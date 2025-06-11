Не варто боятися ускладнити ситуацію для Росії, без цього вона не піде на дипломатію, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський, коментуючи удари по Харкову цієї ночі, закликав до тиску на Росію.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожна нова доба зараз – це нові підлі удари Росії, і майже кожен удар – показовий. Росія заслуговує на збільшення тиску, буквально кожним влучанням по звичайному життю доводить, що тиску замало. І варто не боятись, не відкладати нові рішення, які можуть ускладнити ситуацію для Росії. Без цього вони не підуть на реальну дипломатію", - йдеться в повідомленні.

Перш за все, зазначив президент, це залежить від Сполучених Штатів та інших лідерів світу.

"Кожен, хто закликав до припинення вбивств і до дипломатії, має діяти", - додав Зеленський.

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