Влаштовують FPV-засідки на цивільні авто. У ДПСУ попередили про нову тактику рашистів. ВIДЕО

Російські загарбники застосовують нову тактику для атак на цивільні автомобілі.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти роблять FPV-засідки на цивільних.

"Ворожий дрон "паркується" на узбіччі дороги й чекає наближення цілі, потім – злітає й атакує. Втім, пілоти "Феніксу" доволі швидко помітили такі маневри противника й взялися ці засідки знищувати", - йдеться в повідомленні.

На Донеччині вдалося знищити 7 FPV-засідок, автівку, пункт управління БпЛА, польовий склад з БК, а також ліквідовано з десяток окупантів.

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