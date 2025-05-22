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Будут судить военнослужащего ТЦК, который ударил учителя в Харькове во время проверки документов, - прокуратура

В Харькове военного ТЦК будут судить за избиение учителя

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего РТЦК и СП в Харькове, который ударил учителя во время проверки документов 11 мая.

Об этом сообщили в Харьковской спецпрокуратуре в сфере обороны Восточного региона, информирует Цензор.НЕТ.

Досудебным расследованием установлено, что инцидент произошел в городе Харькове во время работы мобильной группы по оповещению военнообязанных, когда обвиняемый находился при исполнении служебных обязанностей, во время проверки документов вступил в словесный конфликт с гражданским лицом.

"В дальнейшем, желая продемонстрировать собственную значимость и действуя безосновательно, из хулиганских побуждений и с проявлением особой дерзости, умышленно нанес потерпевшему телесные повреждения", - отметили в спецпрокуратуре.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 296 УК Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий ТЦК ударил учителя в Харькове: ему объявлено подозрение в хулиганстве, - Нацполиция

Напомним, в сети опубликована видеозапись, на которой военнослужащий ТЦК в Харькове дважды бьет мужчину в штатском во время проведения мероприятий оповещения.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пострадавший - учитель, имевший официальную отсрочку от мобилизации.

Впоследствии военнослужащему ТЦК и СП объявили подозрение за избиение местного жителя во время проверки документов.

Также читайте: Избили ветерана войны - военнослужащего ТЦК: на Львовщине задержаны восемь мужчин

Автор: 

суд (25135) Харьков (7546) ТЦК (576)


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Топ комментарии
+20
за ст.426-1 КК України - перевищення військовою службовою особою влади чи провноважень - певно у прокуратурі не чули та не знають
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22.05.2025 16:39
+20
тобто якби тцкашнік тебе побив, то все було б нормально. вірно?
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22.05.2025 16:44
+19
А тепер увага - їх там було декілька , АЛЕ - ч1. карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до п'яти років, або обмеженням волі на той самий строк.
ч2. Ті самі дії, вчинені групою осіб, -караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
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22.05.2025 16:37
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Швидко , не пройшло і 3 роки! А що сталося, що винен ТЦКашник, а не вчитель, який його провокував? Рейтинги?
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22.05.2025 16:36 Ответить
Тому що ч. 1 ст. 296 це проступок, а не злочин. По строкам там 72 години після повідомлення про підозру треба завершити досудове розслідування і направити обвинувальний акт в суд.
Новина на ФБ Нацпола про те, що його повідомили про підозру була вчора (21.05) об 13:52, ну, нехай повідомили його в 13:00 (щоб легше рахувати) то
13:00 22.05.2025 пройшло 24 години
13:00 23.05.2025 пройде 48 годин
13:00 24.05.2025 (суббота) пройде 72 години, треба завершити досудове або закрити провадження. Тому так моторно все і роблять
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22.05.2025 17:12 Ответить
Зіпсував учителя, чому тепер такий учитель учитеме, доведеться вчителя відправляти на фронт…
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22.05.2025 16:36 Ответить
по якій статті?
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22.05.2025 16:36 Ответить
нагуглив. ч. 1 ст. 296 КК України

