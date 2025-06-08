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Новини Евакуація з Сумщини
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Наразі немає підстав для евакуації з Сум, - ОВА

Наразі немає підстав для евакуації з Сум, - ОВА

Підстав для евакуації з міста Суми наразі немає.

Про це заявив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас посадовець зауважив, що ситуація на кордоні Сумщини напружена, але знаходиться під контролем Сил оборони.

"Останнім часом у медіа та телеграм-каналах ширяться емоційні заяви різних людей щодо безпекової ситуації в області. Закликаю орієнтуватися виключно на офіційні джерела",- сказав Григоров.

Він додав, що з прикордонних районів, які систематично обстрілюються, триває евакуація цивільного населення.

"За останній тиждень на безпечніші території виїхали майже 900 людей. До евакуаційних заходів залучені районні адміністрації, рятувальники, поліція, волонтерські організації. В області функціонують транзитні центри та пункти тимчасового розміщення – ресурси для прийому людей є",- розповів очільник ОВА.

Дивіться також: Війська РФ окупували Локню на Сумщині та просунулися в Кіндрашівці і Яблунівці, - DeepState. КАРТИ

За словами посадовця, місцева влада перебуває у постійній координації з військовим командуванням, всі рішення приймаються вчасно й відповідально.

"Ми не недооцінюємо загроз. Але й не перебільшуємо",- сказав Григоров.

Нагадаємо, що раніше проєкт DeepState повідомляв, що російські окупанти мають просування на Сумщині. Зокрема, ворог окупував село Локня Сумської області.

Читайте також: Війська РФ скоро зможуть бити по Сумах FPV-дронами. Ситуація по відтинку Новомиколаївка-Варачине-Яблунівка-Юнаківка важка, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Сумська область (3878) Суми (920) евакуація (2342) Сумський район (269)


