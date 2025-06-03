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Новости Борьба с коррупцией
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Чиновник из Ривненской области требовал взятки с правоохранителей, которые хотели избежать службы в "горячих точках" фронта, - ГБР

ГБР остановило поборы с правоохранителей Ровенской области

Работники ГБР сообщили о подозрении должностному лицу одного из правоохранительных органов Ривненской области, который за деньги влиял на списки тех, кто отправлялся в командировку для выполнения боевых задач.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, схема действовала как минимум с июля 2023 года. За примерно 5 тысяч долларов США чиновник обещал "решить вопрос" с освобождением от поездки в "горячие точки" фронта на полгода. Для этого он привлекал свою родственницу - бывшую влиятельную работницу, которая хоть и на пенсии, но имела связи среди чиновников и военного командования.

Именно через нее вносились коррективы в соответствующие списки.

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Отмечается, что один из правоохранителей отказался платить и добровольно отправился выполнять боевые задачи. Но уже на месте ему снова предложили "решить вопрос" или снова не пойти воевать. Мужчина сообщил об этом ГБР.

Сейчас идет расследование, устанавливаются все участники схемы и количество тех, кто согласился заплатить за уклонение от командировки в зону боевых действий.

Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (предложение повлиять на решение лица, уполномоченного на выполнение функций государства, с целью получения неправомерной выгоды).

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. В ходе расследования правовую квалификацию действий чиновника может быть уточнено.

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Автор: 

поборы (42) ГБР (3040) подозрение (502) Ровенская область (1244)


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Так стоп, менти і пракурори на нулі 40 відсотків так сам нач поліції сказав чи спвздів і ті кротякі в тилу відстежуються!?
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03.06.2025 15:22 Ответить
По бумагам вся ОПа на нулі, а сам Татаров чиченців вбивав, кажуть навіть без зброї , голими руками!!!!
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03.06.2025 15:37 Ответить
Він шо лисий? - всі в темі
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03.06.2025 15:24 Ответить
Посадовець з Рівненщини вимагав побори

Поборник, ***...
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03.06.2025 15:26 Ответить
Слуга народу - поборник народу! Елементарно
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03.06.2025 15:39 Ответить
Поки існують , ті , що дають --- будуть існувати , ті , що беруть.
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03.06.2025 15:30 Ответить
І навпаки. Бо між цими "суспільними групами" існує позитивний зворотний зв'язок.
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03.06.2025 15:44 Ответить
Та не вірю. Вони самі просилися в ті гарячі точки, а він їх не пускав !!! Навіть пісня така є : "Ми так усі просилися, а він нас зовсім не пускав..."
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03.06.2025 16:10 Ответить
 
 