Удалил более 350 карточек из базы розыска уклонистов: ГБР сообщило о подозрении еще одному правоохранителю в Днепропетровской области
Работники ГБР вместе с полицией разоблачили еще одного правоохранителя из Днепра, который причастен к незаконному удалению информации о лицах, которые уклонялись от мобилизации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Государственное бюро расследований.
Следствие установило, что двое правоохранителей, которые работали в одном подразделении, имели доступ к специальной базе данных с такими лицами. Они удаляли информацию о розыске уклонистов. За это люди, которые хотели избежать мобилизации, платили от 1 до 2 тысяч долларов США.
Всего из базы данных таким образом исчезли сведения о более 850 человек. На прошлой неделе подозрение получила уже бывшая правоохранительница, которая удалила более 500 учетных карточек жителей Днепропетровской области. Она сейчас находится в СИЗО, поскольку суд избрал ей меру пресечения - содержание под стражей без возможности залога.
Также подозрение получил и ее коллега, который удалил из базы более 350 карточек.
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Незаконне в далення даних з незаконно створеної бази )))
В нормальному суді нормальної країни з нормальним адвокатом - на лаву підсудних б сіли правопохоронці ,що незаконно створили таку "базу даних " з "ухилянтами " ( що за юридичний термін - по цим людям є рішення суду ?) порушивши ряд положень ЗУ про обробку та зберігання персональних даних і не тільки
Зелені акробати ну не можуть працювати в правовому полі - перетворюючи систему закону в цирк шапіто ...