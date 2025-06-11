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Новини атака шахедів на Харків
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Не варто боятися ускладнити ситуацію для Росії, без цього вона не піде на дипломатію, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський, коментуючи удари по Харкову цієї ночі, закликав до тиску на Росію. 

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожна нова доба зараз – це нові підлі удари Росії, і майже кожен удар – показовий. Росія заслуговує на збільшення тиску, буквально кожним влучанням по звичайному життю доводить, що тиску замало. І варто не боятись, не відкладати нові рішення, які можуть ускладнити ситуацію для Росії. Без цього вони не підуть на реальну дипломатію", - йдеться в повідомленні.

Перш за все, зазначив президент, це залежить від Сполучених Штатів та інших лідерів світу. 

"Кожен, хто закликав до припинення вбивств і до дипломатії, має діяти", - додав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24384) обстріл (29262) війна в Україні (4771)


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Топ коментарі
+7
"не варто боятися" говорить параноїк, що до туалету з десятком охоронців ходить!
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11.06.2025 12:04 Відповісти
+7
Не варто боятись змінити верховного головкома після купи пройобів, без цього далі кожен день - втрачені території, багатші чиновники.
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11.06.2025 12:04 Відповісти
+4
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11.06.2025 12:10 Відповісти
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Ускладнення ситуації з росією означає, що росія у відповідь ускладнить ситуацію в іншому місці.
Це може викликати порушення комфорту.
А таке не можна ніяк.
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11.06.2025 12:02 Відповісти
"Кожен, хто закликав до припинення вбивств і до дипломатії, має діяти", - додав Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3557268
Але транзит нафти , з РФії , ми все одно припиняти не збираємся !
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11.06.2025 12:03 Відповісти
"не варто боятися" говорить параноїк, що до туалету з десятком охоронців ходить!
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11.06.2025 12:04 Відповісти
То ж він не себе мав на увазі. "Хай хтось."
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11.06.2025 12:11 Відповісти
Не варто боятись змінити верховного головкома після купи пройобів, без цього далі кожен день - втрачені території, багатші чиновники.
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11.06.2025 12:04 Відповісти
Не боїшся, що з наступним будеш сумувати за цим? ) ілі хуже нє будєт?)
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11.06.2025 12:11 Відповісти
А є куди гірше?

Корупція: кейси з Міноборони (закупівля яєць, бронежилетів), скандал навколо «Центренерго» й дерибан «Укрнафти» вказують, що система не зламана, її просто очолили. Останній звіт TІ - Україна скотилася в рейтингу сприйняття корупції на 10 позицій.

Управління війною: Харківський прорив, загроза Сумщині, розмови про евакуацію з Дніпра. Питання - чому досі немає публічної стратегії оборони? Де аналітика, де плани? Більшість рішень - реактивні, а не проактивні.

Державна ефективність: мобілізація - хаос, держапарат - бюрократичний і демотивований. В той час, як волонтери та донати тримають фронт, уряд продовжує піаритися та міняти кадри замість зміцнення інституцій.
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11.06.2025 12:20 Відповісти
Звичайно, що є куди гірше. Але я тут не хочу описувати ці сценарії.
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11.06.2025 12:39 Відповісти
А на кого змінювати збираєшся ?
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11.06.2025 12:39 Відповісти
А що ти робиш , чому по нафтопроводу що йде територією України в "дружню" Угорщину ворог заробляє щорічно понад 7 мільярдів доларів ?
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11.06.2025 12:05 Відповісти
А ускладнювальні засоби ще є, окрім потужних заяв, звісно?
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11.06.2025 12:09 Відповісти
Гігант мислі!Хфілософ!Стратєг!!!!
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11.06.2025 12:10 Відповісти
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11.06.2025 12:10 Відповісти
Авже ж не треба боятися. Бо вигрібати будуть лише укро-кріпаки. А само побіжить в бункер.
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11.06.2025 12:41 Відповісти
, Краще б втік.
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11.06.2025 13:06 Відповісти
Зеленский не уверен, что Путин принял решение о нападении. Суббота, 19 февраля 2022.

У Президента Украины Владимира Зеленского, https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/02/19/7134249/ в отличие от США, нет данных о том, что Путин решил напасть на Украину. Об этом он заявил во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности, сообщает корреспондент Европейской правды. В частности, украинский президент упомянул, что Украина отслеживает и анализирует действия РФ. Перед завершением дискуссии ведущая, тележурналистка CNN Кристиан Аманпур, решила переспросить, каковы выводы Украины о намерениях Путина.

"Президент, вы говорите, что у вас есть своя разведка. О чем она говорит, говорит ли она, что Путин намерен напасть? Потому что наша (американская) - говорит, что да", - спросила она.

Зеленский ответил отрицательно: "Я не знаю, чего хочет президент Российской федерации. Потому предлагаю встретиться (с российским президентом)". https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/02/19/7134278/
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11.06.2025 13:11 Відповісти
"Главнає пірістать стрілять".
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11.06.2025 13:23 Відповісти
 
 