Ворог нарощує наступальні зусилля біля Новосергіївки, Андріївки та Олексіївки, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби, 10 червня 2025 року, на Харківському напрямку противник атакував наші підрозділи, які тримають оборону в напрямку населеного пункту Липці. Втрат наших позицій не допущено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Куп’янському напрямку Сили оборони нівелювали намагання окупантів покращити тактичне положення в районах Петропавлівки, Степової Новосілки, Піщаного, Зеленого Гаю та Дворічної.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Лиманському напрямку основні атакувальні зусилля ворога були спрямовані на наші позиції неподалік Новосергіївки, Греківки, Ольгівки, Нового Миру, Карпівки, Зеленої Долини, Ямполівки та Торського. Атаки росіян відбито.

На Сіверському напрямку противник із застосовуванням броне- та мототехніки намагався прорвати нашу оборону неподалік Серебрянки та Григорівки. Під час штурмових дій окупанти застосували два танки, три ББМ, п’ять баггі та квадроциклів та 24 мотоцикли. Переважна частина цієї техніки знищена та пошкоджена внаслідок вогневого впливу наших підрозділів. Вживаються всіх заходів для недопущення погіршення тактичного положення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог на сході вів наступ на семи напрямках, - ОСУВ "Хортиця"

"На Краматорському та Торецькому напрямках окупанти атакували позиції наших військ в районах Білої Гори, Яблунівки, Диліївки, Щербинівки та у Торецьку. Противник поніс втрати, відійшов.

На Покровському напрямку противник проводив активні наступальні дії неподалік Полтавки, Малинівки, Мирного, Єлизаветівки, Миролюбівки, Новоторецького, Лисівки, Котлиного та Удачного. Намагається інфільтрувати особовий склад в напрямку Новопавлівки, Котлярівки та Горіхового. Ворог нарощує наступальні зусилля біля Новосергіївки, Андріївки та Олексіївки. Тривають заходи з виявлення, локалізації та знищення штурмових груп противника, що намагаються інфільтруватися в наші бойові порядки", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Новопавлівському напрямку ворог атакував наші укріплення в районах Комара, Бурлацького, Веселого, Багатиря, Костянтинополя та Запоріжжя, Донецької області. Підрозділи Сил оборони продовжують знищувати переважаючі сили противника з метою сповільнення та припинення його наступальних дій.