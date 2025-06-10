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Новини Евакуація на Харківщині
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Обов’язкову евакуацію оголосили для 7 населених пунктів Харківщини

Обов’язкова евакуація на Харківщині. Що відомо

Обов’язкову евакуацію цивільних оголосили для семи населених пунктів Шевченківської громади Куп’янського району Харківщини.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"У зв‘язку з посиленими ворожими обстрілами Куп’янського району ухвалили рішення про обовʼязкову евакуацію населення з 7 населених пунктів Шевченківської громади. Це села: Баранівка, Березівка, Новомиколаївка, Сподобівка, Старовірівка, Дуванка та Федорівка", - йдеться в повідомленні.

Глава області зазначив, що за попередні 2 місяці внаслідок обстрілів громади КАБами, РСЗВ та БпЛА загинули двоє людей, постраждали п’ятеро, серед них – 16-річний хлопець. Пошкоджено 87 приватних і 27 багатоквартирних будинків.

Читайте: Наразі немає підстав для евакуації з Сум, - ОВА

Автор: 

евакуація (2343) Харківська область (1111)


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Мгм.
Харківщина - це Україна.
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10.06.2025 17:37 Відповісти
ужас, сумы, харьков, одесса- подозреваю, что это следующие области, которые рашка занесет в конституцию
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10.06.2025 18:17 Відповісти
 
 