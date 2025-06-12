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Российские оккупанты продвигаются в сторону Константиновки со стороны Часов Яра, - 93-я ОМБр

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На Покровском направлении россияне усилили применение дронов для поддержки штурмов. Ситуация возле Константиновки обострилась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо сообщил командир взвода 93-й ОМБр с позывным Омар.

"Сейчас мы находимся в районе Клещиевки, Часов Яр, Торецк, а также Покровское направление. Ситуация на фронте обострилась. Враг перешел к активным наступательным действиям. Противнику в этом помогает погода и они активно проводят штурмовые действия. На нашем направлении с флангов, к сожалению, противник имеет продвижение в сторону Константиновки", - рассказал Омар.

Командир взвода добавил, что противник значительно усилил применение дронов для поддержки штурмовых действий. По его словам, оккупанты продолжают комбинировать свои атаки с помощью различного вида техники.

"Россияне продолжают комбинировать свои атаки. Применяют мотоциклы, а также другую технику, есть попытки продвигаться с помощью так называемых "мангалов". Также оккупанты фактически увеличили количество применения вражеских дронов и соответственно операторов", - добавил он.

Напомним, по данным Генштаба, на Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий.

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Автор: 

Донецкая область (10015) 93 отдельная механизированная бригада (300) Часов Яр (370) Бахмутский район (488) Покровский район (698) Константиновка (32)


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росіяни на полі бою "м'яко кажучи, не такі вже й успішні". (c)
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12.06.2025 10:45 Ответить
Сказав ухилят і чотирижди відкосник від повісток, руйнатор нашої оборони і заривач бюджетних грошей в асфальт і бруківку.
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12.06.2025 10:47 Ответить
Натяните уже проволоку везде или путанку чтобы мотоциклы не могли проехать.
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12.06.2025 12:00 Ответить
 
 