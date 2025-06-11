Рашисты ударили по пожарной части в Родинском на Донетчине. ФОТОрепортаж
Российские оккупационные войска ударили беспилотником по пожарно-спасательной части в Родинском Донецкой области.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"Попали рядом со зданием - повреждена внешняя стена, оконные блоки и входные двери.
К счастью, личный состав не пострадал, техника не повреждена", - говорится в сообщении.
Это уже вторая атака войск РФ на часть в течение недели.
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