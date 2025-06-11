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Рашисты ударили по пожарной части в Родинском на Донетчине. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска ударили беспилотником по пожарно-спасательной части в Родинском Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Попали рядом со зданием - повреждена внешняя стена, оконные блоки и входные двери.

К счастью, личный состав не пострадал, техника не повреждена", - говорится в сообщении.

Это уже вторая атака войск РФ на часть в течение недели.

Также смотрите: Враг ударил дроном по пожарно-спасательной части в Родинском на Донетчине: личный состав не пострадал. ФОТОрепортаж

РФ нанесла удар по пожарной части в Родинском
РФ нанесла удар по пожарной части в Родинском
РФ нанесла удар по пожарной части в Родинском

Автор: 

обстрел (27941) Донецкая область (10010) ГСЧС (5027) Покровский район (695) Родинское (34)


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