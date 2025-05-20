РУС
ОК "Захід" проводит служебное расследование в 155-й бригаде после материала СМИ о бизнесе на "боевых"

Коррупция в 155-й бригаде - ОК Запад проводит расследование

Командование ОК "Захід" проводит служебное расследование в 155-й отдельной механизированной бригаде "Анна Киевская" после публикации журналистского материала о назначении фиктивных "боевых" выплат для военных и вымогательства с них "откатов".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом командующий ОК "Захід" бригадный генерал Владимир Шведюк сообщил в комментарии "Украинской правде".

По его словам, последние разоблачения относительно вероятных злоупотреблений отдельных должностных лиц в бригаде стали основанием для назначения им служебного расследования.

"В бригаду направлена специальная группа из числа наиболее опытных офицеров ОК 'Захід'. Мы принципиально и беспристрастно настроены выяснить все обстоятельства и установить все детали правонарушения", - отметил Шведюк.

После завершения работы материалы будут переданы в правоохранительные органы.

Шведюк напомнил, что 155-ю создавали, как пехотную бригаду, а во время боевой подготовки переформировали в механизированную.

Командование ОК "Захід", по его словам, сопровождало подразделение с самого начала боевого пути: с декабря 2024-го по март 2025-го представители командования не только обучали личный состав, но иногда и непосредственно руководили боевыми действиями.

"Фактически оперативное командование строило систему боевого управления совместно и под руководством главнокомандующего ВС Украины и командующего Сухопутных войск ВС Украины с целью устранения управленческого хаоса и бездействия, возникших в результате непутевого руководства со стороны "боевого офицера" предыдущего командира бригады, который в боевых условиях не был способен реагировать на резкие изменения в боевой обстановке. На основании объективных выводов было принято решение об увольнении с должности предыдущего командира бригады полковника Дмитрия Рюмшина", - отметил боевой генерал.

Нового командира - полковника Тараса Максимова - выбрали среди нескольких кандидатов, которых в "авральном режиме" подбирал кадровый орган ОК.

Основными критериями, как отметил Шведюк, были боевой опыт, умение действовать в кризисных условиях и положительные отзывы с предыдущих мест службы.

Максимов, который до того был заместителем комбрига 14-й ОМБр, по всем параметрам, по мнению командующего, выглядел как "наиболее обоснованная кандидатура", поэтому его и подали на утверждение в Командование Сухопутных войск ВСУ.

Вместе с этим Шведюк подчеркнул: все, кто нарушил закон, должны нести ответственность.

"Я полностью поддерживаю позицию Командующего Сухопутных войск генерал-майора Михаила Драпатого: независимо от должностей, званий или прошлых заслуг, все, кто нарушил закон, будут нести за это полную ответственность. Оперативное командование "Захід" - это не просто орган управления. Это боевое братство. Здесь нет места безответственности или мелким корыстным интересам. Мы все здесь для одного: защитить Украину и уничтожать врага", - добавил он.

Коррупция в 155-й бригаде - ОК Запад проводит расследование

Что предшествовало

19 мая "Украинская правда" обнародовала материал "Бизнес на "боевых" выплатах и массовое СОЧ. Как новое командование "поднимает с колен" 155-ю механизированную бригаду".

Среди прочего в материале говорится о возможной причастности комбрига полковника Тараса Максимова к назначению фиктивных "боевых" выплат и вымогательству из них "откатов", более 1,2 тысячи случаев СОЧ с начала 2025 года и недостаточном обеспечении подразделений.

Так, военнослужащим, которые обслуживали дроны в тылу, предлагали оформление фиктивных "боевых" выплат в размере 100 тыс. грн, из которых 40 тыс. грн должны были возвращаться наличными "на нужды батальона" и "наверх".

Эту схему координировал и.о. командира батальона беспилотных систем подполковник Святослав Шумский, которого 2 мая задержали правоохранители.

После публикации командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый назначил дополнительную проверку.

