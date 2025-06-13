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Устраивают FPV-засады на гражданские автомобили. В ГПСУ предупредили о новой тактике рашистов. ВИДЕО

Российские захватчики применяют новую тактику для атак на гражданские автомобили.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты делают FPV-засады на гражданских.

"Вражеский дрон "паркуется" на обочине дороги и ждет приближения цели, затем - взлетает и атакует. Впрочем, пилоты "Феникса" довольно быстро заметили такие маневры противника и взялись эти засады уничтожать", - говорится в сообщении.

В Донецкой области удалось уничтожить 7 FPV-засад, автомобиль, пункт управления БпЛА, полевой склад с БК, а также ликвидировано около десятка оккупантов.

Читайте: Оккупанты на Донетчине попали по автобусу и гражданскому авто FPV-дронами - 2 человека погибли, 4 - ранены. ФОТОрепортаж

Автор: 

Госпогранслужба (6594) fvp-дрон (124)


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Якісь дебіли ці кацапи. Ну не дають же нічого в військовому плані ці атаки на цивільних. Нафіга витрачати дрони і дроноводів на це?
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13.06.2025 11:40 Ответить
Для отчета. Им деньги за это платят. А военная цель или нет - никто особенно разбираться не будет.
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13.06.2025 11:51 Ответить
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13.06.2025 11:56 Ответить
Кацапи терористи. Тому і методи в них терористичні
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13.06.2025 13:34 Ответить
Рузьге свято вірують, що інфернальне біндеравське зло криється у цивільних авто.
"Сім пабєдіші!" (с)
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13.06.2025 12:21 Ответить
 
 