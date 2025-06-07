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Враг ударил дроном по пожарно-спасательной части в Родинском на Донетчине: личный состав не пострадал. ФОТОрепортаж

Вражеский дрон нанес удар по пожарно-спасательной части в Родинском Донецкой области, попав в кровлю здания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.

К счастью, личный состав не пострадал - находились в укрытии.

"Это очередной удар по тем, кто спасает и рискует собой ради других", - отмечают в ГСЧС.

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удар по ГСЧС
удар по ГСЧС
удар по ГСЧС
удар по ГСЧС
удар по ГСЧС
удар по ГСЧС

Автор: 

Донецкая область (9991) ГСЧС (5018) Покровский район (686) Родинское (31)


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