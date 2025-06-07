Враг ударил дроном по пожарно-спасательной части в Родинском на Донетчине: личный состав не пострадал. ФОТОрепортаж
Вражеский дрон нанес удар по пожарно-спасательной части в Родинском Донецкой области, попав в кровлю здания.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.
К счастью, личный состав не пострадал - находились в укрытии.
"Это очередной удар по тем, кто спасает и рискует собой ради других", - отмечают в ГСЧС.
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