На данный момент нет оснований для эвакуации из Сум, - ОВА

Оснований для эвакуации из города Сумы пока нет.

Об этом заявил глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

В то же время чиновник отметил, что ситуация на границе Сумщины напряженная, но находится под контролем Сил обороны.

"В последнее время в медиа и телеграм-каналах распространяются эмоциональные заявления разных людей относительно ситуации с безопасностью в области. Призываю ориентироваться исключительно на официальные источники",- сказал Григоров.

Он добавил, что из приграничных районов, которые систематически обстреливаются, продолжается эвакуация гражданского населения.

"За последнюю неделю на более безопасные территории выехали почти 900 человек. К эвакуационным мероприятиям привлечены районные администрации, спасатели, полиция, волонтерские организации. В области функционируют транзитные центры и пункты временного размещения - ресурсы для приема людей есть",- рассказал глава ОВА.

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По словам чиновника, местные власти находятся в постоянной координации с военным командованием, все решения принимаются своевременно и ответственно.

"Мы не недооцениваем угроз. Но и не преувеличиваем",- сказал Григоров.

Напомним, что ранее проект DeepState сообщал, что российские оккупанты имеют продвижение на Сумщине. В частности, враг оккупировал село Локня Сумской области.

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