За сутки на фронте 220 боестолкновений. Почти половина из них на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

Российские оккупанты усилили давление на Покровском и Новопавловском направлениях - 108 боестолкновений. За вчера на фронте зафиксировано 220 боевых столкновений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 86 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 136 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 6064 обстрела, из которых 122 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3744 дроны-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Лютовка, Петровка, Волчанск, Охримовка Харьковской области; Полтавка, Коптево, Мирноград, Удачное, Алексеевка, Искра Донецкой области; Обратное, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Новоандреевка, Веселянка, Приморское Запорожской области.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении наши войска отбили атаку врага в направлении Охримовки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 13 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных Степная Новоселовка, Загрызово и в направлении Песчаного, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Надия, Карповка, Редкодуб, Ямполовка, Белогоровка и в сторону населенных пунктов Ольговка, Степное, Грековка, Новый Мир, Андреевка, Зеленая Долина, Торское.

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили три вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки и вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений, агрессор пытался продвигаться в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Делиевка, Торецк и Яблоновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 62 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лысовка, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Ореховое, Андреевка и в сторону Полтавки, Алексеевки, Муравки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 46 атак противника вблизи населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Отрадное, Комар, Веселое, Новоселка, Свободное Поле, Шевченко и в направлении Запорожского, Мирного, Запорожья.

Ситуация на юге и севере

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили пять атак в районе Малиновки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг провел три атаки в направлении населенного пункта Павловка.

На Приднепровском направлении агрессор провел одну тщетную попытку продвижения к позициям наших защитников.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 27 боевых столкновений различной интенсивности. Кроме этого, враг нанес 19 авиационных ударов с применением 40 управляемых авиационных бомб, а также совершил 268 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава и техники, семь артиллерийских средств, одно средство противовоздушной обороны, пять пунктов управления, три склада боеприпасов и еще два других важных объекта российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1140 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, три боевые бронированные машины, 47 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 138 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 136 единиц автомобильной техники оккупантов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне не оставляют попыток выйти на правый берег Днепра, их попытки форсирования терпят неудачу, - Братчук