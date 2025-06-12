УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11421 відвідувач онлайн
Новини Фото Обстріли Донеччини
194 0

Росіяни минулої доби вбили двох жителів Донеччини, 6 осіб поранено. ФОТО

Російські війська протягом доби 31 раз били по Донеччині, внаслідок чого загинули 2 людини, 6 осіб поранено.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Мирнограді поранено 2 людини, пошкоджено 2 автомобілі. У Покровську поранено 2 людини, пошкоджено будинок; у Родинському пошкоджено будинок, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт.

Читайте: Ворог нарощує наступальні зусилля біля Новосергіївки, Андріївки та Олексіївки, - ОСУВ "Хортиця"

Краматорський район

У Лимані зруйновано гараж, у Зарічному пошкоджено 2 будинки. У Краматорську поранено людину, пошкоджено промзону. В Іллінівці пошкоджено 3 будинки і адмінбудівлю. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 5 будинків і авто.

Читайте також: Рашисти вдарили по пожежній частині в Родинському на Донеччині. ФОТОрепортаж

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 5 будинків.

Протягом 11 червня російські окупанти 31 раз обстріляли Донеччину, внаслідок чого загинули 2 жителі: у Райському і Торецькому. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення.

З лінії фронту евакуйовано 188 людей, у тому числі 12 дітей.

Читайте: 168 дітей залишаються у зоні бойових дій на Донеччині, - ОВА

Наслідки обстрілів Донеччини 11 червня 2025 року
Наслідки обстрілів Донеччини 11 червня 2025 року

Автор: 

Краматорськ (690) обстріл (29282) Донецька область (8830) Покровськ (679) Мирноград (83) Бахмутський район (493) Краматорський район (380) Покровський район (708) Сіверськ (114) Іллінівка (19) Костянтинівка (339) Зарічне (20) Родинське (36) Лиман (70)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 