На данный момент нет оснований для эвакуации из Сум, - ОВА
Оснований для эвакуации из города Сумы пока нет.
Об этом заявил глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
В то же время чиновник отметил, что ситуация на границе Сумщины напряженная, но находится под контролем Сил обороны.
"В последнее время в медиа и телеграм-каналах распространяются эмоциональные заявления разных людей относительно ситуации с безопасностью в области. Призываю ориентироваться исключительно на официальные источники",- сказал Григоров.
Он добавил, что из приграничных районов, которые систематически обстреливаются, продолжается эвакуация гражданского населения.
"За последнюю неделю на более безопасные территории выехали почти 900 человек. К эвакуационным мероприятиям привлечены районные администрации, спасатели, полиция, волонтерские организации. В области функционируют транзитные центры и пункты временного размещения - ресурсы для приема людей есть",- рассказал глава ОВА.
По словам чиновника, местные власти находятся в постоянной координации с военным командованием, все решения принимаются своевременно и ответственно.
"Мы не недооцениваем угроз. Но и не преувеличиваем",- сказал Григоров.
Напомним, что ранее проект DeepState сообщал, что российские оккупанты имеют продвижение на Сумщине. В частности, враг оккупировал село Локня Сумской области.
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Т.зв "офіційні особи" кажуть те , що їм наказують казати ... А люди потроху тікають
Маринуйте шашлики. Решта - іпса панікерів -журналістів.
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Сумчані, тікайте! Терміново! Зеленський хоче вас здати москалям!
Але не розумію, чим 20 км від підарів до Сум відрізняється від 20 км від підарів до Харкова? Що, Харків потрібно було евакуювати уже давно?
Підари Сумам загрожують так само, як Харкові. Нє, звичайно, якщо строк умудриться їх ще ближче відпустити, то да. Але то треба дуже постаратися...
строк
В неї з дітьми якісь раптово невідкладні справи за кордоном.
А так все пучком, як казав Потап Каменській, сидячи на унітазі після перепою.
"Цивільне населення не є ціллю військ рф".
Як "Слуга не українського народу" Василевська-Смаглюк, обрана по округу в Бучі й Бородянці, 24 лютого закликала українців не евакуюватися
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Карта воєнних дій: противник за тиждень просунувся до 10 км. Він наступає з півночі, бо так зручніше. Під загрозою перехоплення траса Суджа - Суми. Нелюди намагаються вийти південніше траси, де суцільні яри, балки і ліси. Де вигідно воювати піхотою. В самих Сумах паніка відсутня, все працює. Але необхідно вивозити дітей. А уряд не шевелиться.
https://www.youtube.com/watch?v=qjzPNPSoybw&t=479s