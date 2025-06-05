Исчезло более полутысячи - ГБР разоблачило в Днепропетровской области схему удаления из баз данных информации об уклонистах. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Днепропетровщине ГБР разоблачило аферу по незаконному удалению из баз данных информации об уклонистах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Государственное бюро расследований.

"Работники Государственного бюро расследований во взаимодействии с ГУНП в Днепропетровской области сообщили о подозрении бывшему инспектору одного из правоохранительных органов Днепропетровской области. Она незаконно удаляла данные из информационной системы, где хранилась информация о лицах, которые уклонялись от мобилизации", - говорится в сообщении.

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Инспектор удаляла информацию из базы данных

Следствие установило, что она, пользуясь служебным доступом, безосновательно удаляла сведения о военнообязанных, которых разыскивали правоохранительные органы и которые подлежали административному задержанию. Из-за ее действий некоторые уклонисты избежали призыва, а часть даже выехала за границу.

По оперативным данным, такая услуга стоила от 1 до 2 тысяч долларов США.

Сейчас установлено более полутысячи незаконно удаленных учетных карточек жителей Днепропетровской области.

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