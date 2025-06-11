Рашисти вдарили по пожежній частині в Родинському на Донеччині. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вдарили безпілотником по пожежно-рятувальній частині в Родинському на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Влучили поруч із будівлею – пошкоджена зовнішня стіна, віконні блоки та вхідні двері.



На щастя, особовий склад не постраждав, техніка не пошкоджена", - йдеться в повідомленні.

Це вже друга атака військ РФ на частину протягом тижня.

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