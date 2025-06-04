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Новости Фото Взятничество в армии
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Взятка за фиктивное медицинское решение для уклонения от службы в зоне боевых действий: разоблачен полковник Госпогранслужбы, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Государственное бюро расследований совместно с подразделением внутренней безопасности ГПСУ разоблачило полковника Госпогранслужбы на предоставлении взятки председателю военно-врачебной комиссии одного из медучреждений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Полковника ГПСУ разоблачили при попытке дать взятку за фиктивный диагноз
Полковника ГПСУ разоблачили при попытке дать взятку за фиктивный диагноз

По данным следствия, командир воинской части через медсестру передал 2 тысячи долларов США, чтобы пройти ВВК без личного участия и получить диагноз, который позволил бы избежать службы в зоне боевых действий, не увольняясь из армии.

Передачу денег и документов зафиксировали в рамках расследования дела в отношении председателя ВВК, который ранее уже фигурировал в подобном производстве. Обоим участникам сделки - полковнику и медсестре - сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины соответственно. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чиновник из Ровенской области требовал поборы с правоохранителей, которые хотели избежать службы в "горячих точках" фронта, - ГБР

Полковника ГПСУ разоблачили при попытке дать взятку за фиктивный диагноз
Полковника ГПСУ разоблачили при попытке дать взятку за фиктивный диагноз
Полковника ГПСУ разоблачили при попытке дать взятку за фиктивный диагноз

Напомним, в мае 2025 года председатель ВВК уже был задержан во время передачи взятки. Тогда у него изъяли документацию с неправомерными выводами о пригодности военнослужащих.

Расследование продолжается, следователи проверяют причастность других членов ВЛК к противоправной деятельности. Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За $4 тыс. хотел переправить уклониста на матрасе через границу: задержан правоохранитель в Винницкой области. ФОТО

Полковника ГПСУ разоблачили при попытке дать взятку за фиктивный диагноз
Полковника ГПСУ разоблачили при попытке дать взятку за фиктивный диагноз
Полковника ГПСУ разоблачили при попытке дать взятку за фиктивный диагноз

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военные ТЦК принудительно мобилизовали мужчину в Ровенской области, им сообщили о подозрении, - ГБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

взятка (6182) Госпогранслужба (6572) ГБР (3043)


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Топ комментарии
+7
Тобто голову ВЛК вже один раз пов'язали але він спокійно продовжує робити те саме?
Здається очевидно що рішали з ДБР його просто подоїли.
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04.06.2025 12:27 Ответить
+4
"Нагадаємо, у травні 2025 року голову ВЛК вже було затримано під час передачі хабаря"

Взагалі звісно це все що треба знати про українську рівність перед законом, та й про закон взагалі. До речі, якщо перейти за посиланням, то можна побачити, що й кабінет той самий)
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04.06.2025 12:31 Ответить
+3
Мафія в полковничих погонах, а ти, простий Іван, воюй..
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04.06.2025 12:29 Ответить
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Тобто голову ВЛК вже один раз пов'язали але він спокійно продовжує робити те саме?
Здається очевидно що рішали з ДБР його просто подоїли.
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04.06.2025 12:27 Ответить
Так дивно, що в переліку тих хто отримав підозру немає голови влк чия медсестра провертала подібні оборудки
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04.06.2025 12:31 Ответить
війна стала золотою жилою для покидьків обтяжених владою над народом. Безмежно цинічні суки які буквально п'ють кров українців.
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04.06.2025 12:29 Ответить
Мафія в полковничих погонах, а ти, простий Іван, воюй..
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04.06.2025 12:29 Ответить
Після 18 призиватися в Армію мають ВСІ - хлопці на рік, дівчата на пів року. Для неповносправних - альтернативна служба. Щоб не було в нас 73% загублених у часі та просторі.
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04.06.2025 12:30 Ответить
За який кошт?
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04.06.2025 12:32 Ответить
За той самий, за який вони до того вчилися у школі. Замість 12 класу Армія.
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04.06.2025 12:45 Ответить
Ви ж розумієте що в школі не годують три рази на день, не вдягають, не забезпечують житлом, не стріляють з автомата, не їздять на танку, не стрибають з парашуту і т. д. Витрати на овсіту шкільну та армію незрівнянні.
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04.06.2025 13:01 Ответить
Це питання політичне, а не економічне. Грошей на Армію в Держави нема, а мільярдери, як на дріжджах ростуть, бо така політика.
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04.06.2025 13:09 Ответить
Так може спочатку слід розібратися із цим питанням, а потім вже думати за армію?
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04.06.2025 13:13 Ответить
Та вже розбираються...з Порошенком...
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04.06.2025 13:24 Ответить
Зрозуміло. Серйозно свою пропозицію обговорювати ви не хочете. Ні, так ні.
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04.06.2025 13:29 Ответить
Готовий заплатити Вам свою місячну зарплату за фото під цим постом Вашого військового квитка (замажте всі персональні дані, окрім Віктор Федорович)+ще таку ж суму за аналогічне фото Вашої дитини.
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04.06.2025 13:30 Ответить
путєна повезли в Боткінську
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04.06.2025 12:31 Ответить
Сподівпюсь з біркою на нозі
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04.06.2025 12:41 Ответить
Якого, з холодильника, чи з бункера?
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04.06.2025 12:48 Ответить
"Нагадаємо, у травні 2025 року голову ВЛК вже було затримано під час передачі хабаря"

Взагалі звісно це все що треба знати про українську рівність перед законом, та й про закон взагалі. До речі, якщо перейти за посиланням, то можна побачити, що й кабінет той самий)
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04.06.2025 12:31 Ответить
Потрібно ввести пониження від будь-якого звання до солдата за тяжкі злочини, особливо корупційні. А також перевірити діагнози усіх полковників-генералів які з початку війни у тилу, не бувши у бойових бригадах.
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04.06.2025 13:06 Ответить
ну якщо полковник так боїться , значить у нього дуже хлібне місце , боїться що поки він 3 місяці побуде на ротації в зоні бойових дій , хтось дуже багато заробить а йому пів мільйона що він отримає там дуже мало
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04.06.2025 13:53 Ответить
 
 