Не варто боятися ускладнити ситуацію для Росії, без цього вона не піде на дипломатію, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський, коментуючи удари по Харкову цієї ночі, закликав до тиску на Росію.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Кожна нова доба зараз – це нові підлі удари Росії, і майже кожен удар – показовий. Росія заслуговує на збільшення тиску, буквально кожним влучанням по звичайному життю доводить, що тиску замало. І варто не боятись, не відкладати нові рішення, які можуть ускладнити ситуацію для Росії. Без цього вони не підуть на реальну дипломатію", - йдеться в повідомленні.
Перш за все, зазначив президент, це залежить від Сполучених Штатів та інших лідерів світу.
"Кожен, хто закликав до припинення вбивств і до дипломатії, має діяти", - додав Зеленський.
Топ коментарі
+7 Small Jerboa
показати весь коментар11.06.2025 12:04 Відповісти Посилання
+7 Serhii #597124
показати весь коментар11.06.2025 12:04 Відповісти Посилання
+4 Алекс Скела
показати весь коментар11.06.2025 12:10 Відповісти Посилання
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А таке не можна ніяк.
Але транзит нафти , з РФії , ми все одно припиняти не збираємся !
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У Президента Украины Владимира Зеленского, https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/02/19/7134249/ в отличие от США, нет данных о том, что Путин решил напасть на Украину. Об этом он заявил во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности, сообщает корреспондент Европейской правды. В частности, украинский президент упомянул, что Украина отслеживает и анализирует действия РФ. Перед завершением дискуссии ведущая, тележурналистка CNN Кристиан Аманпур, решила переспросить, каковы выводы Украины о намерениях Путина.
"Президент, вы говорите, что у вас есть своя разведка. О чем она говорит, говорит ли она, что Путин намерен напасть? Потому что наша (американская) - говорит, что да", - спросила она.
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