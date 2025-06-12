Росіяни минулої доби вбили двох жителів Донеччини, 6 осіб поранено. ФОТО

Російські війська протягом доби 31 раз били по Донеччині, внаслідок чого загинули 2 людини, 6 осіб поранено.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Мирнограді поранено 2 людини, пошкоджено 2 автомобілі. У Покровську поранено 2 людини, пошкоджено будинок; у Родинському пошкоджено будинок, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт.

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Краматорський район

У Лимані зруйновано гараж, у Зарічному пошкоджено 2 будинки. У Краматорську поранено людину, пошкоджено промзону. В Іллінівці пошкоджено 3 будинки і адмінбудівлю. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 5 будинків і авто.

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Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 5 будинків.

Протягом 11 червня російські окупанти 31 раз обстріляли Донеччину, внаслідок чого загинули 2 жителі: у Райському і Торецькому. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення.

З лінії фронту евакуйовано 188 людей, у тому числі 12 дітей.

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