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Новости Эвакуация на Харьковщине
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Обязательную эвакуацию объявили для 7 населенных пунктов Харьковской области

Обязательная эвакуация в Харьковской области. Что известно

Обязательную эвакуацию гражданских объявили для семи населенных пунктов Шевченковской громады Купянского района Харьковщины.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с усиленными вражескими обстрелами Купянского района приняли решение об обязательной эвакуации населения из 7 населенных пунктов Шевченковской громады. Это села: Барановка, Березовка, Новониколаевка, Сподобовка, Староверовка, Дуванка и Федоровка", - говорится в сообщении.

Глава области отметил, что за предыдущие 2 месяца в результате обстрелов громады КАБами, РСЗО и БпЛА погибли два человека, пострадали пятеро, среди них - 16-летний парень. Повреждены 87 частных и 27 многоквартирных домов.

Читайте: Сейчас нет оснований для эвакуации из Сум, - ОВА

Автор: 

эвакуация (2103) Харьковская область (1103)


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10.06.2025 17:37 Ответить
 
 