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Новости Эвакуация из Донетчины
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168 детей остаются в зоне боевых действий на Донетчине, - ОВА

168 детей все еще остаются в зоне боевых действий в Донецкой области

По состоянию на сейчас в зоне боевых действий в Донецкой области остаются 168 детей.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал чиновник, в населенных пунктах Донецкой области, приближенных к линии фронта остается 20 тысяч гражданских, из них - 587 детей.

"Под обстрелы попадает почти вся область, но больше всего - такие города, как Константиновка, Краматорск, Покровск, Доброполье и Лиман. Из городов, приближенных к линии фронта, нам удалось вывезти 277 человек и 72 ребенка. Всего в области сейчас остается 20 тыс. 587 детей в 32 населенных пунктах",- сказал Филашкин.

Он добавил, что сейчас в Донецкой области продолжается эвакуация семей с детьми в принудительном порядке. По его словам, непосредственно в зоне боевых действий остается 168 детей, в Алексеево-Дружковке - 110 детей, и 38 детей находится в Белицком.

Сейчас самая сложная гуманитарная ситуация в Покровске. По словам Филашкина, в городе остается 1 787 гражданских лиц, в территориальной громаде - около 3,2 тысячи человек.

Из-за российских обстрелов в Покровске повреждены почти все дома, работает всего лишь несколько магазинов, в город завозится гуманитарная помощь, включая горячую пищу.

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Автор: 

дети (6578) эвакуация (2104) Донецкая область (10010) Покровск (646) Покровский район (695)


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Це уже питання, до їх батьків, котрим акакаяразніца … хто їх буде гвалтувати, сруськай удмурт, чи сруськай калмик з модаіном?!?!
Ну, хоть паржут??
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11.06.2025 17:17 Ответить
Тобто, через 3+ роки? Ооок.
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11.06.2025 17:19 Ответить
 
 