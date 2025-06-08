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Новости Эвакуация из Сумщины
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На данный момент нет оснований для эвакуации из Сум, - ОВА

На данный момент нет оснований для эвакуации из Сум, - ОВА

Оснований для эвакуации из города Сумы пока нет.

Об этом заявил глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

В то же время чиновник отметил, что ситуация на границе Сумщины напряженная, но находится под контролем Сил обороны.

"В последнее время в медиа и телеграм-каналах распространяются эмоциональные заявления разных людей относительно ситуации с безопасностью в области. Призываю ориентироваться исключительно на официальные источники",- сказал Григоров.

Он добавил, что из приграничных районов, которые систематически обстреливаются, продолжается эвакуация гражданского населения.

"За последнюю неделю на более безопасные территории выехали почти 900 человек. К эвакуационным мероприятиям привлечены районные администрации, спасатели, полиция, волонтерские организации. В области функционируют транзитные центры и пункты временного размещения - ресурсы для приема людей есть",- рассказал глава ОВА.

Смотрите также: Войска РФ оккупировали Локню на Сумщине и продвинулись в Кондрашовке и Яблоновке, - DeepState. КАРТЫ

По словам чиновника, местные власти находятся в постоянной координации с военным командованием, все решения принимаются своевременно и ответственно.

"Мы не недооцениваем угроз. Но и не преувеличиваем",- сказал Григоров.

Напомним, что ранее проект DeepState сообщал, что российские оккупанты имеют продвижение на Сумщине. В частности, враг оккупировал село Локня Сумской области.

Читайте также: Войска РФ скоро смогут бить по Сумам FPV-дронами. Ситуация по отрезку Новониколаевка-Варачино-Яблоновка-Юнаковка тяжелая, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Сумская область (3326) Сумы (1181) эвакуация (2102) Сумский район (267)


