Рашисты ударили по пожарной части в Родинском на Донетчине. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска ударили беспилотником по пожарно-спасательной части в Родинском Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Попали рядом со зданием - повреждена внешняя стена, оконные блоки и входные двери.



К счастью, личный состав не пострадал, техника не повреждена", - говорится в сообщении.

Это уже вторая атака войск РФ на часть в течение недели.

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