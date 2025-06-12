Россияне не оставляют попыток выйти на правый берег Днепра, их попытки форсирования терпят неудачу, - Братчук

Несмотря на неудачи враг ежедневно форсирует острова на Днепре, активизировался на Гуляйпольском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

"Россияне так и не смогли стать "робинзонами", им это и не удастся, очевидно, потому что все эти попытки, которые они сегодня демонстрируют, потому что и попытки выйти на наши острова, они наталкиваются на отражение этих атак со стороны Сил обороны. Мало того, россияне, когда демонстрируют намерение улучшить свои тактические позиции, в том числе и на левом берегу, я говорю об определенных локациях, которые озвучивать сейчас не буду, но видим, что это им тоже не удается. Кстати, напомню, нет возможности сегодня проводить то, что они анонсируют очень широко в информационном поле - речь идет о форсировании Днепра, иначе они называют, выход на правый берег. Информационно да, на правый берег они выходят каждое утро", - отметил он.

Братчук сообщил также об активизации врага на Запорожском фронте и на Приднепровском направлении.

"Что касается Запорожского фронта, активизировалось Гуляйпольское направление, здесь враг в основном применял авиационную компоненту до последнего времени, сейчас проводит и штурмовые действия в том числе. То есть очевидно намерение найти, как на Днепровском, так и на Запорожском направлениях, слабину в нашей обороне. Пытаться найти эту слабину для того, чтобы возможно бросить туда соответствующие силы. Хотя, если говорить о группировке Днепра, мы видим, что на сегодня, скажем так, каких-то очевидных признаков того, что формируется ударный кулак для атаки на одном или другом направлении, сегодня этого там не видно", - отметил военный эксперт.

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