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Оккупанты на Донетчине ударили по гражданским автомобилям FPV-дронами: 2 человека погибли, 4 - ранены. ФОТОрепортаж

12 июня 2025 года российские войска атаковали FPV-дронами села Ильиновка и Николайполье в Донецкой области. Два человека погибли, а четверо получили ранения.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Село Ильиновка

В 10:40, вражеские войска атаковали FPV-дроном село Ильиновка Краматорского района.

  • Получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью, пенсионерка в возрасте 79 лет, которая находилась недалеко от остановки общественного транспорта.
  • Также ранены 52-летний водитель и пассажирка автобуса. Им оказана медицинская помощь.

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Обстрел дронами Донецкой области

Село Николайполье

Уже через 2 часа ВС РФ ударили FPV-дроном по легковому автомобилю в селе Миколайполье Дружковской ТГ.

  • В результате обстрела погиб 35-летний мужчина,
  • еще двое гражданских получили минно-взрывные травмы, осколочное ранение и ссадины. Пострадавшие доставлены в больницу.

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Обстрел дронами автомобиля в Донецкой области
Обстрел дронами автомобиля в Донецкой области

При процессуальном руководстве Краматорской и Константиновской окружных прокуратур начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам военных преступлений (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Автор: 

Донецкая область (10015) fvp-дрон (123) Краматорский район (375) Николайполье (6) Ильиновка (19)


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12.06.2025 17:16 Ответить
 
 