Враг на востоке вел наступление по семи направлениям, - ОСГВ "Хортиця"

За прошедшие сутки враг атаковал позиции защитников на Харьковском, Купянском, Лиманском, Краматорском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортиця".

За минувшие сутки на Харьковском направлении штурмовые группы противника атаковали наши позиции в Волчанске и в направлении Липцев. Атаки отбиты, противник понес потери, отошел.

На Купянском направлении враг безуспешно проводил наступательные действия в районах Двуречанского, Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселки, Колесниковки и Загрызово.

На Лиманском направлении оккупанты вели наступление неподалеку Грековки, Ольговки, Нового Мира, Карповки, Липового и в Серебрянском лесничестве. Нашими подразделениями не допущено ухудшение тактического положения.

На Краматорском и Торецком направлениях произошли боестолкновения в Торецке, в районе Белой Горы, Дилиевки и Яблоневки. Потерь наших позиций не допущено.

На Покровском направлении, преимущественно без применения техники, враг проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Мирноград, Миролюбовка, Новоторецкое, Зверево, Удачное. Захватчики активно пытаются инфильтрировать личный состав штурмовых групп неподалеку Орехового, Новосергиевки, Андреевки и Алексеевки. Наши воины противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.

На Новопавловском направлении украинские защитники противостоят атакам противника в районах Веселого, Шевченково и Запорожья Донецкой области. Подразделения Сил обороны продолжают уничтожать превосходящие силы противника с целью замедления и прекращения его наступательных действий.

Уничтожение врага на востоке

Общие потери российской армии только на восточном направлении - в зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" за 09.06.2025 составляют:

личного состава - 654;

танков - 4;

боевых бронированных машин - 5;

пушек и минометов - 33;

реактивных систем залпового огня - 1;

тяжелых огнеметных систем - 1;

средств РЭБ - 4;

автомобильной техники - 78;

специальной техники - 46;

пунктов управления БПЛА - 22;

укрытий - 153;

складов боеприпасов - 10;

складов ГСМ - 2.

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