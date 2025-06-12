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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Россияне за прошедшие сутки убили двух жителей Донецкой области, 6 человек ранены. ФОТО

Российские войска в течение суток 31 раз били по Донецкой области, в результате чего погибли 2 человека, 6 человек ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Мирнограде ранены 2 человека, повреждены 2 автомобиля. В Покровске ранены 2 человека, поврежден дом; в Родинском повреждены дом, админздание и инфраструктурный объект.

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Краматорский район

В Лимане разрушен гараж, в Заречном повреждены 2 дома. В Краматорске ранен человек, повреждена промзона. В Ильиновке повреждены 3 дома и админздание. В Константиновке ранен человек, повреждены 5 домов и авто.

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Бахмутский район

В Северске повреждены 5 домов.

В течение 11 июня российские оккупанты 31 раз обстреляли Донецкую область, в результате чего погибли 2 жителя: в Райском и Торецком. Еще 6 человек в области за сутки получили ранения.

С линии фронта эвакуированы 188 человек, в том числе 12 детей.

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Последствия обстрелов Донецкой области 11 июня 2025 года
Последствия обстрелов Донецкой области 11 июня 2025 года

Автор: 

Краматорськ (2311) обстрел (27961) Донецкая область (10015) Покровск (648) Мирноград (82) Бахмутский район (488) Краматорский район (375) Покровский район (698) Северск (114) Ильиновка (19) Константиновка (1806) Заречное (21) Родинское (35) Лиман (70)


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