Оккупанты на Донетчине ударили по гражданским автомобилям FPV-дронами: 2 человека погибли, 4 - ранены. ФОТОрепортаж

12 июня 2025 года российские войска атаковали FPV-дронами села Ильиновка и Николайполье в Донецкой области. Два человека погибли, а четверо получили ранения.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Село Ильиновка

В 10:40, вражеские войска атаковали FPV-дроном село Ильиновка Краматорского района.

Получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью, пенсионерка в возрасте 79 лет, которая находилась недалеко от остановки общественного транспорта.

Также ранены 52-летний водитель и пассажирка автобуса. Им оказана медицинская помощь.





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Село Николайполье

Уже через 2 часа ВС РФ ударили FPV-дроном по легковому автомобилю в селе Миколайполье Дружковской ТГ.

В результате обстрела погиб 35-летний мужчина,

еще двое гражданских получили минно-взрывные травмы, осколочное ранение и ссадины. Пострадавшие доставлены в больницу.

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При процессуальном руководстве Краматорской и Константиновской окружных прокуратур начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам военных преступлений (ч. 2 ст. 438 УК Украины).