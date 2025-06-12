Оккупанты на Донетчине ударили по гражданским автомобилям FPV-дронами: 2 человека погибли, 4 - ранены. ФОТОрепортаж
12 июня 2025 года российские войска атаковали FPV-дронами села Ильиновка и Николайполье в Донецкой области. Два человека погибли, а четверо получили ранения.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Село Ильиновка
В 10:40, вражеские войска атаковали FPV-дроном село Ильиновка Краматорского района.
- Получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью, пенсионерка в возрасте 79 лет, которая находилась недалеко от остановки общественного транспорта.
- Также ранены 52-летний водитель и пассажирка автобуса. Им оказана медицинская помощь.
Село Николайполье
Уже через 2 часа ВС РФ ударили FPV-дроном по легковому автомобилю в селе Миколайполье Дружковской ТГ.
- В результате обстрела погиб 35-летний мужчина,
- еще двое гражданских получили минно-взрывные травмы, осколочное ранение и ссадины. Пострадавшие доставлены в больницу.
При процессуальном руководстве Краматорской и Константиновской окружных прокуратур начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам военных преступлений (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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Андрей Лавриненко #578105
показать весь комментарий12.06.2025 17:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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