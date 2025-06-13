Устраивают FPV-засады на гражданские автомобили. В ГПСУ предупредили о новой тактике рашистов. ВИДЕО

Российские захватчики применяют новую тактику для атак на гражданские автомобили.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты делают FPV-засады на гражданских.

"Вражеский дрон "паркуется" на обочине дороги и ждет приближения цели, затем - взлетает и атакует. Впрочем, пилоты "Феникса" довольно быстро заметили такие маневры противника и взялись эти засады уничтожать", - говорится в сообщении.

В Донецкой области удалось уничтожить 7 FPV-засад, автомобиль, пункт управления БпЛА, полевой склад с БК, а также ликвидировано около десятка оккупантов.

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