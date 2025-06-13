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Влаштовують FPV-засідки на цивільні авто. У ДПСУ попередили про нову тактику рашистів. ВIДЕО

Російські загарбники застосовують нову тактику для атак на цивільні автомобілі.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти роблять FPV-засідки на цивільних.

"Ворожий дрон "паркується" на узбіччі дороги й чекає наближення цілі, потім – злітає й атакує. Втім, пілоти "Феніксу" доволі швидко помітили такі маневри противника й взялися ці засідки знищувати", - йдеться в повідомленні.

На Донеччині вдалося знищити 7 FPV-засідок, автівку, пункт управління БпЛА, польовий склад з БК, а також ліквідовано з десяток окупантів.

Читайте: Окупанти на Донеччині поцілили по автобусу і цивільному авто FPV-дронами - 2 людей загинули, 4 - поранені. ФОТОрепортаж

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6154) fpv-дрон (130)


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Якісь дебіли ці кацапи. Ну не дають же нічого в військовому плані ці атаки на цивільних. Нафіга витрачати дрони і дроноводів на це?
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13.06.2025 11:40 Відповісти
Для отчета. Им деньги за это платят. А военная цель или нет - никто особенно разбираться не будет.
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13.06.2025 11:51 Відповісти
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13.06.2025 11:56 Відповісти
Кацапи терористи. Тому і методи в них терористичні
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13.06.2025 13:34 Відповісти
Рузьге свято вірують, що інфернальне біндеравське зло криється у цивільних авто.
"Сім пабєдіші!" (с)
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13.06.2025 12:21 Відповісти
 
 