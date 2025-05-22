Судитимуть військовослужбовця ТЦК, який вдарив вчителя у Харкові під час перевірки документів, - прокуратура

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця РТЦК та СП у Харкові, який вдарив вчителя під час перевірки документів 11 травня.

Про це повідомили у Харківській спецпрокуратурі у сфері оборони Східного регіону, інформує Цензор.НЕТ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що інцидент стався у місті Харкові під час роботи мобільної групи з оповіщення військовозобов’язаних, коли обвинувачений перебував при виконанні службових обов’язків, під час перевірки документів вступив у словесний конфлікт із цивільною особою.

"Надалі, бажаючи продемонструвати власну значимість та діючи безпідставно, з хуліганських спонукань і з проявом особливої зухвалості, умисно наніс потерпілому тілесні ушкодження", - зазначили у спецпрокуратурі.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 296 КК України.

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Нагадаємо, у мережі опублікований відеозапис, на якому військовослужбовець ТЦК у Харкові двічі б'є чоловіка у цивільному під час проведення заходів оповіщення.

Після мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що постраждалий - вчитель, що мав офіційну відстрочку від мобілізації.

Згодом військовослужбовцю ТЦК та СП оголосили підозру за побиття місцевого мешканця під час перевірки документів.

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