є докази що він бикував? То надай, балабол ти дешевий.
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22.05.2025 18:29 Відповісти
Ещё раз: если бы "учитель" не быковал а нормально показал свои документы - то с ним никаких проблем не было бы. То есть - сам виноват, сам нарвался.
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22.05.2025 18:38 Відповісти
Тобто окрім слів тебе-дешевого балабола ніяких доказів його бикування не буде!? Прогнозовано.
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22.05.2025 18:57 Відповісти
А есть докащательства того , что он быковал ? Или сам сочинил ?
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22.05.2025 21:39 Відповісти
А за что военнослужащий ТЦК ударил учителя в Харькове во время проверки документов? Показал бы он документы - и ничего бы не пслучилось, "Спасибо, хорошего дня!" "Пожалуйста!" - и всё.
Значит, проблема у "учителя" была, и проблема серьёзная, раз вывела из себя работника ТЦК..
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22.05.2025 22:34 Відповісти
учитель может быковать, орать, материть, унижать, **********, посылать. Всё кроме рук, и это касается обоих, или ты чего то не доганяешь?
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23.05.2025 09:37 Відповісти
бурятов в пятнистой форме и фсбэшников у нас не судят
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22.05.2025 17:56 Відповісти
Тільки проппустили що між побиттям та розголосом у змі ще була відповідь того самого ртцк де цього працівника "спровакували"
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22.05.2025 18:05 Відповісти
До речі так - чому б тому ТЦК зараз не пояснити - що там було з провокаціями ?
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22.05.2025 18:16 Відповісти
Як що? Саме існування цивільних українців для тцкунів - провокація.
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22.05.2025 19:51 Відповісти
А чому не судити народним судом на майданчику? Воно било вчителя по закону? До речі вчителі мають бронь. Якщо перед ними буде інвалід глухонімий, то треба бити його, бо він "провокує"? Дати 300 батогів на площі ТЦКашнику, а потім на нуль, щоб хлопці з ЗСУ кидали б його на розмінування.
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22.05.2025 18:39 Відповісти
"Воно било вчителя по закону?"
Да, по закону военного времени, если перед ТЦК-шником/ ВСУ-шником какая-то тыловая крыса будет выпендриваться и не показывать свои документы - то она уже заслуживает хороший удар в челюсть, нефиг выпендриваться, война идёт, что тут непонятного? )
"До речі вчителі мають бронь."
Если бы он просто показал свои документы - то никаких проблем не было бы..
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23.05.2025 18:28 Відповісти
А співучасників, які не зупинили це свавілля ?
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23.05.2025 17:08 Відповісти
 
 