Вичищене вовкою та Єрмаком командування вишколу співпрацею з НАТО після відставки Залужного ??? Так розуміємо?
20.05.2025 15:44 Ответить
155 необхідно розформувати ! і не є :::бати мозги.. крапка
20.05.2025 15:57 Ответить
Не дуже хочеться коментувати "військові питання", все таки це мають робити військовослужбовці, але.... армія, це загалом "зріз" суспільства. Там такі ж проблеми - і корупція, і безвідповідальність, і ....
І от враховуючи це, мало віриться що там "не заноситься наверх", не зливаються розслідування, і не має суто формального покарання. Тому просто не чекаю чогось дієвого. Когось переведуть в іншу частину, хтось пересидить в штабі, хтось буде призначений цапом-відбувайлом, а когось "суворо" покарають - відправлять "на місяць, на фронт". Не вперше ж така історія? А винний завжди сторож з ключами. Або точніше - ніхто не винен, воно якось само.
20.05.2025 15:57 Ответить
Це смердюча «спадщина», пішла до ЗСУ з середовища МВС, ще з часів Кучми!! Тепер, по усім силовикам, це лайно розплилося, одні хробаки, мовчки платять, а інші що мають Честь і Совість, протистоять!!
Усе керівництво в Урядовому кварталі, починаючи з ДержСекретарів, і аж до Шмигаля та ротного, про це дуже добре знає, але витріщивши очі, як міністр КМУ, заперечують те, що самі ж і роблять (руками своїх довірених, - помічників, радників, заступників, секретарш, лікарів, водіїв, ад'ютантів, родичів…)!! Це різновид КОРУПЦІЇ, яку уже перемогла прикоритна шобла, як запевняла Верещучка !!!
Від народження в Україні, і аж до домовини, дай, занеси, порішай, «ми вам щиро вдячні»… одні беруть, поки інші, їм всучують…
20.05.2025 16:01 Ответить
Був Рюмшин, призначили Максімова, а що в ЗСУ кандидатів, на посаду, з українскими призвіщами та корінням , вже не залишилось?
20.05.2025 16:06 Ответить
Секрет Полішинеля. Навіть в столиці є частини, де особовий склад з'являється раз в місяць віддати командиру зп і далі займатись своїми справами. Тому і армія у нас на папері майже півтора мільони, а з нуля кажуть, що там по три каліки на 10 км фронту. Система адаптувалась до війни і продовжує заробляти бабло.
20.05.2025 17:19 Ответить
А чому не провести перевірки по всіх ок? Чому не розсилати телеграми з наказами під розпис для всіх без виключень командирів із строками ув'язнення лише за думку про " чорні каси"? Чому не відстежувати у всіх командирів транзакції? Чому ніким не контролюється виплата бойових? Командири як хочуть, так і закривають. Чому не контролюється особовий склад що перебуває по бо де фактично він знаходиться? Чому не перевіряється той факт що тим, хто перебуває по бр на бойовому завданні недоплачують дні . Вигадали якісь бали за ураження. Не уразив, значить просто на пікнік виїзжав за свій рахунок. Гівно офіцер перед телевізором що хоче, те і робить з тим , хто в полі. Як хоче так і оплачує. Це чистої води кримінал. Якщо не присікати оцю офіцерщину, то наслідки будуть лише набирати оберти. Ха ха ха.
20.05.2025 18:08 Ответить
Якщо ОК Захід дізнається про те , що у них відбувається із журналістських розслідувань - це 100% їх професійної непридатності
20.05.2025 22:08 Ответить
Таке враження що не лише це ок, а і інші живуть не з особовим складом бригад, які входять в їх структуру, а щось тіпа " за стєклом". Свій такий собі міжсобойчик. Купа полковників і майорів, які займаються суто своїми компанійськими побутовими справами. Бригади віддані комбрига як свій колхозний двір. Прикривають один одного у незручних питаннях. Роблять вигляд як в нашій раші а кто ето сдєлал. Тобто певно мають також відкати вже від комбригів. Наприклад на одне наше повідомлення про те що наш комбриг порушує доручення тво командувача сухопутних військ відповіли щоби ми входили в положення хотєлок комбрига, бо скрізь важко по фронтах. Кому важко? Комбригам в схронах? Чи солдату в полі? Тобто наш бувший комбриг полковник міг легко собі дозволити чхати там на якісь доручення якихось там командувачів. Ок впрягалося за нього. Питання чого? Ха ха ха.
20.05.2025 22:44 Ответить
 
 