ОК "Захід" проводить службове розслідування у 155-й бригаді після матеріалу ЗМІ про бізнес на "бойових"

Командування ОК "Захід" проводить службове розслідування у 155-й окремій механізованій бригаді "Анна Київська" після публікації журналістського матеріалу про призначення фіктивних "бойових" виплат для військових та вимагання з них "відкатів".

Як передає Цензор.НЕТ, про це командувач ОК "Захід" бригадний генерал Володимир Шведюк повідомив у коментарі "Українській правді".

За його словами, останні викриття щодо ймовірних зловживань окремих посадовців у бригаді стали підставою для призначення ним службового розслідування.

"До бригади направлено спеціальну групу з числа найбільш досвідчених офіцерів ОК 'Захід'. Ми принципово та неупереджено налаштовані з’ясувати всі обставини та встановити всі деталі правопорушення", - зазначив Шведюк.

Після завершення роботи матеріали буде передано до правоохоронних органів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Драпатий призначив службову перевірку в 155-й бригаді після розслідування ЗМІ про бізнес на "бойових"

Шведюк нагадав, що 155-ту створювали, як піхотну бригаду, а під час бойової підготовки переформували в механізовану.

Командування ОК "Захід", за його словами, супроводжувало підрозділ із самого початку бойового шляху: з грудня 2024-го по березень 2025-го представники командування не лише навчали особовий склад, а іноді й безпосередньо керували бойовими діями.

"Фактично оперативне командування будувало систему бойового управління спільно та під керівництвом головнокомандувача ЗС України і командувача Сухопутних військ ЗС України з метою усунення управлінського хаосу та бездіяльності, що виникли внаслідок недолугого керівництва з боку "бойового офіцера" попереднього командира бригади, який в бойових умовах не був спроможний реагувати на різкі зміни в бойовій обстановці. На підставі об’єктивних висновків було ухвалено рішення про звільнення з посади попереднього командира бригади полковника Дмитра Рюмшина", - зазначив бойовий генерал.

Читайте також: Суд продовжив арешт екскомандира 155-ї бригади Рюмшина до 15 червня: 31 млн грн застави

Нового командира — полковника Тараса Максімова — обрали серед кількох кандидатів, яких в "авральному режимі" підбирав кадровий орган ОК.

Основними критеріями, як наголосив Шведюк, були бойовий досвід, вміння діяти в кризових умовах та позитивні відгуки з попередніх місць служби.

Максімов, який до того був заступником комбрига 14-ї ОМБр, за всіма параметрами, на думку командувача, був як "найбільш обґрунтована кандидатура", тому його і подали на затвердження до Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Також читайте: Суд розглядає продовження арешту ще на 6 місяців екскомандиру 155 бригади Рюмшину, - ЗМІ

Водночас Шведюк наголосив: усі, хто порушив закон, мають нести відповідальність.

"Я повністю підтримую позицію Командувача Сухопутних військ генерал-майора Михайла Драпатого: незалежно від посад, звань чи минулих заслуг, усі, хто порушив закон, нестимуть за це повну відповідальність. Оперативне командування "Захід" – це не просто орган управління. Це бойове братерство. Тут немає місця безвідповідальності чи дрібним корисливим інтересам. Ми всі тут для одного: захистити Україну і нищити ворога", - додав він.

Що передувало

19 травня "Українська правда" оприлюднила матеріал "Бізнес на "бойових" виплатах і масове СЗЧ. Як нове командування "піднімає з колін" 155-ту механізовану бригаду".

Серед іншого в матеріалі йдеться про можливу причетність комбрига полковника Тараса Максімова до призначення фіктивних "бойових" виплат і вимагання з них "відкатів", понад 1,2 тисячі випадків СЗЧ із початку 2025 року та недостатнє забезпечення підрозділів.

Так, військовослужбовцям, які обслуговували дрони в тилу, пропонували оформлення фіктивних "бойових" виплат у розмірі 100 тис. грн, з яких 40 тис. грн мали повертатися готівкою "на потреби батальйону" та "нагору".

Цю схему координував в.о. командира батальйону безпілотних систем підполковник Святослав Шумський, якого 2 травня затримали правоохоронці.

Після публікації командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий призначив додаткову перевірку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екскомандира 155 бригади Рюмшина залишили під вартою до 20 квітня, заставу зменшили до 35 млн грн