Будут судить военнослужащего ТЦК, который ударил учителя в Харькове во время проверки документов, - прокуратура

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего РТЦК и СП в Харькове, который ударил учителя во время проверки документов 11 мая.

Об этом сообщили в Харьковской спецпрокуратуре в сфере обороны Восточного региона, информирует Цензор.НЕТ.

Досудебным расследованием установлено, что инцидент произошел в городе Харькове во время работы мобильной группы по оповещению военнообязанных, когда обвиняемый находился при исполнении служебных обязанностей, во время проверки документов вступил в словесный конфликт с гражданским лицом.

"В дальнейшем, желая продемонстрировать собственную значимость и действуя безосновательно, из хулиганских побуждений и с проявлением особой дерзости, умышленно нанес потерпевшему телесные повреждения", - отметили в спецпрокуратуре.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 296 УК Украины.

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Напомним, в сети опубликована видеозапись, на которой военнослужащий ТЦК в Харькове дважды бьет мужчину в штатском во время проведения мероприятий оповещения.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пострадавший - учитель, имевший официальную отсрочку от мобилизации.

Впоследствии военнослужащему ТЦК и СП объявили подозрение за избиение местного жителя во время проверки документов.

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