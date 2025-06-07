Ворог ударив дроном по пожежно-рятувальній частині у Родинському на Донеччині: особовий склад не постраждав. ФОТОрепортаж
Ворожий дрон завдав удару по пожежно-рятувальній частині у Родинському на Донеччині, поціливши у покрівлю будівлі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.
На щастя, особовий склад не постраждав - перебували в укритті.
"Це черговий удар по тих, хто рятує й ризикує собою заради інших", - наголошують у ДСНС.
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