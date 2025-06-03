Посадовець з Рівненщини вимагав побори з правоохоронців, які хотіли уникнути служби у "гарячих точках" фронту, - ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру посадовцю одного з правоохоронних органів Рівненської області, який за гроші впливав на списки тих, хто відправлявся у відрядження для виконання бойових завдань.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними слідства, схема діяла щонайменше з липня 2023 року. За приблизно 5 тисяч доларів США посадовець обіцяв "вирішити питання" зі звільненням від поїздки у "гарячі точки" фронту на пів року. Для цього він залучав свою родичку — колишню впливову працівницю, яка хоч і на пенсії, але мала зв’язки серед посадовців і військового командування.

Саме через неї вносилися корективи у відповідні списки.

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Зазначається, що один із правоохоронців відмовився платити та добровільно вирушив виконувати бойові завдання. Але вже на місці йому знову запропонували "вирішити питання" або знову не піти воювати. Чоловік повідомив про це ДБР.

Наразі триває розслідування, встановлюються всі учасники схеми та кількість тих, хто погодився заплатити за ухилення від відрядження у зону бойових дій.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України (пропозиція вплинути на рішення особи, уповноваженої на виконання функцій держави, з метою одержання неправомірної вигоди).

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Під час розслідування правову кваліфікацію дій посадовця може бути уточнено.

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