Росіяни не полишають спроб вийти на правий берег Дніпра, їхні спроби форсування зазнають невдач, - Братчук

Попри невдачі ворог щоденно форсує острови на Дніпрі, активізувався на Гуляйпільському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

"Росіяни так і не змогли стати "робінзонами", їм це і не вдасться, очевидно, тому що всі ці спроби, які вони сьогодні демонструють, тому що і намагання вийти на наші острови, вони наражаються на відбиття цих атак з боку Сил оборони. Мало того, росіяни, коли демонструють намір покращити свої тактичні позиції, зокрема і на лівому березі, я кажу про певні локації, які озвучувати зараз не буду, але бачимо, що це їм теж не вдається. До речі, нагадаю, немає можливості сьогодні проводити те, що вони анонсують дуже широко в інформаційному полі - йдеться про форсування Дніпра, інакше вони називають, вихід на правий берег. Інформаційно так, на правий берег вони виходять кожного ранку", - зазначив він.

Братчук повідомив також про активізацію ворога на Запорізькому фронті та на Придніпровському напрямку.

"Що стосується Запорізького фронту, активізувався Гуляйпільський напрямок, тут ворог в основному застосовував авіаційну компоненту до останнього часу, зараз проводить і штурмові дії в тому числі. Тобто очевидний намір знайти, як на Дніпровському, так і на Запорізькому напрямках, слабину в нашій обороні. Намагатися знайти цю слабину для того, щоб можливо кинути туди відповідні сили. Хоча, якщо говорити про угруповання Дніпра, ми бачимо, що на сьогодні, скажімо так, якихось очевидних ознак того, що формується ударний кулак для атаки на одному чи іншому напрямку, сьогодні цього там не видно", - зауважив військовий експерт.

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