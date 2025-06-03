Чиновник из Ривненской области требовал взятки с правоохранителей, которые хотели избежать службы в "горячих точках" фронта, - ГБР

Работники ГБР сообщили о подозрении должностному лицу одного из правоохранительных органов Ривненской области, который за деньги влиял на списки тех, кто отправлялся в командировку для выполнения боевых задач.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, схема действовала как минимум с июля 2023 года. За примерно 5 тысяч долларов США чиновник обещал "решить вопрос" с освобождением от поездки в "горячие точки" фронта на полгода. Для этого он привлекал свою родственницу - бывшую влиятельную работницу, которая хоть и на пенсии, но имела связи среди чиновников и военного командования.

Именно через нее вносились коррективы в соответствующие списки.

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Отмечается, что один из правоохранителей отказался платить и добровольно отправился выполнять боевые задачи. Но уже на месте ему снова предложили "решить вопрос" или снова не пойти воевать. Мужчина сообщил об этом ГБР.

Сейчас идет расследование, устанавливаются все участники схемы и количество тех, кто согласился заплатить за уклонение от командировки в зону боевых действий.

Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (предложение повлиять на решение лица, уполномоченного на выполнение функций государства, с целью получения неправомерной выгоды).

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. В ходе расследования правовую квалификацию действий чиновника может быть уточнено.

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