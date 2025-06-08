Наразі немає підстав для евакуації з Сум, - ОВА
Підстав для евакуації з міста Суми наразі немає.
Про це заявив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Водночас посадовець зауважив, що ситуація на кордоні Сумщини напружена, але знаходиться під контролем Сил оборони.
"Останнім часом у медіа та телеграм-каналах ширяться емоційні заяви різних людей щодо безпекової ситуації в області. Закликаю орієнтуватися виключно на офіційні джерела",- сказав Григоров.
Він додав, що з прикордонних районів, які систематично обстрілюються, триває евакуація цивільного населення.
"За останній тиждень на безпечніші території виїхали майже 900 людей. До евакуаційних заходів залучені районні адміністрації, рятувальники, поліція, волонтерські організації. В області функціонують транзитні центри та пункти тимчасового розміщення – ресурси для прийому людей є",- розповів очільник ОВА.
За словами посадовця, місцева влада перебуває у постійній координації з військовим командуванням, всі рішення приймаються вчасно й відповідально.
"Ми не недооцінюємо загроз. Але й не перебільшуємо",- сказав Григоров.
Нагадаємо, що раніше проєкт DeepState повідомляв, що російські окупанти мають просування на Сумщині. Зокрема, ворог окупував село Локня Сумської області.
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Т.зв "офіційні особи" кажуть те , що їм наказують казати ... А люди потроху тікають
Маринуйте шашлики. Решта - іпса панікерів -журналістів.
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Сумчані, тікайте! Терміново! Зеленський хоче вас здати москалям!
Але не розумію, чим 20 км від підарів до Сум відрізняється від 20 км від підарів до Харкова? Що, Харків потрібно було евакуювати уже давно?
Підари Сумам загрожують так само, як Харкові. Нє, звичайно, якщо строк умудриться їх ще ближче відпустити, то да. Але то треба дуже постаратися...
строк
В неї з дітьми якісь раптово невідкладні справи за кордоном.
А так все пучком, як казав Потап Каменській, сидячи на унітазі після перепою.
"Цивільне населення не є ціллю військ рф".
Як "Слуга не українського народу" Василевська-Смаглюк, обрана по округу в Бучі й Бородянці, 24 лютого закликала українців не евакуюватися
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