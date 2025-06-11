Не стоит бояться осложнить ситуацию для России, без этого она не пойдет на дипломатию, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский, комментируя удары по Харькову этой ночью, призвал к давлению на Россию.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Каждые новые сутки сейчас - это новые подлые удары России, и почти каждый удар - показательный. Россия заслуживает увеличения давления, буквально каждым попаданием по обычной жизни доказывает, что давления мало. И стоит не бояться, не откладывать новые решения, которые могут осложнить ситуацию для России. Без этого они не пойдут на реальную дипломатию", - говорится в сообщении.
Прежде всего, отметил президент, это зависит от Соединенных Штатов и других лидеров мира.
"Каждый, кто призывал к прекращению убийств и к дипломатии, должен действовать", - добавил Зеленский.
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А таке не можна ніяк.
Але транзит нафти , з РФії , ми все одно припиняти не збираємся !
Корупція: кейси з Міноборони (закупівля яєць, бронежилетів), скандал навколо «Центренерго» й дерибан «Укрнафти» вказують, що система не зламана, її просто очолили. Останній звіт TІ - Україна скотилася в рейтингу сприйняття корупції на 10 позицій.
Управління війною: Харківський прорив, загроза Сумщині, розмови про евакуацію з Дніпра. Питання - чому досі немає публічної стратегії оборони? Де аналітика, де плани? Більшість рішень - реактивні, а не проактивні.
Державна ефективність: мобілізація - хаос, держапарат - бюрократичний і демотивований. В той час, як волонтери та донати тримають фронт, уряд продовжує піаритися та міняти кадри замість зміцнення інституцій.
У Президента Украины Владимира Зеленского, https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/02/19/7134249/ в отличие от США, нет данных о том, что Путин решил напасть на Украину. Об этом он заявил во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности, сообщает корреспондент Европейской правды. В частности, украинский президент упомянул, что Украина отслеживает и анализирует действия РФ. Перед завершением дискуссии ведущая, тележурналистка CNN Кристиан Аманпур, решила переспросить, каковы выводы Украины о намерениях Путина.
"Президент, вы говорите, что у вас есть своя разведка. О чем она говорит, говорит ли она, что Путин намерен напасть? Потому что наша (американская) - говорит, что да", - спросила она.
Зеленский ответил отрицательно: "Я не знаю, чего хочет президент Российской федерации. Потому предлагаю встретиться (с российским президентом)". https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/02/19/7134278/
Якщо так, Вам краще знову вступити до Криворізького інституту, але вчитися цього разу.