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Топ комментарии
+21
Вдарних угруповань орків поблизу Сум не помічено.
Маринуйте шашлики. Решта - іпса панікерів -журналістів.
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08.06.2025 18:28 Ответить
+15
Те що сказано зеленим писком, перероби інформацію навпаки і вийде вірна інфа, нажаль це так.
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08.06.2025 18:28 Ответить
+15
Сумці, стежте уважно за поліцаями та прокурорами. Якщо вони не тікають з міста як у 22-му, то це значить, ще не настав час збирати речі.
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08.06.2025 18:37 Ответить
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Все буде як завжди !
Т.зв "офіційні особи" кажуть те , що їм наказують казати ... А люди потроху тікають
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08.06.2025 18:26 Ответить
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08.06.2025 18:57 Ответить
Вся моя рідня (9 людей) втікла з Сум на південний захід, покинули квартири, будинки, все майно в фури, котів, собак під пазуху кинули житло та поїхали тиждень тому, це в людей є гроші купити нерухомість біля Дністра, а що ж робити тим в кого немає за що купити, немає рідних щоб переїхати до них, немає куди втіки. Ловити ФАБи/КАБи? Влада робить вигляд що нічого страшного не відбувається.
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08.06.2025 19:47 Ответить
Тільки що Суми обстріляли градами....
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08.06.2025 21:38 Ответить
Вдарних угруповань орків поблизу Сум не помічено.
Маринуйте шашлики. Решта - іпса панікерів -журналістів.
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08.06.2025 18:28 Ответить
Те що сказано зеленим писком, перероби інформацію навпаки і вийде вірна інфа, нажаль це так.
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08.06.2025 18:28 Ответить
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08.06.2025 19:18 Ответить
Сумці, стежте уважно за поліцаями та прокурорами. Якщо вони не тікають з міста як у 22-му, то це значить, ще не настав час збирати речі.
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08.06.2025 18:37 Ответить
Долетают первые дроны и еще чуток и достанет арта. Давно пара вывезти детей.
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08.06.2025 18:46 Ответить
Цей мент в свій час миттєво чухнув з Луганщини.
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08.06.2025 18:47 Ответить
Це кодло поки що на місцях.
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08.06.2025 19:15 Ответить
"Сумці"??? З якого "болота" ти вилізло, чучало ватне?
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08.06.2025 20:45 Ответить
Поцікався спочатку питанням, нікчемо.
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08.06.2025 21:16 Ответить
Немає сумців. Є сумчани!
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08.06.2025 21:40 Ответить
Клован українцям зброю роздав? Чи як завжди, сциканув...
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08.06.2025 18:38 Ответить
Він мабуть вже збагнув (або пояснили), що роздача зброї в Києві була великою помилкою. Більше це не повториться.
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08.06.2025 18:53 Ответить
На данный момент нет оснований для эвакуации из Сум, - ОВА Источник: https://censor.net/ru/n3556772
=============
Сумчані, тікайте! Терміново! Зеленський хоче вас здати москалям!
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08.06.2025 18:40 Ответить
Зелені потвори навіть фортифікації не побудували, коли це було безпечно і наці були у Курської області. Також зелені покидьки чинять опір мобілізації.
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08.06.2025 18:42 Ответить
Меньше 20 км до города и нет оснований вывезти хотя-бы детей? Ну-ну. Зеленый пиар нам очень дорого стоит.
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08.06.2025 18:44 Ответить
Те, що Янелох Боневтік нам створює багато проблем згоден.
Але не розумію, чим 20 км від підарів до Сум відрізняється від 20 км від підарів до Харкова? Що, Харків потрібно було евакуювати уже давно?
Підари Сумам загрожують так само, як Харкові. Нє, звичайно, якщо строк умудриться їх ще ближче відпустити, то да. Але то треба дуже постаратися...
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08.06.2025 19:37 Ответить
строк сирок
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08.06.2025 19:39 Ответить
Ну хотя бы тем, что в Харькове от центра до ЛБЗ около 30-32 км. А в Сумах от центра до ЛБЗ уже чуть меньше 20 было еще на вчера.
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08.06.2025 21:06 Ответить
Нагадало, риторику зеленої плісняви від 19 лютого 2022 року.
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08.06.2025 18:52 Ответить
Вчергове задаюсь питанням - чому ця тваринка досі не в клітці?
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08.06.2025 18:54 Ответить
Бо клітки зайняті полковником Червінським, генералами Марченко, Кривоносом, Павловським, керівником СБУ Харківшини, що не здав кацапам місто і сотнями других патріотів України.
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08.06.2025 19:02 Ответить
не сійте паніку, у кацапів там нема потужних ударних угрупувань. То хитрий хід від пуйла, щоб розпорошити/відтягнути наші сили. Такий самий пшик як і наш величний лідер використовував з "курською операцією" - все закінчиться лише планомірним знущанням на кацапами.
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08.06.2025 18:53 Ответить
Точно. Приїжджай в Суми на літо, знайома тобі здасть дачу безкоштовно, за охорону.
В неї з дітьми якісь раптово невідкладні справи за кордоном.
А так все пучком, як казав Потап Каменській, сидячи на унітазі після перепою.
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08.06.2025 19:09 Ответить
Давайте дальше, зеленки! Пойте про Паутину, про 900 пленных в курской области, про ухилянтов, про все что угодно, только не правду!
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08.06.2025 18:58 Ответить
Ще одна портновсько-хуйловська шмара заявляла
"Цивільне населення не є ціллю військ рф".
Як "Слуга не українського народу" Василевська-Смаглюк, обрана по округу в Бучі й Бородянці, 24 лютого закликала українців не евакуюватися
https://bastion.tv/uploads/media_file/2023/01/63d389e0d11d3848765933.jpg?w=640&il&q=60&output=jpg&fit=cover&a=top&v=86 https://bastion.tv/uploads/media_file/2023/01/63d389e0d11d3848765933.jpg?w=640&il&q=60&output=jpg&fit=cover&a=top&v=86 https://bastion.tv/uploads/media_file/2023/01/63d389e0d11d3848765933.jpg?w=640&il&q=60&output=jpg&fit=cover&a=top&v=86
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08.06.2025 18:58 Ответить
Якщо наші офіційні особи кажуть, що загрози нема, то потрібно терміново виїжджати.
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08.06.2025 19:12 Ответить
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08.06.2025 19:17 Ответить
Спасайте дітей і їдьте бо найцінніше життя не стоїть того що втратите бо все наживне.
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08.06.2025 19:32 Ответить
А что такое "основание для эвакуации"? Ну хорошо не оккупируют московиты Сумы . Так разбомбят и сожгут дотла. Это основание для эвакуации или нет? А дроны на оптоволокне долетающие до Сум это основание для эвакуации или нет? В моем понимании 150-200 километровая зона в радиусе боевых действий ВСЕ ЕСТЬ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ
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08.06.2025 19:45 Ответить
А кто решает что есть основанием для эвакуации а что нет? Посмотрите на Херсон! Там тоже "нет оснований для эвакуации" по словам чиновник. Только там дроновое САФАРИ московиты устраинвают на гражданских. Да и от Херсона мало что осталось. Это основание для эвакуацими или нет? А на Запорожскую область посмотрите. Бомбят нон-стоп 24 на 7 это основание для эвакуации или нет?
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08.06.2025 19:55 Ответить
20 км кацапам до Сум..але то не підстави для паніки
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08.06.2025 20:10 Ответить
Бутусов, я мешканець м. Суми, фільтруй кацапів і ватних зрадофвлів у коментах, не нагнітай паніку!!!
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08.06.2025 20:50 Ответить
Віктор БоБиренко:
Карта воєнних дій: противник за тиждень просунувся до 10 км. Він наступає з півночі, бо так зручніше. Під загрозою перехоплення траса Суджа - Суми. Нелюди намагаються вийти південніше траси, де суцільні яри, балки і ліси. Де вигідно воювати піхотою. В самих Сумах паніка відсутня, все працює. Але необхідно вивозити дітей. А уряд не шевелиться.
https://www.youtube.com/watch?v=qjzPNPSoybw&t=479s
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08.06.2025 20:58 Ответить
 
 