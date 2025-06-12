Удалил более 350 карточек из базы розыска уклонистов: ГБР сообщило о подозрении еще одному правоохранителю в Днепропетровской области

Работники ГБР вместе с полицией разоблачили еще одного правоохранителя из Днепра, который причастен к незаконному удалению информации о лицах, которые уклонялись от мобилизации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Следствие установило, что двое правоохранителей, которые работали в одном подразделении, имели доступ к специальной базе данных с такими лицами. Они удаляли информацию о розыске уклонистов. За это люди, которые хотели избежать мобилизации, платили от 1 до 2 тысяч долларов США.

Всего из базы данных таким образом исчезли сведения о более 850 человек. На прошлой неделе подозрение получила уже бывшая правоохранительница, которая удалила более 500 учетных карточек жителей Днепропетровской области. Она сейчас находится в СИЗО, поскольку суд избрал ей меру пресечения - содержание под стражей без возможности залога.

Также подозрение получил и ее коллега, который удалил из базы более 350 карточек.

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