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Топ коментарі
+15
Вдарних угруповань орків поблизу Сум не помічено.
Маринуйте шашлики. Решта - іпса панікерів -журналістів.
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08.06.2025 18:28 Відповісти
+12
Те що сказано зеленим писком, перероби інформацію навпаки і вийде вірна інфа, нажаль це так.
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08.06.2025 18:28 Відповісти
+10
Сумці, стежте уважно за поліцаями та прокурорами. Якщо вони не тікають з міста як у 22-му, то це значить, ще не настав час збирати речі.
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08.06.2025 18:37 Відповісти
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Все буде як завжди !
Т.зв "офіційні особи" кажуть те , що їм наказують казати ... А люди потроху тікають
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08.06.2025 18:26 Відповісти
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08.06.2025 18:57 Відповісти
Вся моя рідня (9 людей) втікла з Сум на південний захід, покинули квартири, будинки, все майно в фури, котів, собак під пазуху кинули житло та поїхали тиждень тому, це в людей є гроші купити нерухомість біля Дністра, а що ж робити тим в кого немає за що купити, немає рідних щоб переїхати до них, немає куди втіки. Ловити ФАБи/КАБи? Влада робить вигляд що нічого страшного не відбувається.
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08.06.2025 19:47 Відповісти
Вдарних угруповань орків поблизу Сум не помічено.
Маринуйте шашлики. Решта - іпса панікерів -журналістів.
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08.06.2025 18:28 Відповісти
Те що сказано зеленим писком, перероби інформацію навпаки і вийде вірна інфа, нажаль це так.
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08.06.2025 18:28 Відповісти
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08.06.2025 19:18 Відповісти
Сумці, стежте уважно за поліцаями та прокурорами. Якщо вони не тікають з міста як у 22-му, то це значить, ще не настав час збирати речі.
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08.06.2025 18:37 Відповісти
Долетают первые дроны и еще чуток и достанет арта. Давно пара вывезти детей.
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08.06.2025 18:46 Відповісти
Цей мент в свій час миттєво чухнув з Луганщини.
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08.06.2025 18:47 Відповісти
Це кодло поки що на місцях.
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08.06.2025 19:15 Відповісти
Клован українцям зброю роздав? Чи як завжди, сциканув...
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08.06.2025 18:38 Відповісти
Він мабуть вже збагнув (або пояснили), що роздача зброї в Києві була великою помилкою. Більше це не повториться.
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08.06.2025 18:53 Відповісти
На данный момент нет оснований для эвакуации из Сум, - ОВА Источник: https://censor.net/ru/n3556772
=============
Сумчані, тікайте! Терміново! Зеленський хоче вас здати москалям!
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08.06.2025 18:40 Відповісти
Зелені потвори навіть фортифікації не побудували, коли це було безпечно і наці були у Курської області. Також зелені покидьки чинять опір мобілізації.
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08.06.2025 18:42 Відповісти
Меньше 20 км до города и нет оснований вывезти хотя-бы детей? Ну-ну. Зеленый пиар нам очень дорого стоит.
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08.06.2025 18:44 Відповісти
Те, що Янелох Боневтік нам створює багато проблем згоден.
Але не розумію, чим 20 км від підарів до Сум відрізняється від 20 км від підарів до Харкова? Що, Харків потрібно було евакуювати уже давно?
Підари Сумам загрожують так само, як Харкові. Нє, звичайно, якщо строк умудриться їх ще ближче відпустити, то да. Але то треба дуже постаратися...
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08.06.2025 19:37 Відповісти
строк сирок
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08.06.2025 19:39 Відповісти
Нагадало, риторику зеленої плісняви від 19 лютого 2022 року.
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08.06.2025 18:52 Відповісти
Вчергове задаюсь питанням - чому ця тваринка досі не в клітці?
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08.06.2025 18:54 Відповісти
Бо клітки зайняті полковником Червінським, генералами Марченко, Кривоносом, Павловським, керівником СБУ Харківшини, що не здав кацапам місто і сотнями других патріотів України.
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08.06.2025 19:02 Відповісти
не сійте паніку, у кацапів там нема потужних ударних угрупувань. То хитрий хід від пуйла, щоб розпорошити/відтягнути наші сили. Такий самий пшик як і наш величний лідер використовував з "курською операцією" - все закінчиться лише планомірним знущанням на кацапами.
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08.06.2025 18:53 Відповісти
Точно. Приїжджай в Суми на літо, знайома тобі здасть дачу безкоштовно, за охорону.
В неї з дітьми якісь раптово невідкладні справи за кордоном.
А так все пучком, як казав Потап Каменській, сидячи на унітазі після перепою.
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08.06.2025 19:09 Відповісти
Давайте дальше, зеленки! Пойте про Паутину, про 900 пленных в курской области, про ухилянтов, про все что угодно, только не правду!
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08.06.2025 18:58 Відповісти
Ще одна портновсько-хуйловська шмара заявляла
"Цивільне населення не є ціллю військ рф".
Як "Слуга не українського народу" Василевська-Смаглюк, обрана по округу в Бучі й Бородянці, 24 лютого закликала українців не евакуюватися
https://bastion.tv/uploads/media_file/2023/01/63d389e0d11d3848765933.jpg?w=640&il&q=60&output=jpg&fit=cover&a=top&v=86 https://bastion.tv/uploads/media_file/2023/01/63d389e0d11d3848765933.jpg?w=640&il&q=60&output=jpg&fit=cover&a=top&v=86 https://bastion.tv/uploads/media_file/2023/01/63d389e0d11d3848765933.jpg?w=640&il&q=60&output=jpg&fit=cover&a=top&v=86
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08.06.2025 18:58 Відповісти
Якщо наші офіційні особи кажуть, що загрози нема, то потрібно терміново виїжджати.
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08.06.2025 19:12 Відповісти
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08.06.2025 19:17 Відповісти
Спасайте дітей і їдьте бо найцінніше життя не стоїть того що втратите бо все наживне.
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08.06.2025 19:32 Відповісти
А что такое "основание для эвакуации"? Ну хорошо не оккупируют московиты Сумы . Так разбомбят и сожгут дотла. Это основание для эвакуации или нет? А дроны на оптоволокне долетающие до Сум это основание для эвакуации или нет? В моем понимании 150-200 километровая зона в радиусе боевых действий ВСЕ ЕСТЬ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ
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08.06.2025 19:45 Відповісти
 
 