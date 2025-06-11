168 детей остаются в зоне боевых действий на Донетчине, - ОВА

По состоянию на сейчас в зоне боевых действий в Донецкой области остаются 168 детей.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал чиновник, в населенных пунктах Донецкой области, приближенных к линии фронта остается 20 тысяч гражданских, из них - 587 детей.

"Под обстрелы попадает почти вся область, но больше всего - такие города, как Константиновка, Краматорск, Покровск, Доброполье и Лиман. Из городов, приближенных к линии фронта, нам удалось вывезти 277 человек и 72 ребенка. Всего в области сейчас остается 20 тыс. 587 детей в 32 населенных пунктах",- сказал Филашкин.

Он добавил, что сейчас в Донецкой области продолжается эвакуация семей с детьми в принудительном порядке. По его словам, непосредственно в зоне боевых действий остается 168 детей, в Алексеево-Дружковке - 110 детей, и 38 детей находится в Белицком.

Сейчас самая сложная гуманитарная ситуация в Покровске. По словам Филашкина, в городе остается 1 787 гражданских лиц, в территориальной громаде - около 3,2 тысячи человек.

Из-за российских обстрелов в Покровске повреждены почти все дома, работает всего лишь несколько магазинов, в город завозится гуманитарная помощь, включая горячую пищу.

Также читайте: Обязательную эвакуацию объявили для 7 населенных пунктов Харьковской области