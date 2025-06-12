Россияне за прошедшие сутки убили двух жителей Донецкой области, 6 человек ранены. ФОТО

Российские войска в течение суток 31 раз били по Донецкой области, в результате чего погибли 2 человека, 6 человек ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Мирнограде ранены 2 человека, повреждены 2 автомобиля. В Покровске ранены 2 человека, поврежден дом; в Родинском повреждены дом, админздание и инфраструктурный объект.

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Краматорский район

В Лимане разрушен гараж, в Заречном повреждены 2 дома. В Краматорске ранен человек, повреждена промзона. В Ильиновке повреждены 3 дома и админздание. В Константиновке ранен человек, повреждены 5 домов и авто.

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Бахмутский район

В Северске повреждены 5 домов.

В течение 11 июня российские оккупанты 31 раз обстреляли Донецкую область, в результате чего погибли 2 жителя: в Райском и Торецком. Еще 6 человек в области за сутки получили ранения.

С линии фронта эвакуированы 188 человек, в том числе 12 детей.

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