Рашисти вдарили по пожежній частині в Родинському на Донеччині. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська вдарили безпілотником по пожежно-рятувальній частині в Родинському на Донеччині.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Влучили поруч із будівлею – пошкоджена зовнішня стіна, віконні блоки та вхідні двері.
На щастя, особовий склад не постраждав, техніка не пошкоджена", - йдеться в повідомленні.
Це вже друга атака військ РФ на частину протягом тижня.
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