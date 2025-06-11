Не стоит бояться осложнить ситуацию для России, без этого она не пойдет на дипломатию, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский, комментируя удары по Харькову этой ночью, призвал к давлению на Россию.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Каждые новые сутки сейчас - это новые подлые удары России, и почти каждый удар - показательный. Россия заслуживает увеличения давления, буквально каждым попаданием по обычной жизни доказывает, что давления мало. И стоит не бояться, не откладывать новые решения, которые могут осложнить ситуацию для России. Без этого они не пойдут на реальную дипломатию", - говорится в сообщении.

Прежде всего, отметил президент, это зависит от Соединенных Штатов и других лидеров мира.

"Каждый, кто призывал к прекращению убийств и к дипломатии, должен действовать", - добавил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Моя задача - вести переговоры по территориям с Путиным, который их захватил, - Зеленский