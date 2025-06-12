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Окупанти на Донеччині поцілили по автобусу і цивільному авто FPV-дронами - 2 людей загинули, 4 - поранені. ФОТОрепортаж

12 червня 2025 року російські війська атакували FPV-дронами села Іллінівку і Миколайпілля на Донеччині. Двоє людей загинуло, а четверо дістали поранення.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

село Іллінівка

О 10:40, ворожі війська атакували FPV-дроном село Іллінівка Краматорського району.

  • Дістала тілесні ушкодження, несумісні з життям, пенсіонерка віком 79 років, яка перебувала неподалік зупинки громадського транспорту.
  • Також поранено 52-річного водія та пасажирку автобуса. Їм надано медичну допомогу.

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Обстріл дронами Донеччини

село Миколайпілля

Вже через 2 години ЗС РФ вдарили FPV-дроном по легковому автомобілю у селі Миколайпілля Дружківської ТГ.

  • внаслідок обстрілу загинув 35-річний чоловік,
  • ще двоє цивільних отримали мінно-вибухові травми, осколкове поранення та садна. Потерпілих доставлено до лікарні.

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Обстріл дронами авто на Донеччині
Обстріл дронами авто на Донеччині

За процесуального керівництва Краматорської та Костянтинівської окружних прокуратур розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. 2 ст. 438 КК України).

Автор: 

Донецька область (8830) fpv-дрон (130) Краматорський район (380) Миколайпілля (6) Іллінівка (21)


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12.06.2025 17:16 Відповісти
 
 