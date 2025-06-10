Враг на востоке вел наступление по семи направлениям, - ОСГВ "Хортиця"
За прошедшие сутки враг атаковал позиции защитников на Харьковском, Купянском, Лиманском, Краматорском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортиця".
За минувшие сутки на Харьковском направлении штурмовые группы противника атаковали наши позиции в Волчанске и в направлении Липцев. Атаки отбиты, противник понес потери, отошел.
На Купянском направлении враг безуспешно проводил наступательные действия в районах Двуречанского, Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселки, Колесниковки и Загрызово.
На Лиманском направлении оккупанты вели наступление неподалеку Грековки, Ольговки, Нового Мира, Карповки, Липового и в Серебрянском лесничестве. Нашими подразделениями не допущено ухудшение тактического положения.
На Краматорском и Торецком направлениях произошли боестолкновения в Торецке, в районе Белой Горы, Дилиевки и Яблоневки. Потерь наших позиций не допущено.
На Покровском направлении, преимущественно без применения техники, враг проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Мирноград, Миролюбовка, Новоторецкое, Зверево, Удачное. Захватчики активно пытаются инфильтрировать личный состав штурмовых групп неподалеку Орехового, Новосергиевки, Андреевки и Алексеевки. Наши воины противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.
На Новопавловском направлении украинские защитники противостоят атакам противника в районах Веселого, Шевченково и Запорожья Донецкой области. Подразделения Сил обороны продолжают уничтожать превосходящие силы противника с целью замедления и прекращения его наступательных действий.
Уничтожение врага на востоке
Общие потери российской армии только на восточном направлении - в зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" за 09.06.2025 составляют:
- личного состава - 654;
- танков - 4;
- боевых бронированных машин - 5;
- пушек и минометов - 33;
- реактивных систем залпового огня - 1;
- тяжелых огнеметных систем - 1;
- средств РЭБ - 4;
- автомобильной техники - 78;
- специальной техники - 46;
- пунктов управления БПЛА - 22;
- укрытий - 153;
- складов боеприпасов - 10;
- складов ГСМ - 2.
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