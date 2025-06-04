Взятка за фиктивное медицинское решение для уклонения от службы в зоне боевых действий: разоблачен полковник Госпогранслужбы, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ
Государственное бюро расследований совместно с подразделением внутренней безопасности ГПСУ разоблачило полковника Госпогранслужбы на предоставлении взятки председателю военно-врачебной комиссии одного из медучреждений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По данным следствия, командир воинской части через медсестру передал 2 тысячи долларов США, чтобы пройти ВВК без личного участия и получить диагноз, который позволил бы избежать службы в зоне боевых действий, не увольняясь из армии.
Передачу денег и документов зафиксировали в рамках расследования дела в отношении председателя ВВК, который ранее уже фигурировал в подобном производстве. Обоим участникам сделки - полковнику и медсестре - сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины соответственно. Им грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, в мае 2025 года председатель ВВК уже был задержан во время передачи взятки. Тогда у него изъяли документацию с неправомерными выводами о пригодности военнослужащих.
Расследование продолжается, следователи проверяют причастность других членов ВЛК к противоправной деятельности. Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.
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Здається очевидно що рішали з ДБР його просто подоїли.
Взагалі звісно це все що треба знати про українську рівність перед законом, та й про закон взагалі. До речі, якщо перейти за посиланням, то можна побачити, що й кабінет той самий)