Стаття 296. ***********

1. ***********, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, -

карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до п'яти років, або обмеженням волі на той самий строк.
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22.05.2025 16:38 Ответить
ст.426-1 КК України
це за фактом
якщо він дійсно військовослужбовець та був на службі
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22.05.2025 16:40 Ответить
він дійсно працівник тцк, не воював ні секунди. ну прокурор інвалід вирішив що це *********.
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22.05.2025 16:43 Ответить
або 365-та, тим більше, що тецекун був не один, там теж до 5 років.
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23.05.2025 01:06 Ответить
якщо військовослужбовець (як нас переконують), то ст.426-1 КК, бо це спеціальна норма по відношенню до загальної для службових осіб ст.365 КК
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23.05.2025 09:59 Ответить
Це вже нехай прокурори і суд визначаться військовослужбовці в ТЦК чи державні службовці, бо чи вони працівники, чи військові навіть офіційні представники цієї структури не тямлять.
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23.05.2025 14:32 Ответить
ось тут цікаво: якщо військовослужбовець та на службі, то за умов воєнного стану санкція від 8 до 12 років тюрми, а якщо не військовий, то санкція - до 5 років тюрми, а от за інкримінованою йому прокурорами ********** - лише штраф.
отакі пироги
прокурори вже визначилися - ********* та штраф, кіна не буде, суд на тяжчу статтю не має законних підстав перейти, лише тоді закрити справу
се ля ві
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23.05.2025 15:04 Ответить
Так, прокурори відмазують злочинця та ще й з смердючим антиукраїнським шлейфом.
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23.05.2025 15:33 Ответить
А тепер увага - їх там було декілька , АЛЕ - ч1. карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до п'яти років, або обмеженням волі на той самий строк.
ч2. Ті самі дії, вчинені групою осіб, -караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
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22.05.2025 16:37 Ответить
військовослужбовець-*******
цікаво...
певно був у відпустці після нуля та випадково доїпався до випадкового перехожого
циркачі... на дроті...
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22.05.2025 16:38 Ответить
за ст.426-1 КК України - перевищення військовою службовою особою влади чи провноважень - певно у прокуратурі не чули та не знають
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22.05.2025 16:39 Ответить
Так наголошують,що це був вчитель,немов тцкшник увірвався до нього на урок і там його побив чи прям вчитель це якась каста недоторканих,а не такі самі громадяни як інші
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22.05.2025 16:38 Ответить
тобто якби тцкашнік тебе побив, то все було б нормально. вірно?
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22.05.2025 16:44 Ответить
Сидоренко, ти точно українець, бо докорінно не правильно зрозумів? Я мав на увазі що бити не мають нікого, а в цьому випадку,його вдарили не зате що він вчитель,а напевно, за щось сказане в бік тцкшника,хоч це і не є виправданням
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22.05.2025 16:55 Ответить
все я правильно зрозумів, тому й написав тобі, що якщо б тебе побили, то все норм було б.
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22.05.2025 17:09 Ответить
ти кидаєш лайно на вентилятор і не розумієш це, ще й дорікаєш що Сидоренко чогось не розуміє
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22.05.2025 21:32 Ответить
Мова йде про те, що у нього з документами було все в порядку і він мав відстрочку. А щоб не запитували, хто він такий, що в нього відстрочка, роз'яснюють, що він вчитель.
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22.05.2025 16:49 Ответить
цирк,пожурять,погрозять пальцем,та занесуть догану???щоб невдоволений плебс відчепися.
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22.05.2025 16:42 Ответить
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22.05.2025 16:44 Ответить
Останні патріотизмом свої дії не прикривали.
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22.05.2025 16:59 Ответить
І не прикидались інвалідами, непридатними до служби на фронті.
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22.05.2025 19:47 Ответить
Зондеркоманда СС у Львові розміщувалась на вул.Замкненій в приміщенні школи №З4.За час війни вивезла з гетто і розстріляла нижче Янівського цвинтару на Тунельній близько ста тисяч людей (в основному євреїв),а на кар"єрі Лисинецького лісу близько ста п"ятидесяти тисяч.Спочатку спалювала і закопувала в загальних могилах,а під кінець війни відкопувала,розмелювала кістки в кісткодробильній машині і там же в лісі висипала.Тепер тобі атлічія понятниє?
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22.05.2025 17:20 Ответить
