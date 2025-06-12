Росіяни минулої доби вбили двох жителів Донеччини, 6 осіб поранено. ФОТО
Російські війська протягом доби 31 раз били по Донеччині, внаслідок чого загинули 2 людини, 6 осіб поранено.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Мирнограді поранено 2 людини, пошкоджено 2 автомобілі. У Покровську поранено 2 людини, пошкоджено будинок; у Родинському пошкоджено будинок, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт.
Краматорський район
У Лимані зруйновано гараж, у Зарічному пошкоджено 2 будинки. У Краматорську поранено людину, пошкоджено промзону. В Іллінівці пошкоджено 3 будинки і адмінбудівлю. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 5 будинків і авто.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 5 будинків.
Протягом 11 червня російські окупанти 31 раз обстріляли Донеччину, внаслідок чого загинули 2 жителі: у Райському і Торецькому. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення.
З лінії фронту евакуйовано 188 людей, у тому числі 12 дітей.
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