РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11872 посетителя онлайн
Новости Бои на востоке Украины
245 0

Враг на востоке вел наступление по семи направлениям, - ОСГВ "Хортиця"

сводка Генштаба

За прошедшие сутки враг атаковал позиции защитников на Харьковском, Купянском, Лиманском, Краматорском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортиця".

За минувшие сутки на Харьковском направлении штурмовые группы противника атаковали наши позиции в Волчанске и в направлении Липцев. Атаки отбиты, противник понес потери, отошел.

На Купянском направлении враг безуспешно проводил наступательные действия в районах Двуречанского, Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселки, Колесниковки и Загрызово.

На Лиманском направлении оккупанты вели наступление неподалеку Грековки, Ольговки, Нового Мира, Карповки, Липового и в Серебрянском лесничестве. Нашими подразделениями не допущено ухудшение тактического положения.

На Краматорском и Торецком направлениях произошли боестолкновения в Торецке, в районе Белой Горы, Дилиевки и Яблоневки. Потерь наших позиций не допущено.

На Покровском направлении, преимущественно без применения техники, враг проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Мирноград, Миролюбовка, Новоторецкое, Зверево, Удачное. Захватчики активно пытаются инфильтрировать личный состав штурмовых групп неподалеку Орехового, Новосергиевки, Андреевки и Алексеевки. Наши воины противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.

На Новопавловском направлении украинские защитники противостоят атакам противника в районах Веселого, Шевченково и Запорожья Донецкой области. Подразделения Сил обороны продолжают уничтожать превосходящие силы противника с целью замедления и прекращения его наступательных действий.

Уничтожение врага на востоке

Общие потери российской армии только на восточном направлении - в зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" за 09.06.2025 составляют:

  • личного состава - 654;
  • танков - 4;
  • боевых бронированных машин - 5;
  • пушек и минометов - 33;
  • реактивных систем залпового огня - 1;
  • тяжелых огнеметных систем - 1;
  • средств РЭБ - 4;
  • автомобильной техники - 78;
  • специальной техники - 46;
  • пунктов управления БПЛА - 22;
  • укрытий - 153;
  • складов боеприпасов - 10;
  • складов ГСМ - 2.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войск РФ на территории Днепропетровщины нет, - ОСГВ "Хортиця"

Автор: 

ОСГВ Хортица (429) боевые действия (4332) война в Украине (4715)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 