Якщо він посадова особа то це не ***********(дрібне),а якщо не посадова - то це розбійний напад з використанням символів,та повноважень держави Україна.Подивимось на все це,а потім кажіть за обов'язок захисту держави,бо це тіло ніхто не піде захищати.Це і є екзамен на падло.
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22.05.2025 16:48 Ответить
щось не бачу такої оперативності відносно підарів-ухилянтів, які завдавали тілесних ушкоджень ТЦК, збивали їх авто і таке інше. Хоч один реально присів на нари?
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22.05.2025 16:48 Ответить
Вася, так ти ж сам ухилянт.
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22.05.2025 16:52 Ответить
Не надо ля-ля! Практически все кто нападал на ТЦКашников получили наказание в том числе и длительные сроки. А вот ни один ТЦКашник не сел в тюрьму за похищения людей. За пытки и УБИЙСТВА
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22.05.2025 16:59 Ответить
Не військовий ніразу!!Прокацапське антимайдановське лайно.На це закривають очі,оскільки виникає питання,як таке потрапило в ТЦК?
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22.05.2025 16:49 Ответить
За гроші .
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22.05.2025 17:34 Ответить
Це ви так про епоху ваньки грізного? Чого не зробиш, аби проти ТЦК.
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22.05.2025 16:59 Ответить
Если бы "учитель" не быковал а нормально показал свои документы - то с ним никаких проблем не было бы. Сам виноват, называется - нарвался. А в ТЦК надо брать бывших ВСУ-шников, они хорошо знают что такое защищать свою Родину и много раз рисковали ради этого своей жизнью, и с такими быкующими "учителями" у них разговор был бы короткий и никто никуда не пошёл бы жаловаться - военное положение..
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22.05.2025 17:41 Ответить
Нормальні хлопці з ЗСУ ніколи не підуть в ТЦК. Скоріше нададуть ТЦКашникам, що присилали негідних на фронт.
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22.05.2025 18:10 Ответить
Пойдут - пойдут, только они хорошо знают что значит защишать свою Родину от фашистских тварей рискуя жизнью, и у них на этих тыловых крыс имеются свои мысли и мнения..
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22.05.2025 18:35 Ответить
Ось ТЦКуни спочатку теж саме казали, а зараз язики свої в жопи позасовували. У тебе є докази що він бикував? То надай, балабол ти дешевий.
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22.05.2025 18:29 Ответить
Ещё раз: если бы "учитель" не быковал а нормально показал свои документы - то с ним никаких проблем не было бы. То есть - сам виноват, сам нарвался.
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22.05.2025 18:38 Ответить
Тобто окрім слів тебе-дешевого балабола ніяких доказів його бикування не буде!? Прогнозовано.
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22.05.2025 18:57 Ответить
А есть докащательства того , что он быковал ? Или сам сочинил ?
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22.05.2025 21:39 Ответить
А за что военнослужащий ТЦК ударил учителя в Харькове во время проверки документов? Показал бы он документы - и ничего бы не пслучилось, "Спасибо, хорошего дня!" "Пожалуйста!" - и всё.
Значит, проблема у "учителя" была, и проблема серьёзная, раз вывела из себя работника ТЦК..
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22.05.2025 22:34 Ответить
учитель может быковать, орать, материть, унижать, **********, посылать. Всё кроме рук, и это касается обоих, или ты чего то не доганяешь?
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23.05.2025 09:37 Ответить
бурятов в пятнистой форме и фсбэшников у нас не судят
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22.05.2025 17:56 Ответить
Тільки проппустили що між побиттям та розголосом у змі ще була відповідь того самого ртцк де цього працівника "спровакували"
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22.05.2025 18:05 Ответить
До речі так - чому б тому ТЦК зараз не пояснити - що там було з провокаціями ?
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22.05.2025 18:16 Ответить
Як що? Саме існування цивільних українців для тцкунів - провокація.
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22.05.2025 19:51 Ответить
А чому не судити народним судом на майданчику? Воно било вчителя по закону? До речі вчителі мають бронь. Якщо перед ними буде інвалід глухонімий, то треба бити його, бо він "провокує"? Дати 300 батогів на площі ТЦКашнику, а потім на нуль, щоб хлопці з ЗСУ кидали б його на розмінування.
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22.05.2025 18:39 Ответить
"Воно било вчителя по закону?"
Да, по закону военного времени, если перед ТЦК-шником/ ВСУ-шником какая-то тыловая крыса будет выпендриваться и не показывать свои документы - то она уже заслуживает хороший удар в челюсть, нефиг выпендриваться, война идёт, что тут непонятного? )
"До речі вчителі мають бронь."
Если бы он просто показал свои документы - то никаких проблем не было бы..
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23.05.2025 18:28 Ответить
А співучасників, які не зупинили це свавілля ?
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23.05.2025 17:08 Ответить
 
 