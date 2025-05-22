Будут судить военнослужащего ТЦК, который ударил учителя в Харькове во время проверки документов, - прокуратура
Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего РТЦК и СП в Харькове, который ударил учителя во время проверки документов 11 мая.
Об этом сообщили в Харьковской спецпрокуратуре в сфере обороны Восточного региона, информирует Цензор.НЕТ.
Досудебным расследованием установлено, что инцидент произошел в городе Харькове во время работы мобильной группы по оповещению военнообязанных, когда обвиняемый находился при исполнении служебных обязанностей, во время проверки документов вступил в словесный конфликт с гражданским лицом.
"В дальнейшем, желая продемонстрировать собственную значимость и действуя безосновательно, из хулиганских побуждений и с проявлением особой дерзости, умышленно нанес потерпевшему телесные повреждения", - отметили в спецпрокуратуре.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 296 УК Украины.
Напомним, в сети опубликована видеозапись, на которой военнослужащий ТЦК в Харькове дважды бьет мужчину в штатском во время проведения мероприятий оповещения.
Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пострадавший - учитель, имевший официальную отсрочку от мобилизации.
Впоследствии военнослужащему ТЦК и СП объявили подозрение за избиение местного жителя во время проверки документов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Новина на ФБ Нацпола про те, що його повідомили про підозру була вчора (21.05) об 13:52, ну, нехай повідомили його в 13:00 (щоб легше рахувати) то
13:00 22.05.2025 пройшло 24 години
13:00 23.05.2025 пройде 48 годин
13:00 24.05.2025 (суббота) пройде 72 години, треба завершити досудове або закрити провадження. Тому так моторно все і роблять
Стаття 296. ***********
1. ***********, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, -
карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до п'яти років, або обмеженням волі на той самий строк.
це за фактом
якщо він дійсно військовослужбовець та був на службі
отакі пироги
прокурори вже визначилися - ********* та штраф, кіна не буде, суд на тяжчу статтю не має законних підстав перейти, лише тоді закрити справу
се ля ві
ч2. Ті самі дії, вчинені групою осіб, -караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
цікаво...
певно був у відпустці після нуля та випадково доїпався до випадкового перехожого
циркачі... на дроті...
Значит, проблема у "учителя" была, и проблема серьёзная, раз вывела из себя работника ТЦК..
Да, по закону военного времени, если перед ТЦК-шником/ ВСУ-шником какая-то тыловая крыса будет выпендриваться и не показывать свои документы - то она уже заслуживает хороший удар в челюсть, нефиг выпендриваться, война идёт, что тут непонятного? )
"До речі вчителі мають бронь."
Если бы он просто показал свои документы - то никаких проблем не было бы..