Устраивают FPV-засады на гражданские автомобили. В ГПСУ предупредили о новой тактике рашистов. ВИДЕО
Российские захватчики применяют новую тактику для атак на гражданские автомобили.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Оккупанты делают FPV-засады на гражданских.
"Вражеский дрон "паркуется" на обочине дороги и ждет приближения цели, затем - взлетает и атакует. Впрочем, пилоты "Феникса" довольно быстро заметили такие маневры противника и взялись эти засады уничтожать", - говорится в сообщении.
В Донецкой области удалось уничтожить 7 FPV-засад, автомобиль, пункт управления БпЛА, полевой склад с БК, а также ликвидировано около десятка оккупантов.
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