Ворог ударив дроном по пожежно-рятувальній частині у Родинському на Донеччині: особовий склад не постраждав. ФОТОрепортаж

Ворожий дрон завдав удару по пожежно-рятувальній частині у Родинському на Донеччині, поціливши у покрівлю будівлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.

На щастя, особовий склад не постраждав - перебували в укритті.

"Це черговий удар по тих, хто рятує й ризикує собою заради інших", - наголошують у ДСНС.

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