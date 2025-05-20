УКР
ОК "Захід" проводить службове розслідування у 155-й бригаді після матеріалу ЗМІ про бізнес на "бойових"

Корупція у 155 бригаді - ОК Захід проводить розслідування

Командування ОК "Захід" проводить службове розслідування у 155-й окремій механізованій бригаді "Анна Київська" після публікації журналістського матеріалу про призначення фіктивних "бойових" виплат для військових та вимагання з них "відкатів".

Як передає Цензор.НЕТ, про це командувач ОК "Захід" бригадний генерал Володимир Шведюк повідомив у коментарі "Українській правді".

За його словами, останні викриття щодо ймовірних зловживань окремих посадовців у бригаді стали підставою для призначення ним службового розслідування.

"До бригади направлено спеціальну групу з числа найбільш досвідчених офіцерів ОК 'Захід'. Ми принципово та неупереджено налаштовані з’ясувати всі обставини та встановити всі деталі правопорушення", - зазначив Шведюк.

Після завершення роботи матеріали буде передано до правоохоронних органів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Драпатий призначив службову перевірку в 155-й бригаді після розслідування ЗМІ про бізнес на "бойових"

Шведюк нагадав, що 155-ту створювали, як піхотну бригаду, а під час бойової підготовки переформували в механізовану.

Командування ОК "Захід", за його словами, супроводжувало підрозділ із самого початку бойового шляху: з грудня 2024-го по березень 2025-го представники командування не лише навчали особовий склад, а іноді й безпосередньо керували бойовими діями.

"Фактично оперативне командування будувало систему бойового управління спільно та під керівництвом головнокомандувача ЗС України і командувача Сухопутних військ ЗС України з метою усунення управлінського хаосу та бездіяльності, що виникли внаслідок недолугого керівництва з боку "бойового офіцера" попереднього командира бригади, який в бойових умовах не був спроможний реагувати на різкі зміни в бойовій обстановці. На підставі об’єктивних висновків було ухвалено рішення про звільнення з посади попереднього командира бригади полковника Дмитра Рюмшина", - зазначив бойовий генерал. 

Читайте також: Суд продовжив арешт екскомандира 155-ї бригади Рюмшина до 15 червня: 31 млн грн застави

Нового командира — полковника Тараса Максімова — обрали серед кількох кандидатів, яких в "авральному режимі" підбирав кадровий орган ОК.

Основними критеріями, як наголосив Шведюк, були бойовий досвід, вміння діяти в кризових умовах та позитивні відгуки з попередніх місць служби.

Максімов, який до того був заступником комбрига 14-ї ОМБр, за всіма параметрами, на думку командувача, був як "найбільш обґрунтована кандидатура", тому його і подали на затвердження до Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Також читайте: Суд розглядає продовження арешту ще на 6 місяців екскомандиру 155 бригади Рюмшину, - ЗМІ

Водночас Шведюк наголосив: усі, хто порушив закон, мають нести відповідальність.

"Я повністю підтримую позицію Командувача Сухопутних військ генерал-майора Михайла Драпатого: незалежно від посад, звань чи минулих заслуг, усі, хто порушив закон, нестимуть за це повну відповідальність. Оперативне командування "Захід" – це не просто орган управління. Це бойове братерство. Тут немає місця безвідповідальності чи дрібним корисливим інтересам. Ми всі тут для одного: захистити Україну і нищити ворога", - додав він.

Корупція у 155 бригаді - ОК Захід проводить розслідування

Що передувало

19 травня "Українська правда" оприлюднила матеріал "Бізнес на "бойових" виплатах і масове СЗЧ. Як нове командування "піднімає з колін" 155-ту механізовану бригаду".

Серед іншого в матеріалі йдеться про можливу причетність комбрига полковника Тараса Максімова до призначення фіктивних "бойових" виплат і вимагання з них "відкатів", понад 1,2 тисячі випадків СЗЧ із початку 2025 року та недостатнє забезпечення підрозділів.

Так, військовослужбовцям, які обслуговували дрони в тилу, пропонували оформлення фіктивних "бойових" виплат у розмірі 100 тис. грн, з яких 40 тис. грн мали повертатися готівкою "на потреби батальйону" та "нагору".

Цю схему координував в.о. командира батальйону безпілотних систем підполковник Святослав Шумський, якого 2 травня затримали правоохоронці.

Після публікації командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий призначив додаткову перевірку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екскомандира 155 бригади Рюмшина залишили під вартою до 20 квітня, заставу зменшили до 35 млн грн

корупція (4770) побори (19) 155 окрема механізована бригада Анна Київська (49) Сухопутні війська ЗСУ (48)
