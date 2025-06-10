Ворог на сході вів наступ на семи напрямках, - ОСУВ "Хортиця"

Минулої доби ворог атакував позиції захисників на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Краматорському, Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Протягом минулої доби на Харківському напрямку штурмові групи противника атакували наші позиції у Вовчанську та в напрямку Липців. Атаки відбито, противник зазнав втрат, відійшов.

На Куп’янському напрямку ворог безуспішно проводив наступальні дії в районах Дворічанського, Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новосілки, Колісниківки та Загризового.

На Лиманському напрямку окупанти вели наступ неподалік Греківки, Ольгівки, Нового Миру Карпівки, Липового та у Серебрянському лісництві. Нашими підрозділами не допущено погіршення тактичного положення.

На Краматорському та Торецькому напрямках відбулися боєзіткнення в Торецьку, в районі Білої Гори, Диліївки та Яблунівки. Втрат наших позицій не допущено.

На Покровському напрямку, переважно без застосування техніки, ворог проводив наступальні дії в районах населених пунктів Малинівка, Єлизаветівка, Мирноград, Миролюбівка, Новоторецьке, Звірове, Удачне. Загарбники активно намагаються інфільтрувати особовий склад штурмових груп неподалік Горіхового, Новосергіївки, Андріївки та Олексіївки. Наші воїни протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці протистоять атакам противника в районах Веселого, Шевченкового та Запоріжжя Донецької області. Підрозділи Сил оборони продовжують знищувати переважаючі сили противника з метою сповільнення та припинення його наступальних дій.

Знищення ворога на сході

Загальні втрати російської армії лише на східному напрямку – в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" за 09.06.2025 становлять:

особового складу – 654;

танків – 4;

бойових броньованих машин – 5;

гармат і мінометів – 33;

реактивних систем залпового вогню – 1;

важких вогнеметних систем – 1;

засоби РЕБ – 4;

автомобільної техніки – 78;

спеціальної техніки – 46;

пунктів управління БпЛА – 22;

укриттів – 153;

складів боєприпасів – 10;

складів ПММ – 2.

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