Враг наращивает наступательные усилия возле Новосергиевки, Андреевки и Алексеевки, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 10 июня 2025 года, на Харьковском направлении противник атаковал наши подразделения, которые держат оборону в направлении населенного пункта Липцы. Потерь наших позиций не допущено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Купянском направлении Силы обороны нивелировали попытки оккупантов улучшить тактическое положение в районах Петропавловки, Степной Новоселки, Песчаного, Зеленого Гая и Двуречной.

По данным ОСГВ "Хортица", на Лиманском направлении основные атакующие усилия врага были направлены на наши позиции неподалеку Новосергиевки, Грековки, Ольговки, Нового Мира, Карповки, Зеленой Долины, Ямполовки и Торского. Атаки россиян отбиты.

На Северском направлении противник с применением броне- и мототехники пытался прорвать нашу оборону неподалеку Серебрянки и Григорьевки. Во время штурмовых действий оккупанты применили два танка, три ББМ, пять багги и квадроциклов и 24 мотоцикла. Большая часть этой техники уничтожена и повреждена в результате огневого воздействия наших подразделений. Принимаются все меры для недопущения ухудшения тактического положения.

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"На Краматорском и Торецком направлениях оккупанты атаковали позиции наших войск в районах Белой Горы, Яблоновки, Делиевки, Щербиновки и в Торецке. Противник понес потери, отошел.

На Покровском направлении противник проводил активные наступательные действия неподалеку Полтавки, Малиновки, Мирного, Елизаветовки, Миролюбовки, Новоторецкого, Лысовки, Котлиного и Удачного. Пытается инфильтрировать личный состав в направлении Новопавловки, Котляровки и Орехового. Враг наращивает наступательные усилия возле Новосергиевки, Андреевки и Алексеевки. Продолжаются меры по выявлению, локализации и уничтожению штурмовых групп противника, которые пытаются инфильтрироваться в наши боевые порядки", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Новопавловском направлении враг атаковал наши укрепления в районах Комара, Бурлацкого, Веселого, Богатыря, Константинополя и Запорожья, Донецкой области. Подразделения Сил обороны продолжают уничтожать превосходящие силы противника с целью замедления и прекращения его наступательных действий.