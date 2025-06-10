Обов’язкову евакуацію оголосили для 7 населених пунктів Харківщини

Обов’язкову евакуацію цивільних оголосили для семи населених пунктів Шевченківської громади Куп’янського району Харківщини.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"У зв‘язку з посиленими ворожими обстрілами Куп’янського району ухвалили рішення про обовʼязкову евакуацію населення з 7 населених пунктів Шевченківської громади. Це села: Баранівка, Березівка, Новомиколаївка, Сподобівка, Старовірівка, Дуванка та Федорівка", - йдеться в повідомленні.

Глава області зазначив, що за попередні 2 місяці внаслідок обстрілів громади КАБами, РСЗВ та БпЛА загинули двоє людей, постраждали п’ятеро, серед них – 16-річний хлопець. Пошкоджено 87 приватних і 27 багатоквартирних будинків.

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