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Новости атака шахедов на Харьков
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Не стоит бояться осложнить ситуацию для России, без этого она не пойдет на дипломатию, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский, комментируя удары по Харькову этой ночью, призвал к давлению на Россию.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Каждые новые сутки сейчас - это новые подлые удары России, и почти каждый удар - показательный. Россия заслуживает увеличения давления, буквально каждым попаданием по обычной жизни доказывает, что давления мало. И стоит не бояться, не откладывать новые решения, которые могут осложнить ситуацию для России. Без этого они не пойдут на реальную дипломатию", - говорится в сообщении.

Прежде всего, отметил президент, это зависит от Соединенных Штатов и других лидеров мира.

"Каждый, кто призывал к прекращению убийств и к дипломатии, должен действовать", - добавил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20899) обстрел (27941) война в Украине (4735)


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Топ комментарии
+8
Не варто боятись змінити верховного головкома після купи пройобів, без цього далі кожен день - втрачені території, багатші чиновники.
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11.06.2025 12:04 Ответить
+7
"не варто боятися" говорить параноїк, що до туалету з десятком охоронців ходить!
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11.06.2025 12:04 Ответить
+5
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11.06.2025 12:10 Ответить
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Ускладнення ситуації з росією означає, що росія у відповідь ускладнить ситуацію в іншому місці.
Це може викликати порушення комфорту.
А таке не можна ніяк.
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11.06.2025 12:02 Ответить
"Кожен, хто закликав до припинення вбивств і до дипломатії, має діяти", - додав Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3557268
Але транзит нафти , з РФії , ми все одно припиняти не збираємся !
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11.06.2025 12:03 Ответить
"не варто боятися" говорить параноїк, що до туалету з десятком охоронців ходить!
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11.06.2025 12:04 Ответить
То ж він не себе мав на увазі. "Хай хтось."
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11.06.2025 12:11 Ответить
Не варто боятись змінити верховного головкома після купи пройобів, без цього далі кожен день - втрачені території, багатші чиновники.
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11.06.2025 12:04 Ответить
Не боїшся, що з наступним будеш сумувати за цим? ) ілі хуже нє будєт?)
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11.06.2025 12:11 Ответить
А є куди гірше?

Корупція: кейси з Міноборони (закупівля яєць, бронежилетів), скандал навколо «Центренерго» й дерибан «Укрнафти» вказують, що система не зламана, її просто очолили. Останній звіт TІ - Україна скотилася в рейтингу сприйняття корупції на 10 позицій.

Управління війною: Харківський прорив, загроза Сумщині, розмови про евакуацію з Дніпра. Питання - чому досі немає публічної стратегії оборони? Де аналітика, де плани? Більшість рішень - реактивні, а не проактивні.

Державна ефективність: мобілізація - хаос, держапарат - бюрократичний і демотивований. В той час, як волонтери та донати тримають фронт, уряд продовжує піаритися та міняти кадри замість зміцнення інституцій.
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11.06.2025 12:20 Ответить
Звичайно, що є куди гірше. Але я тут не хочу описувати ці сценарії.
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11.06.2025 12:39 Ответить
А на кого змінювати збираєшся ?
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11.06.2025 12:39 Ответить
А що ти робиш , чому по нафтопроводу що йде територією України в "дружню" Угорщину ворог заробляє щорічно понад 7 мільярдів доларів ?
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11.06.2025 12:05 Ответить
А ускладнювальні засоби ще є, окрім потужних заяв, звісно?
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11.06.2025 12:09 Ответить
Гігант мислі!Хфілософ!Стратєг!!!!
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11.06.2025 12:10 Ответить
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11.06.2025 12:10 Ответить
Авже ж не треба боятися. Бо вигрібати будуть лише укро-кріпаки. А само побіжить в бункер.
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11.06.2025 12:41 Ответить
, Краще б втік.
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11.06.2025 13:06 Ответить
Зеленский не уверен, что Путин принял решение о нападении. Суббота, 19 февраля 2022.

У Президента Украины Владимира Зеленского, https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/02/19/7134249/ в отличие от США, нет данных о том, что Путин решил напасть на Украину. Об этом он заявил во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности, сообщает корреспондент Европейской правды. В частности, украинский президент упомянул, что Украина отслеживает и анализирует действия РФ. Перед завершением дискуссии ведущая, тележурналистка CNN Кристиан Аманпур, решила переспросить, каковы выводы Украины о намерениях Путина.

"Президент, вы говорите, что у вас есть своя разведка. О чем она говорит, говорит ли она, что Путин намерен напасть? Потому что наша (американская) - говорит, что да", - спросила она.

Зеленский ответил отрицательно: "Я не знаю, чего хочет президент Российской федерации. Потому предлагаю встретиться (с российским президентом)". https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/02/19/7134278/
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11.06.2025 13:11 Ответить
"Главнає пірістать стрілять".
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11.06.2025 13:23 Ответить
Пане Зеленський, Ви досі вважаєте, що ці тварюки здатні на "реальну дипломатію"??

Якщо так, Вам краще знову вступити до Криворізького інституту, але вчитися цього разу.
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11.06.2025 13:29 Ответить
 
 