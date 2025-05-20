ОК "Захід" проводит служебное расследование в 155-й бригаде после материала СМИ о бизнесе на "боевых"

Командование ОК "Захід" проводит служебное расследование в 155-й отдельной механизированной бригаде "Анна Киевская" после публикации журналистского материала о назначении фиктивных "боевых" выплат для военных и вымогательства с них "откатов".

об этом командующий ОК "Захід" бригадный генерал Владимир Шведюк сообщил в комментарии "Украинской правде".

По его словам, последние разоблачения относительно вероятных злоупотреблений отдельных должностных лиц в бригаде стали основанием для назначения им служебного расследования.

"В бригаду направлена специальная группа из числа наиболее опытных офицеров ОК 'Захід'. Мы принципиально и беспристрастно настроены выяснить все обстоятельства и установить все детали правонарушения", - отметил Шведюк.

После завершения работы материалы будут переданы в правоохранительные органы.

Шведюк напомнил, что 155-ю создавали, как пехотную бригаду, а во время боевой подготовки переформировали в механизированную.

Командование ОК "Захід", по его словам, сопровождало подразделение с самого начала боевого пути: с декабря 2024-го по март 2025-го представители командования не только обучали личный состав, но иногда и непосредственно руководили боевыми действиями.

"Фактически оперативное командование строило систему боевого управления совместно и под руководством главнокомандующего ВС Украины и командующего Сухопутных войск ВС Украины с целью устранения управленческого хаоса и бездействия, возникших в результате непутевого руководства со стороны "боевого офицера" предыдущего командира бригады, который в боевых условиях не был способен реагировать на резкие изменения в боевой обстановке. На основании объективных выводов было принято решение об увольнении с должности предыдущего командира бригады полковника Дмитрия Рюмшина", - отметил боевой генерал.

Нового командира - полковника Тараса Максимова - выбрали среди нескольких кандидатов, которых в "авральном режиме" подбирал кадровый орган ОК.

Основными критериями, как отметил Шведюк, были боевой опыт, умение действовать в кризисных условиях и положительные отзывы с предыдущих мест службы.

Максимов, который до того был заместителем комбрига 14-й ОМБр, по всем параметрам, по мнению командующего, выглядел как "наиболее обоснованная кандидатура", поэтому его и подали на утверждение в Командование Сухопутных войск ВСУ.

Вместе с этим Шведюк подчеркнул: все, кто нарушил закон, должны нести ответственность.

"Я полностью поддерживаю позицию Командующего Сухопутных войск генерал-майора Михаила Драпатого: независимо от должностей, званий или прошлых заслуг, все, кто нарушил закон, будут нести за это полную ответственность. Оперативное командование "Захід" - это не просто орган управления. Это боевое братство. Здесь нет места безответственности или мелким корыстным интересам. Мы все здесь для одного: защитить Украину и уничтожать врага", - добавил он.

Что предшествовало

19 мая "Украинская правда" обнародовала материал "Бизнес на "боевых" выплатах и массовое СОЧ. Как новое командование "поднимает с колен" 155-ю механизированную бригаду".

Среди прочего в материале говорится о возможной причастности комбрига полковника Тараса Максимова к назначению фиктивных "боевых" выплат и вымогательству из них "откатов", более 1,2 тысячи случаев СОЧ с начала 2025 года и недостаточном обеспечении подразделений.

Так, военнослужащим, которые обслуживали дроны в тылу, предлагали оформление фиктивных "боевых" выплат в размере 100 тыс. грн, из которых 40 тыс. грн должны были возвращаться наличными "на нужды батальона" и "наверх".

Эту схему координировал и.о. командира батальона беспилотных систем подполковник Святослав Шумский, которого 2 мая задержали правоохранители.

После публикации командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый назначил дополнительную проверку.

