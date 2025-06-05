РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11535 посетителей онлайн
Новости Фото Уклонение от мобилизации
3 160 16

Исчезло более полутысячи - ГБР разоблачило в Днепропетровской области схему удаления из баз данных информации об уклонистах. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Днепропетровщине ГБР разоблачило аферу по незаконному удалению из баз данных информации об уклонистах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Государственное бюро расследований.

"Работники Государственного бюро расследований во взаимодействии с ГУНП в Днепропетровской области сообщили о подозрении бывшему инспектору одного из правоохранительных органов Днепропетровской области. Она незаконно удаляла данные из информационной системы, где хранилась информация о лицах, которые уклонялись от мобилизации", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Взятка за фиктивное медицинское решение для избежания службы в зоне боевых действий: разоблачен полковник Госпогранслужбы, - ГБР. ФОТОрепортаж

Инспектор удаляла информацию из базы данных

Следствие установило, что она, пользуясь служебным доступом, безосновательно удаляла сведения о военнообязанных, которых разыскивали правоохранительные органы и которые подлежали административному задержанию. Из-за ее действий некоторые уклонисты избежали призыва, а часть даже выехала за границу.

По оперативным данным, такая услуга стоила от 1 до 2 тысяч долларов США.

Сейчас установлено более полутысячи незаконно удаленных учетных карточек жителей Днепропетровской области.

Также смотрите: Схему фиктивного бронирования военнообязанных за взятки разоблачили в Уманском ТЦК, - ГБР. ФОТО

ГБР разоблачило в Днепропетровской области схему удаления из баз данных информации об уклонистах
ГБР разоблачило в Днепропетровской области схему удаления из баз данных информации об уклонистах
ГБР разоблачило в Днепропетровской области схему удаления из баз данных информации об уклонистах
ГБР разоблачило в Днепропетровской области схему удаления из баз данных информации об уклонистах

Автор: 

ГБР (3045) уклонисты (923) Днепропетровская область (4071)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Сидітиме точно так само, як і всі ті полковники-майори з ТЦК, які видаляли інформацію з баз даних.
показать весь комментарий
05.06.2025 11:12 Ответить
+3
П'ятсот - це тільки один епізод в окремій обрасті.

Да здравствует цифровізація від зелених ворюг!!! Так навіть легше - не треба якісь папірці писати - натиснув Delete - і рахуй баблішко....
показать весь комментарий
05.06.2025 11:14 Ответить
+3
Папери - то минуле століття, можна наксерити, в нотаріуса завірити і всьо - одну копію порвав, а інша лишилася. Єдина база даних - то зовсім інша річ)
показать весь комментарий
05.06.2025 11:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
05.06.2025 11:11 Ответить
Сидітиме точно так само, як і всі ті полковники-майори з ТЦК, які видаляли інформацію з баз даних.
показать весь комментарий
05.06.2025 11:12 Ответить
а якщо перевірити списки еліти та мажорів,вони є в базах чи виключені???
показать весь комментарий
05.06.2025 11:12 Ответить
П'ятсот - це тільки один епізод в окремій обрасті.

Да здравствует цифровізація від зелених ворюг!!! Так навіть легше - не треба якісь папірці писати - натиснув Delete - і рахуй баблішко....
показать весь комментарий
05.06.2025 11:14 Ответить
Папери - то минуле століття, можна наксерити, в нотаріуса завірити і всьо - одну копію порвав, а інша лишилася. Єдина база даних - то зовсім інша річ)
показать весь комментарий
05.06.2025 11:24 Ответить
У Європі багато паперів із-за кожної дрібниці. Оформлення банківської картки займає до 2-х тижднів; при оформленні на роботу підписання контракту у службі зайнятості...
показать весь комментарий
05.06.2025 12:08 Ответить
Україна - це Європа.
показать весь комментарий
05.06.2025 12:13 Ответить
Підлягали адміністративному затриманню. Це по якому кодексу?
показать весь комментарий
05.06.2025 11:15 Ответить
«Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров'я населення» (гл. 5);«Адміністративні правопорушення, що посягають на власність» (гл. 6);«Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури» (гл. 7);«Адміністративні правопорушення в промисловості, будівництві та в галузі використання електричної і теплової енергії» (гл. 8);«Адміністративні правопорушення у сільському господарстві, порушення ветеринарно-санітарних правил» (гл. 9);«Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку» (гл. 10);«Адміністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства і благоустрою» (гл. 11);«Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, у галузі фінансової і підприємницької діяльності» (гл. 12);«Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації» (гл. 13);«Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку» (гл. 14);«Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління» (гл. 15).
показать весь комментарий
05.06.2025 11:21 Ответить
мабудь воєнкоми вже пів-Іспанії скупили нерухомість, напевно місцеві в шоці...нові "українці" замість олігархів
показать весь комментарий
05.06.2025 11:19 Ответить
колишній інспекторці одного з правоохоронних органів Дніпропетровської області. вона, користуючись службовим доступом, безпідставно видаляла відомості
Який такий службовий доступ у колишньої інспекторки? Чи вона як раз перед повідомленням про підозру стала колішньою?
А шо начальство інспекторки? Колеги? Ніхто ніц не бачив?
показать весь комментарий
05.06.2025 11:35 Ответить
ніхто не бачив 500к-1лям баксів в одне рило вперла
показать весь комментарий
05.06.2025 12:17 Ответить
На другій фотці якась пані щось підписує прямо на капоті авта. Гадаю що це тая інспекторка підписує заяву (рапóрт) на заільнення "па сопствєнаму".
показать весь комментарий
05.06.2025 12:45 Ответить
ти диви як вправно вони займаються "ухилянтами", а яйця по 17грн шт їм повилазило!
показать весь комментарий
05.06.2025 11:52 Ответить
Справжня слуга удода
показать весь комментарий
05.06.2025 12:19 Ответить
Сосна?
показать весь комментарий
05.06.2025 12:31 Ответить
 
 