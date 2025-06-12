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Новини Бойові дії на Новопавлівському напрямку Бойові дії на Покровському напрямку
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За добу на фронті 220 боєзіткнень. Майже половина з них на Покровському та Новопавлівському напрямках, - Генштаб. МАПИ

зведення Генштабу

Російські окупанти посили тиск на Покровському та Новопавлівському напрямках - 108 боєзіткнень.  За вчора на фронті зафіксовано 220 бойових зіткнень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 86 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 136 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6064 обстріли, з яких 122 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3744 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Лютівка, Петрівка, Вовчанськ, Охрімівка Харківської області; Полтавка, Коптєве, Мирноград, Удачне, Олексіївка, Іскра Донецької області; Обратне, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Новоандріївка, Веселянка, Приморське Запорізької області.

Бойові дії на сході

На Харківському напрямку наші війська відбили атаку ворога в напрямку Охрімівки.

Ситуація на фронті на ранок 12 червня

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених Степова Новоселівка, Загризове та в напрямку Піщаного, Новоплатонівки.

Ситуація на фронті на ранок 12 червня

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Надія, Карпівка, Рідкодуб, Ямполівка, Білогорівка та у бік населених пунктів Ольгівка, Степове, Греківка, Новий Мир, Андріївка, Зелена Долина, Торське.

Ситуація на фронті на ранок 12 червня

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили три ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та поблизу Верхньокам’янського.

Ситуація на фронті на ранок 12 червня

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень, агресор намагався просуватись в бік Ступочок та Білої Гори.

Ситуація на фронті на ранок 12 червня

На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк та Яблунівка.

Ситуація на фронті на ранок 12 червня

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 штурмові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Андріївка та у бік Полтавки, Олексіївки, Муравки.

Ситуація на фронті на ранок 12 червня

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 46 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Комар, Веселе, Новосілка, Вільне Поле, Шевченко та в напряму Запорізького, Мирного, Запоріжжя.

Ситуація на фронті на ранок 12 червня

Ситуація на півдні та півночі

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили п’ять атак у районі Малинівки.

Ситуація на фронті на ранок 12 червня

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог провів три атаки у напрямку населеного пункту Павлівка.

Ситуація на фронті на ранок 12 червня

На Придніпровському напрямку агресор провів одну марну спробу просування до позицій наших захисників.

Ситуація на фронті на ранок 12 червня

На Курському напрямку минулої доби відбулося 27 бойових зіткнень різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 19 авіаційних ударів із застосуванням 40 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 268 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на фронті на ранок 12 червня

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу та техніки, сім артилерійських засобів, один засіб протиповітряної оборони, п’ять пунктів управління, три склади боєприпасів та ще два інші важливі об’єкти російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, три бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 138 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 136 одиниць автомобільної техніки окупантів.

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