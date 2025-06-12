Російські окупанти мають просування в бік Костянтинівки з напрямку Часів Яру, - 93-тя ОМБр

На Покровському напрямку росіяни посилили застосування дронів для підтримки штурмів. Ситуація біля Костянтинівки загострилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Еспресо повідомив командир взводу 93-ї ОМБр з позивним "Омар".

"Зараз ми перебуваємо в районі Кліщіївки, Часів Яр, Торецьк, а також Покровський напрямок. Ситуація на фронті загострилась. Ворог перейшов до активних наступальних дій. Противнику в цьому допомагає погода й вони активно проводять штурмові дії. На нашому напрямку з флангів, на жаль, противник має просування у бік Костянтинівки", - розповів Омар.

Командир взводу додав, що противник значно посилив застосування дронів для підтримки штурмових дій. За його словами, окупанти продовжують комбінувати свої атаки за допомогою різного виду техніки.

"Росіяни продовжують комбінувати свої атаки. Застосовують мотоцикли, а також іншу техніку, є спроби просуватись за допомогою так званих "мангалів". Також окупанти фактично збільшили кількість застосування ворожих дронів й відповідно операторів", - додав він.

Нагадаємо, за даними Генштабу, на Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій.

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