Россияне за прошедшие сутки убили двух жителей Донецкой области, 6 человек ранены. ФОТО
Российские войска в течение суток 31 раз били по Донецкой области, в результате чего погибли 2 человека, 6 человек ранены.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Мирнограде ранены 2 человека, повреждены 2 автомобиля. В Покровске ранены 2 человека, поврежден дом; в Родинском повреждены дом, админздание и инфраструктурный объект.
Краматорский район
В Лимане разрушен гараж, в Заречном повреждены 2 дома. В Краматорске ранен человек, повреждена промзона. В Ильиновке повреждены 3 дома и админздание. В Константиновке ранен человек, повреждены 5 домов и авто.
Бахмутский район
В Северске повреждены 5 домов.
В течение 11 июня российские оккупанты 31 раз обстреляли Донецкую область, в результате чего погибли 2 жителя: в Райском и Торецком. Еще 6 человек в области за сутки получили ранения.
С линии фронта эвакуированы 188 человек, в том числе 12 детей.
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