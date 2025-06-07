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Ворог ударив дроном по пожежно-рятувальній частині у Родинському на Донеччині: особовий склад не постраждав. ФОТОрепортаж

Ворожий дрон завдав удару по пожежно-рятувальній частині у Родинському на Донеччині, поціливши у покрівлю будівлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.

На щастя, особовий склад не постраждав - перебували в укритті.

"Це черговий удар по тих, хто рятує й ризикує собою заради інших", - наголошують у ДСНС.

Також читайте: Троє рятувальників загинули під час ліквідації обстрілів у Києві, - МВС. ФОТОрепортаж

удар по дснс
удар по дснс
удар по дснс
удар по дснс
удар по дснс
удар по дснс

Автор: 

Донецька область (8806) ДСНС (5158) Покровський район (696) Родинське (32)


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