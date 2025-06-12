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Удалил более 350 карточек из базы розыска уклонистов: ГБР сообщило о подозрении еще одному правоохранителю в Днепропетровской области

дбр

Работники ГБР вместе с полицией разоблачили еще одного правоохранителя из Днепра, который причастен к незаконному удалению информации о лицах, которые уклонялись от мобилизации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Следствие установило, что двое правоохранителей, которые работали в одном подразделении, имели доступ к специальной базе данных с такими лицами. Они удаляли информацию о розыске уклонистов. За это люди, которые хотели избежать мобилизации, платили от 1 до 2 тысяч долларов США.

Всего из базы данных таким образом исчезли сведения о более 850 человек. На прошлой неделе подозрение получила уже бывшая правоохранительница, которая удалила более 500 учетных карточек жителей Днепропетровской области. Она сейчас находится в СИЗО, поскольку суд избрал ей меру пресечения - содержание под стражей без возможности залога.

Также подозрение получил и ее коллега, который удалил из базы более 350 карточек.

Также смотрите: Фальшивые документы за $11 000: на Львовщине ликвидирован канал переправки уклонистов за границу, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

ГБР (3053) уклонисты (929) Днепропетровская область (4098)


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Незаконні ухилянти платили законним ухилянтам - перших расстрєлять, другим штраф і переведення.
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12.06.2025 11:40 Ответить
робоча схема. скубти гусей може не лише Гетьманцев
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12.06.2025 11:41 Ответить
Айтишнеги Днепра пошли по беспределу????
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12.06.2025 11:42 Ответить
Нормас, "всі ми приЗеденти", але не всім дано "служити" в батальйоні Юзік...
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12.06.2025 11:48 Ответить
То давайте пожиттєві строки й відправляйте на уранові копальні..нам власне ЯО потрібне.
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12.06.2025 11:58 Ответить
двоє правоохоронців, які працювали в одному підрозділі, мали доступ до спеціальної бази даних з такими особами. Джерело: https://censor.net/ua/n3557488

Незаконне в далення даних з незаконно створеної бази )))
В нормальному суді нормальної країни з нормальним адвокатом - на лаву підсудних б сіли правопохоронці ,що незаконно створили таку "базу даних " з "ухилянтами " ( що за юридичний термін - по цим людям є рішення суду ?) порушивши ряд положень ЗУ про обробку та зберігання персональних даних і не тільки
Зелені акробати ну не можуть працювати в правовому полі - перетворюючи систему закону в цирк шапіто ...
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12.06.2025 12:05 Ответить
 
 